Asiantuntija pohtii hävittäjäkauppaa: Yksi on kallis, toiseen olisi helppo vaihtaa, mutta halvinkin voisi olla riittävä

”Pelkkä hävittäjähankinta ei riitä, Suomen pitää tehdä lähivuosina muitakin kalliita hankintoja”, sanoo aihetta seurannut Suomen Sotilas -lehden Aleksei Kettunen.

Kymmenen miljardin euron hävittäjähankinnan loppusuora aukesi tällä viikolla, kun valmistajat jättivät tarjouksensa, joita puolustusministeriö jää nyt pohtimaan.

Mitä on tarjolla? HS pyysi eri vaihtoehtojen luonnehdintoja Suomen Sotilas -aikakauslehden toimittajalta Aleksei Kettuselta, joka on seurannut HX-hanketta tiiviisti sekä sotilasteknologiaa ja ilmailua yli 40 vuotta.

”Minä ja Suomen Sotilas -lehti olemme lähteneet siitä, että kaikki ovat hyviä vaihtoehtoja. Puolustusvoimat lähestyy asiaa kuin formulakuski eli valitsee parhaan auton. Mutta Suomen valtio miettii sitten asiaa laajemmin, ja siinä on mukana myös politiikkaa, josta ei ole julkisuudessa paljon puhuttu.”

Kettunen aloittaa F-35:stä, joka on tarjokkaista ainoa viidennen sukupolven hävittäjä.

”Se on todella innovatiivinen kone, koska siinä on kolme konetyyppiä yhdessä. Sen pääkäyttäjällä eli Yhdysvaltain ilmavoimilla on todella syvä lompakko ja maailman laajin infra. Se aikoo hankkia niitä 1 700.”

Miinuspuolella on se, että konetta on hankalaa ja kallista käyttää.

”Yhdysvaltain ilmavoimissa onkin alkanut keskustelu, että ostettaisiin niitä vähemmän ja kehitettäisiin rinnalle jokin halvempi ja simppelimpi hävittäjä.”

Toinen amerikkalainen on Super Hornet, jonka Kettunen uskoisi olevan luonteva valinta, koska se on lähellä nykyisiä Horneteja. Super Hornetin kylkiäisenä tarjotaan myös sen elektronisen sodankäynnin erikoisversiota Growleria.

”Yhdysvaltain merivoimien lentotukialuksilla Super Hornet on jopa monikäyttöisempi kuin F-35C, mutta siinä ei ole häiveominaisuuksia. Se on evoluutio nykyisistä klassisista Horneteista, ja siihen siirtyminen olisi meille kaikkein helpointa.”

Lue lisää: Boeing paljasti ensimmäisenä Suomelle tarjottavien hävittäjien lukumäärän

Ranskan Rafale ja yhteiseurooppalainen Eurofighter olisivat hänen mukaansa niin ikään hyviä vaihtoehtoja. Niissä on hänen mukaansa koko HX-joukon parhaat lento-ominaisuudet.

”Niillä on yhteinen tausta vuoden 1979 European Collaborative Fighter -ohjelmassa, kunnes Ranska lähti hävittäjäyhteistyöstä vuonna 1981, koska halusi olla määräävämmässä asemassa. Molemmat koneet on suunniteltu erittäin korkea liikehtimiskyky edellä rahaa säästämättä”, Kettunen luonnehtii.

”Lisäksi kumpikin kone tulee toimimaan seuraavan sukupolven brittiläis-italialaisen BAE Systems Tempest -hävittäjän ja ranskalais-saksalais-espanjalaisen Dassault FCAS -hävittäjän kehitysalustana, mikä takaa niiden käytön jatkumisen ja modernisoinnin aina vuoteen 2060 asti.”

Ruotsin Gripeniä Kettunen kommentoi pitkään. Se on hänen mukaansa hankintakustannuksiltaan ja käyttökuluiltaan edullisin vaihtoehto, jonka sotilaallinen suorituskyky on kuitenkin täysin riittävä.

Kettunen muistuttaa, että Gripenissä on esimerkiksi vain yksi moottori, kun Super Hornetissa moottoreita on kaksi.

”Ruotsi on meille ehkä se valtio, joka on kaikkein läheisin yhteiskunnallisesti ja puolustusjärjestelmältään. Meillä ei ole Yhdysvaltojen, Ranskan, Britannian tai Saksan resursseja eikä tarpeita. Koko itsenäisen Suomen ajan meidän tärkein sotilaallinen yhteistyökumppanimme on ollut Ruotsi”, hän sanoo.

”Ruotsin mittojen mukaan tehty mittatilauspuku sopisi meillekin ehkä kaikkein parhaiten.”

Kiinnostava lisä ruotsalaisten tarjouksessa on myös ennakkovaroitus- ja tutkavalvontakone Global Eye, joka toisi Kettusen mukaan laajempaa tilannekuvaa ja parempaa johdettavuutta kauas näkevällä tutkallaan. Se havaitsisi hävittäjät ja ohjukset jopa 500–600 kilometrin päästä, mikä toisi reagointiaikaa.

”Karu fakta on se, että maanpuolustus seisoo tai kaatuu ilmapuolustuksen mukana. HX-monitoimihävittäjien lisäksi ilmapuolustus muodostuu ilmatorjunnasta ja ilmavalvonnasta.”

Kettunen ja muut siviilipuolen kommentoijat eivät tiedä, mikä on kunkin koneen lopullinen suorituskyky. Numerotiedot löytyvät kirjallisuudesta, mutta kokelaiden todellisista kyvyistä on tietoa nyt vain Puolustusvoimilla.

Kettunen muistuttaa siitäkin, että jokainen valmistajavaltio pystyy halutessaan jopa estämään myymiensä koneiden käytön. Hävittäjä ei ole ”isoisän vanha hirvikivääri”, joka toimii aina. HX-hankinta luo elinkaarensa mittaisen riippuvuussuhteen sen toimittajayrityksiin ja toimittajavaltioon, hän toteaa.

Lisäksi Kettunen muistuttaa, että tuleva hävittäjä on vain yksi osa ilmapuolustuksen työkalupakissa. Suomen pitää tehdä lähivuosina muitakin hankintoja.

”Ilmatorjuntaan pitää tehdä miljardisijoitus ja hankkia uusi pidemmän kantaman ja korkeamman ulottuman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Tästäkin on puhuttu julkisuudessa vähän. Samoin ilmavalvontaan tarvitaan uusia ilmavalvontatutkia ja muita sensoreita.”

Kettusen mukaan kannattaa ottaa huomioon, että HX on vain osa ilmapuolustusta.

”Todellisuudessa kyse on paljon laajemmasta asiasta.”