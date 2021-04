Suomessa vallitsee vappuna pohjoinen ilma­virtaus, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen torstaina tekemän ennusteen mukaan Suomessa vallitsee vappuna kolea pohjoinen ilmavirtaus.

Sateet jäävät vähäisiksi, mutta iltapäivisin koko maassa voi esiintyä lumi- ja raekuuroja sekä etelässä vesikuuroja. Öisin on pakkasta ja päivisin lämpötila jää alle 10 asteen. Lapissa kuurot voivat olla sakeita ja puuskaisia, ja pohjoistuuli saa sään tuntumaan kylmemmältä. Vappuaattoyönä pohjoisen yli liikkuu lumikuuroja, mutta muuten on ennusteen mukaan melko selkeää. Päivällä vappuaattona pilvisyys on vaihtelevaa. Lumi- tai lumiraekuuroja esiintyy paikoin maan keski- ja pohjoisosissa.

”Vähäisistä sadekuuroista huolimatta maasto on viikonloppuna kuivaa maan etelä- ja keskiosassa, joten ruohikko­palovaroituksia on paikoin voimassa”, ylimeteorologi Henri Nyman kertoo Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Vappuyö on selkeä, joskin lumikuuroja voi esiintyä maan pohjoisosissa. Lapissa pohjoisimmilla perukoilla lumikuurot voivat olla sakeita.

Vappupäivää vietetään koko maassa vaihtelevan pilvisessä säässä. Vähäiset lumi- tai lumiraekuurot sekä etelässä myös vesikuurot ovat mahdollisia.

Lapin itä­osissa lumikuurot voivat olla sakeita. Vappuviikonlopun lämpötilat ovat öisin yhden ja seitsemän pakkasasteen välillä, ja Suomenselällä sekä Lapissa pakkasta voi olla liki 10 astetta. Vappupäivän ylimmät lämpötilat ovat etelässä 6–10 astetta ja maan keskivaiheilla 3–7 astetta plussan puolella. Lapissa lämpötila vaihtelee alimmillaan kahdesta pakkas­asteesta viiteen plusasteeseen.

Sunnuntaiksi säässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Vuosi sitten vappuaattoa vietettiin myös varsin koleassa säässä. Tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna keskimäärin 10:n ja 15 asteen välillä maan etelä- ja keskiosissa.