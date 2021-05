Demokratia on taantunut kaikkialla, sanoo Veera Heinonen, joka Sitran uudessa hankkeessa pyrkii edistämään kansanvaltaa ja hallinnon avoimuutta

Veera Heinonen varttui metropoleissa Wienissä ja Washingtonissa, ja Suomeen tultuaan maailman asiat ovat edelleen hänelle läheisiä.

Kun ihminen kasvaa kansainvälisissä ympyröissä, maailman asiat todennäköisesti vetävät häntä puoleensa läpi elämän, näkökulmista tulee luonnostaan globaaleja. Veera Heinonen on siitä mallitapaus. Perhe asui Wienissä ja Washingtonissa, ja vaikka kielet ja koulut vaihtuivat, Veera-tytär viihtyi ja eli täysillä mukana.

”Asuimme Wienissä YK:n talossa, jossa väkeä oli kymmenistä maista, meininki aina kansainvälistä ja innostunutta. Olin sosiaalinen hai ja tykkäsin kuunnella aikuisten tarinoita ympäri maailman”, hän kertoo. ”Kindergartenissa puhuttiin saksaa ja koulussa se vaihtui englanniksi.”

Hänen isänsä Jorma Heinonen toimi ydinturva-asiantuntijana YK:n alaisessa IAEA-järjestössä. Työn vaihtuessa Washingtonin suurlähetystöön Heinoset muuttivat Yhdysvaltoihin. ”1980-luvulla amerikkalaisessa lukiossani leijui reipas optimistinen henki, se oli vielä varsin turvallisen demokratian aikaa”, Veera Heinonen määrittelee.

Maailman tila kiinnostaa Heinosta yhä. Lapsuusvuosina iskostunut suvaitsevainen, vaihtuville ympäristöille utelias mieli on vienyt häntä monennäköisiin työpaikkoihin, eikä kansainvälisyys ole ollut niissä kapeimpia aspekteja.

Opiskeluaikakin osui tärkeään saumaan, kylmän sodan purkautumisen toiveikkaisiin vuosiin. Historian opinnot Helsingin yli­opistossa saivat konkretiaa ympärilleen.

”Kyllä se myllerrys toi avaruutta ajatuksiin, tänään nähtynä myös perusteetonta uskoa, että nyt tässä saadaan maailman asiat kuntoon. Venäjän suhteenkin luotettiin, että siitä tulee osa demokraattista leiriä.”

Toimittajaksi hakeutunut Heinonen erikoistui talouden ja maailmanpolitiikan aiheisiin – korkeita laatukriteerejä vaalien. ”Tulin vähän uskovaiseksi siinä, että hyvä eettinen journalismi on se, joka tehokkaimmin vahtii kaikkea vallankäyttöä.”

”Mutta toiselta puolen lankeaa medialle ja toimittajille suuri vastuu omasta vaikutusvallastaan. Sitä ei ikinä painoteta liiaksi.”

Seitsemän vuotta vierähti ulkoministeriössä. Heinonen aloitti 2010 viestintäjohtajana arvonsa tuntevassa laitoksessa, jossa oli vihkiydytty perinteille ja hivenen kryptisiltä vaikuttaville työtavoille.

”Klassiseen diplomatiaanhan liittyy sitä salamyhkäistä tähtipölyä. UM:n media- ja yhteiskuntasuhteisiin koetin kuitenkin juurruttaa avointa yhteistyön linjaa”, Heinonen luonnehtii. Uudistamisessa hän kiittää saaneensa tukea ulkoministereiltään, etenkin ”varsin viestintäorientoituneelta” Alexander Stubbilta.

Suomen presidentti vaihtui 2012, ja vaihtui myös Heinosen työpaikka. Hän lähti mukaan Sauli Niinistön kanslian työtä käynnistävään ryhmään. Kabinetti on tiivis, lähes kellon ympäri päivystävä ydinporukka. Heinosen vastuina oli koordinoida mediasuhteita, ja yhdessä muiden kanssa tuottaa aineistoja ja laatia pohjia presidentin puheenvuoroille.

”Niinistö paljon kirjoittaa itsekin puheitaan, vähintään viimeistelee niitä, hänhän on kirjallisesti harjaantunut ihminen.”

Kabinetin jäseniä seuraa mukana presidentin matkoilla. Heinosella oli tuolloin vielä alaikäinen lapsi, jonka isä asui Lontoossa, joten yhden työvuoden jälkeen Heinonen päätti jättää kabinetin.

Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa, Sitrassa, on vastikään pyöräytetty liikkeelle useamman vuoden kattava Demokratia ja osallisuus -teema. Hanketta johtaa Heinonen.

”Lähtöanalyysimme on, että maailman mitassa demokratia on taantunut – eikä alaspäin ole menty yksistään kehittyvissä epävakaan demokratian maissa, vaan myös niin sanotuissa vakiintuneissa demokratioissa”, hän taustoittaa. ”Taso on laskenut lähes kautta linjan.”

Heinonen mainitsee brexitin ja Trumpin voitonvuoden 2016 eräänlaisena pohjakosketuksena. ”Molemmat voittivat muodollisen moitteettomasti, mutta hillittömän demagogian siivittäminä. Somealustoilla on niin houkuttelevan helppoa rikkoa demokratian normeja ja pelisääntöjä.”

Sitran teemahanke on käynnistetty ilmeisen oikea-aikaisesti. Demokratia on vaarassa, mutta Heinonen on innoissaan tehtävästään.

”Olen aina koettanut ajaa kansanvaltaa, hallinnon avoimuutta, ihmisoikeuksien toteutumista, parempaa osallisuutta”, hän sanoo – silmissään oikeaa innostusta.