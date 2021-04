THL päättää Johnson & Johnsonin käytöstä Euroopan lääkeviraston annettua suosituksensa, Suomeen saapuneet 30 000 rokotetta odottavat varastossa

Euroopan lääkeviraston odotetaan kertovan näkemyksiä rokotteen turvallisuudesta seuraavan kerran ensi viikolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo päättää lääkeyhtiö Johnsonin & Johnsonin koronarokotteen käytöstä sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto (Ema) on tehnyt suosituksen rokotteen käytöstä, kertoo THL. Eman odotetaan kertovan näkemyksiä rokotteen turvallisuudesta seuraavan kerran ensi viikolla.

Johnson & Johnsonin rokotetta on saapunut Suomeen viime viikkoina yhteensä noin 30 000 annosta. Rokotteita säilytetään THL:n keskusvarastossa, kunnes rokotteen käytöstä on päätetty.

Varotoimet liittyvät Yhdysvalloissa todettuihin veritulppatapauksiin, joissa 15 ihmisellä on ollut harvinainen hyytymishäiriö. Suurin osa tapauksista on todettu alle 50-vuotiailla naisilla. Viime perjantaihin mennessä Johnson & Johnsonin rokotteen on saanut noin kahdeksan miljoonaa ihmistä.

Yhdysvallat keskeytti Johnson & Johnsonin rokotteen käytön väliaikaisesti selvitysten ajaksi, mutta viranomaiset ilmoittivat perjantaina rokotusten voivan jatkua normaalisti.

Samanlaista hyytymishäiriötä on havaittu myös Astra Zenecan rokotteen saaneilla. Suomessa Astra Zenecan käytöllä on 65 vuoden alaikäraja.