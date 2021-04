Mepit hyväksyivät torstaina uudet säännöt, jotka suojelevat paremmin junamatkustajia, jos matka viivästyy tai perutaan tai heitä syrjitään. VR:n mukaan muutokset Suomen junaliikenteeseen jäävät melko pieniksi.

Junamatkustajien oikeudet Suomessa ja muissa Euroopan unionin jäsenmaissa muuttuvat. Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina jäsenmaiden kanssa neuvottelemansa uudet säännöt junamatkustajille.

Säännöillä taataan, että matkustajille tarjotaan uusi reitti ja he saavat apua, jos matka viivästyy tai se perutaan. Säännöissä linjataan myös liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksista ja polkupyörien kuljettamisesta junassa.

Muutoksilla halutaan turvata matkustajille kaikkialla EU:ssa samat vähimmäisoikeudet.

EU:n jäsenmaat saavat kaksi vuotta aikaa alkaakseen soveltaa viivästyskorvauksia ja esteetöntä matkustamista koskevia sääntöjä. Polkupyörien kuljettamista koskevat vaatimukset on toteuttava neljän vuoden kuluessa.

Suomessa junamatkustajan oikeuksiin on tulossa pieniä muutoksia. Esimerkiksi viivästystilanteissa VR toimii jo nyt pääosin uusien sääntöjen mukaisesti, kertoo VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa.

Asetuksessa linjataan, että junan myöhästyessä yli tunnin matkustaja voi valita joko lipun hinnan palauttamisen, matkan jatkamisen tai uudelleenreitityksen ilman lisäkustannuksia.

Matkustajan täytyy saada matkustaa alkuperäistä lippua vastaavassa luokassa. Junamatkustajilla on oikeus järjestää itse matkansa eri reitillä ja saada korvaus uudesta lipusta, jos rautatieyritys ei tiedota uudelleenreitityksen vaihtoehdoista 100 minuutissa aikataulun lähtöajasta.

”Uutta on vaatimus, jonka mukaan matkustajan täytyy saada matkustaa alkuperäistä lippua vastaavassa luokassa, mutta sen mukaisesti olemme jo toimineet. Se, että asiakkaalla on oikeus itse uudelleenreitittää matkansa, on myös uutta, mutta ei tuota meille haasteita”, Linnamaa kertoo.

Uusien sääntöjen mukaan matkustajille ei tarvitse maksaa korvauksia viivästymisistä tai peruutuksista tietyissä poikkeustilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi äärimmäiset sääolosuhteet, suuret luonnonkatastrofit, kansanterveyskriisit ja terrorismi.

Sen sijaan rautatietyöläisten lakot eivät kuulu poikkeuksen piiriin. Tämä voisi tietää muutosta VR:n korvauskäytäntöihin. Linnamaan mukaan korvausten maksaminen lakkotilanteissa on tähän asti ollut tapauskohtaista.

Hänen mukaansa EU-asetuksen kohta poikkeuksista on kuitenkin tulkinnanvarainen ja vielä on liian aikaista sanoa, mitä se tarkoittaisi asiakkaille.

”Mutta meille se tarkoittaa, että tunnin myöhästymisestä ei automaattisesti synny korvausvelvollisuutta. Se on asiakkaalle tietyllä tavalla huononnus.”

Liikuntarajoitteisten täytyy jatkossa ilmoittaa junayhtiölle matkasuunnitelmistaan 24 tuntia etukäteen. Nyt aikaraja on 48 tuntia ennen matkaa.

”VR on tehnyt laista asiakasmyönteisemmän tulkinnan eli raja on ollut 36 tuntia. Sitäkin lyhyemmän ajan sisällä asia pyritään järjestämään jo nyt.”

Jatkossa kaikkien EU-alueen junayhtiöiden täytyy taata ilmaiseksi avustusta vammaisille tai liikuntarajoitteisille matkustajille.

Saattajan tai avustavan koiran on voitava matkustaa liikuntarajoitteisen henkilön mukana, mikä on VR:n junissa mahdollista jo nyt maksutta.

Jatkossa kaikissa uusissa ja kunnostetuissa junissa tulee olla erilliset säilytystilat pyörille.

Periaatteessa jokaisessa junassa on oltava vähintään neljä polkupyöräpaikkaa, mutta sääntöön liittyy poikkeuksia, jotka jättävät päätäntävaltaa rautatieyrityksille.

Toistaiseksi VR:n Pendolino-kaukojunissa ei ole mahdollista kuljettaa polkupyöriä, eikä Linnamaan mukaan asian muuttamiseksi ole vielä tehty suunnitelmia.