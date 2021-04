Asiantuntijat ovat erimielisiä rajoitustoimien ajoituksesta.

Koronaepidemian takia maahan julistetut poikkeusolot päättyivät tiistaina. Minkälaisia vaikutuksia koronaepidemian rajoitustoimilla on ollut alkuvuoden aikana?

Tämän jutun yhteydessä olevasta grafiikasta voi katsoa vuoden aikana tehtyjen rajoitustoimien ajallisen yhteyden koronatartuntojen ilmaantuvuuteen.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta ja ylilääkäri Tuija Leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tutustuivat aikajanaan HS:n pyynnöstä.

Vuoden vaihteessa koronavirusepidemia oli vielä hallinnassa. Ilmaantuvuusluku oli alle 60, kun koulujen kevätlukukausi alkoi. Ilmaantuvuus tarkoittaa koronatartuntojen määrää 14 päivän aikana 100 000:aa asukasta kohden.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Ilmaantuvuus alkoi kasvaa, kun koronaviruksen brittimuunnos alkoi levitä pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Koko maan kuvaajassa näkyy tartuntojen painotus eteenkin pääkaupunkiseudulle.

Aivelo muistuttaa, että epidemian kulku on ollut erilainen eri puolilla maata.

”Grafiikan kuvaaja on käytännössä yhteneväinen Turun ja pääkaupunkiseudun kuvaajien kanssa”, Aivelo sanoo.

Virusmuunnosta vastaan käynnistettiin rajoitustoimia. Turvavälisuositusta pidennettiin kahteen metriin, ja matkustusrajoituksia tiukennettiin merkittävästi.

”Niillä rajoituksilla, jotka vaikuttavat nuorten aikuisten kontakteihin, on enemmän merkitystä kuin niillä, jotka poistavat muutenkin eristäytyviltä ihmisiltä viimeiset kontaktit”, Tuija Leino sanoo.

Suomen koululaiset lomailivat kolmen viikon jakson aikana helmikuussa. Silloin ilmaantuvuus kasvoi jatkuvasti.

Talvilomien aikana influenssavirus siirtyy usein kouluista aikuisiin, kun lapset kohtaavat isovanhempiaan. Sama ilmiö ei näytä kuitenkaan tapahtuneen koronaviruksen kohdalla.

”Lapset levittävät influenssaa aikuisia paremmin. Koronan kanssa tilanne ei ole sama”, Aivelo sanoo

Tiukimmat rajoitukset määrättiin ilmaantuvuuskäyrän noustessa. Leino arvioi, että reagointi oli oikea-aikaista. Tartuttavuusluku eli niin sanottu R-luku oli suurimmillaan helmikuun puolivälissä.

”R-luvun pieneneminen on seurannut kauniisti sitä, miten rajoituksia on otettu käyttöön”, Aivelo sanoo.

R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden.

Hän ei kuitenkaan pidä reagointia oikea-aikaisena, vaan rajoituksia tehtiin myöhässä ja epidemia pääsi kiihtymään.

”Epidemiakäyrän nousu kertoo siitä, että oikea-aikaisesti ei oltu liikkeellä. THL:n mallintajat sanoivat vielä helmikuun puolivälissä, että ennaltaehkäisevät lisärajoitukset eivät ole hyödyllisiä. Sitten kaksi viikkoa myöhemmin julistettiin sulkutila, koska tilanne oli pahempi kuin luultiin”, Aivelo sanoo.

Kun hallitus totesi maassa poikkeusolot helmikuussa, ilmaantuvuusluku oli noin 120. Tämän viikon tiistaina pääministeri Sanna Marin ilmoitti poikkeusolojen päättyneen. Tiistaina ilmaantuvuus oli noin 65.

Sulkutilan alkaminen maaliskuun alkupuolella käänsi epidemian kulun. Leino kertoo, että tiukkojenkin rajoituksien vaikutus näkyy pienellä viiveellä.

”Sen jälkeen kun rajoitukset on asetettu voimaan, kotitartunnat jatkuvat vielä viikon pari”, Leino sanoo.

Toisaalta julkinen puhe rajoituksista vaikuttaa ihmisen käytökseen jo ennen rajoitusten asettamista. Jos esimerkiksi tietylle alueelle asetetaan rajoituksia, myös naapurialueilla asuvat ihmiset muuttavat käytöstään ja vähentävät kontaktejaan. Ilmiö on havaittu muun muassa Britanniassa ja Espanjassa.

”Myös puhe kovista rajoituksista kuten ulkonaliikkumiskiellosta vaikuttaa samankaltaisesti”, Leino sanoo.

Ulkonaliikkumiskiellon mahdollisuutta Suomessa väläyteltiin jo tammikuussa. Suunnitelma kaatui maaliskuussa.

Rajoitusten poistaminen ei ole näkynyt uusina piikkeinä epidemiassa. Esimerkiksi ravintolasulun päättymisen vaikutukset ovat olleet vähäiset.

HS:n jutussa ylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä korosti, että täyssululla oli vähemmän vaikutusta tartuntoihin kun ravintoloiden tanssi- ja laulukiellolla ja anniskeluaikarajoituksilla.

Myöskään koulujen etäopetuksen päättyminen ei ole heijastunut epidemian kulkuun.

”Tämä näyttää mukavalta, sillä lasten ja nuorten rajoittaminen on tuntunut tosi harmilliselta”, Leino sanoo.

Aivelo toteaa, että etäkoulun päättymisen vaikutuksia on aikaista arvioida, sillä pääkaupunkiseudulla etäkoulut päättyivät pari viikkoa sitten ja lukioissa on vielä käytössä hybridimalli, jossa osa opiskelijoista on etäkoulussa.

Rokotukset sen sijaan alkavat jo näkyä epidemiassa. Aiemmin Suomessa rokotettiin niitä ikäryhmiä, joiden jäsenillä on luontaisesti vähän kontakteja.

Nyt rokotuksia annetaan ryhmille, joilla on selvästi enemmän kontakteja. Helsingissä rokotteen saavat jo perusterveet yli 60-vuotiaat.

Kontaktien vähentämisen ja rokotusten lisäksi epidemiaan vaikuttaa myös vuodenaika. Sen vaikutus on kuitenkin epäselvä.

”Tiedämme, että tämäntyyppisillä viruksilla on selvä vuodenaikavaihtelu. Ehkä ihmisten immuunipuolustus on kesällä parempi tämäntyyppisiä viruksia kohtaan. Ehkä se liittyy siihen, että ihmiset viettävät ilmojen parantuessa enemmän aikaa ulkona”, Leino sanoo.

Kausivaihtelun myönteiset vaikutukset ovat kuitenkin vasta pienet.

”Koronavirukset ovat kevättalven viruksia, ja kausivaihtelun vaikutukset kasvavat vähitellen kesä–heinäkuuhun mennessä”, Leino sanoo.

Tuomas Aivelo korostaa, että epidemia ei ole kotimaassa kutistumassa kausivaihtelun vaan hyvin ajoitettujen rajoitustoimien ja rokotusten ansiosta. Hän vertaa Suomen tilannetta Ruotsiin, jossa tartuntahuippu saavutettiin vasta viime viikolla.

Suomessa tehdyt toimet olivat Aivelon mukaan hyviä ja tarpeen, jotta tilanne ei päässyt pahenemaan vielä pahemmaksi.

”Ruotsi on taas varoittava esimerkki siitä, mitä olisi voinut käydä. Tapausmäärät olisivat voineet nousta Suomessakin, ellei rajoituksia olisi asetettu määrätietoisesti niin, että lasku-uralle päästään nopeasti”, Aivelo sanoo.