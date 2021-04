Poliisin mukaan nuorten keskuudessa saattaa nyt levitä poikkeuksellisen vaarallista lääke- tai huumausainetta.

Lounais-Suomen poliisi epäilee useiden nuorten miesten kuolleen huumausaineiden, alkoholin ja lääkkeiden yliannostukseen tai niiden yhteisvaikutukseen Turussa tänä keväänä.

Poliisi tiedotteen mukaan huhtikuun aikana jo viisi noin 20-vuotiasta miestä on kuollut yksityisasunnoissa eri puolilla Turkua.

Tapaukset ovat sattuneet eri aikoina. Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumien ei epäillä välittömästi liittyvän toisiinsa, mutta kaikissa kuolemantapauksissa on yhdistäviä tekijöitä.

”Useiden nuorten henkilöiden kuolemat näin lyhyellä aikavälillä antavat aihetta epäillä, että Turun seudulla leviää nyt nuorten keskuudessa poikkeuksellisen vaarallista lääke- tai huumausainetta”, sanoo tiedotteessa rikosylikomisario Jari Riiali Lounais-Suomen poliisilaitoksesta.

A-klinikkasäätiö on varoittanut katukaupassa myynnissä olevista rauhoittavista lääkkeistä, joita mahdollisesti on terästetty fentanyylillä. Fentanyyliä on lisätty alpratsolaamivalmisteisiin. Ainakin Ksalol-nimisen katukaupassa myytävän alpratsolaamin epäillään kevään aikana aiheuttaneen kuolemia ja sairaalahoitojaksoja Suomessa, poliisi kertoo.

Alpratsolaami on Suomessa yleisesti käytetty bentsodiatsepiineihin kuuluva lääkeaine, mutta Ksalol-nimisenä valmisteena sitä ei ole Suomessa lääkemyynnissä.

”Katukaupassa myytäviä lääkkeitä ei tule käyttää, koska niiden sisältö ei vastaa pakkauksessa mainittua tuotesisältöä”, Riiali muistuttaa.