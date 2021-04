Huhtikuun puolivälissä tuli voimaan asetus, jonka mukaan rokotustoimituksia voidaan painottaa vaikeimmille epidemia-alueille, kunhan ikääntyneet ja riskiryhmät ovat saaneet rokotuksen. Keskiviikkona Suomen sairaanhoitopiireistä vain kolme täytti niukasti alueellisen kohdentamisen kriteerit.

Rokotteiden alueellisen kohdentamisen olisi mahdollista 10. toukokuuta alkavalla viikolla. Silloin riskiryhmien rokotuskattavuus on tarpeeksi korkea.­

Koronarokotteita voitaisiin alkaa kohdentaa toukokuussa viikolla 19, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Sairaanhoitopiirien tartuntalukujen perusteella näyttää siltä, ettei kohdennusta välttämättä tarvita.

Kohdentamisen taustalla on huhtikuun puolivälissä rokotusasetukseen tehty muutos, jonka mukaan koronarokotuksia on mahdollista tilapäisesti kohdentaa sinne, missä koronavirustilanne on vakavampi kuin muualla maassa.

Asetuksen mukaan THL:n on jaettava Suomeen saapuvat Modernan rokotteen toimituserät ja kolmasosa Astra Zenecan rokotteen toimituseristä niille sairaanhoitopiireille, joissa on ollut vähintään 100 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden rokotteiden toimituserän jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana.

Painotettavien alueiden rokotusmäärissä huomioidaan väestömäärän lisäksi yhtä suurella painotuksella rokotteiden jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana alueella todennettujen tartuntojen ja erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrät.

Lue lisää: Hallitus päätti kohdentaa Astra Zenecan ja Modernan rokotteita pahimmille epidemia-alueille – ehtona se, että riskiryhmät ja iäkkäät ovat saaneet ensimmäisen rokotuksen

Asetus tuli voimaan 19. huhtikuuta, jolloin kohdentamista ei voitu vielä aloittaa.

Alueellinen kohdentaminen edellyttää, että riskiryhmillä ja yli 70-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos. Kohdentaminen ei saa estää tai viivästyttää ihmistä saamasta tehosterokotetta.

Yli 70-vuotiaista lähes 90 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat suomalaiset on pääsääntöisesti rokotettu arviolta kahden viikon kuluttua, Kontio sanoo.

”Toki kaikki sairaanhoitopiirit eivät ole siinä pisteessä, mutta kuitenkin valtaosa”, Kontio sanoo.

Viime viikkoina epidemia on hiipunut nopeasti alueilla, joilla rokotteiden alueellista painottamista alun perin kannatettiin.

Kun sosiaali- ja terveysministeriö huhtikuun alussa pyysi lausuntoja ehdotuksesta rokotusjärjestyksen muuttamisesta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomi ja Satakunta kannattivat rokotusten painottamista.

Torstaina koronaviruksen ilmaantuvuusluku oli sadan tuntumassa vain Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiireissä. THL:n ja HS:n luvut eroavat hiukan toisistaan, sillä HS laskee ilmaantuvuuden raportointipäivän mukaan, THL yleensä testin tekopäivän mukaan.

Jos epidemia jatkaa hiipumistaan, ei yksikään sairaanhoitopiiri enää täytä alueellisen kohdentamisen kriteerejä. Kuinka todennäköistä on, että rokotteita ei lopulta kohdenneta alueellisesti?

”En osaa sanoa. Toivottavasti kohdennusta ei tarvita, koska silloin se tarkoittaa, että ilmaantuvuus on kaikkialla alle sadan, ja se on hyvä asia.”

Kohdentamiselle olisi aikaa vain kolmisen viikkoa, sillä rokotusasetuksen muutos on voimassa toukokuun loppuun. Kontio arvelee, ettei asetusmuutoksen voimassaoloaikaa jatketa, sillä kesäkuun alussa rokotuksissa ollaan jo muutenkin pitkällä.

Pfizerin ja Biontechin rokote ei ole kohdennettavien rokotteiden joukossa, koska sen jakelujärjestelmä on monimutkaisempi kuin muiden.

Astra Zenecan rokotteesta ei olisi kohdentamisessa suurta hyötyä, sillä sitä käytetään vain yli 65-vuotiaille, joista yli 60 prosenttia on jo saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Modernan rokotetta saapuu Suomeen viikoittain noin 35 000–40 000, mutta niistäkin osa menee toisiin rokoteannoksiin niille, jotka ovat saaneet jo yhden annoksen kyseistä rokotetta.