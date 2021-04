Suomi on Euroopan kärkimaita rokotekattavuudessa, ja siihen on selvä syy

Lähiaikoina iso kysymys tulee olemaan se, mitä tehdään Johnson & Johnsonin rokotteen suhteen, eli kenelle sitä annetaan, THL:stä kerrotaan.

Suomi alkaa olla Euroopan kärkimaita rokotekattavuudessa.

Jo noin 28 prosenttia suomalaisista on saanut koronarokotteen, kun esimerkiksi monissa isoissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Espanjassa ja Ranskassa, ollaan vasta runsaassa 20 prosentissa. Suomi on selvässä kärjessä myös pohjoismaisessa kisassa tai vertailussa Baltian maihin.

Suomea edellä ja oikeastaan todella kaukana edellä ovat vain Britannia, jossa puolet kansasta on rokotettu, sekä Unkari, jossa lähestytään 40:tä prosenttia. Myös Serbia on Suomea hienoisesti edellä.

Hyvä Suomi! Miten tähän on tultu?

”Tähän on selvä syy”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

”Jos katsoo ensimmäisen rokotteen kattavuutta, niin Suomi on kärjessä. Mutta jos katsoo myös toisen rokotteen kattavuutta, olemme hännillä.”

Suomen sijoitusta selittää siis se, että valtaosassa Euroopan maita on annettu Pfizerin ja Biontechin rokotetta kolmen viikon väleillä ja Modernan rokotetta neljän viikon väleillä. On siis keskitytty rokottamaan harvempia, mutta tehokkaammin.

Suomessa taas annetaan kaikki rokotteet kahdentoista viikon väleillä. Näin Suomi on pystynyt antamaan useammalle ihmiselle edes yhden rokotteen.

”Tämä on hyvä linja. Tätä harkitsevat nyt muutkin Pohjoismaat. Esimerkiksi Tanska on lopettanut Astra Zenecan käytön, joten heillä on nyt entistä vähemmän rokotteita käytössään”, Kontio sanoo.

Britannian kärkipaikkaa puolestaan selittää Kontion mukaan se, että maassa on ollut EU-aluetta runsaammin käytössä omaa rokotetta eli Astra Zenecaa. Unkarilla ja Serbialla puolestaan on käytössään muitakin rokotteita kuin Euroopan lääkeviraston (Ema) hyväksymät.

”Yhdelläkin rokotteella saa jo riittävän hyvän suojan. Olemme onnistuneet tässä valinnassa. Kun saamme useammalle ihmiselle ensimmäisen annoksen, niin väestö saa suojan nopeammin. Tehosteannoksestakin on todennäköisesti enemmän hyötyä myöhemmin annettuna.”

Suomessa on nyt rokotettu kolmannes yli 16-vuotiaista, ja tahti sen kuin kiihtyy, kun kevät etenee. Kontion mukaan jatko näyttää nyt hyvältä, sillä maahan on tulossa lähiviikkoina kasvava määrä rokotteita.

”Maahan tulevien rokotteiden määrät nousevat. Pfizerin ja Biontechin rokotetta rupeaa tulemaan viikossa 50 000 kappaletta enemmän. Myös Modernan osalta määrät kaksinkertaistuvat toukokuussa. Toki osa rokotteista menee kakkosannoksiin.”

Iso kysymys sen sijaan on se, mitä tehdään Johnson & Johnsonin rokotteen suhteen, eli kenelle sitä annetaan. Siihen on liitetty vähäinen veritulppariski. Joka tapauksessa elämme kautta, jossa rokotusmäärät kasvavat nyt ripeästi.

”Arvio on, että heinäkuussa kaikki yli 16-vuotiaat rokotteen haluavat ovat rokotettuja ainakin yhdellä rokotteella”, Kontio sanoo.