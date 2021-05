Koronapandemian tuomat rajoitukset ovat hiljentäneet pohjoisimman Suomen rajakuntien tärkeimmät elinkeinot matkailun ja kaupan. Enontekiöille pientä eloa ovat tuoneet vapaalaskijat ja perinteiset luontoharrastajat kuten pilkkijät. Poikkeuskylä Kilpisjärveltä on myyty loppuun omakotitalotontit.

Kolme miestä kääntää sukset alamäkeen. Kolmikko kaartelee vauhdikkaasti alas enontekiöläiseltä yli 1 100 metriin nousevalta tunturilta Käsivarren erämaa-alueella. Neljäs laskija lähtee kolmikon jälkeen ja on hetkessä alhaalla joenuomassa.

Ville Eskonen, Jussi Hynninen ja Antte Lauhamaa laskevat alas tunturilta Käsivarren erämaassa.­

Alhaalla Jussi Hynninen ja Jenni Kaipainen kertovat yllättyneensä, kuinka pehmeää lunta erämaasta vielä löytyi, vaikka takana on kaksi tuulista päivää. He ovat ajaneet kodistaan Pelkosenniemen Pyhätunturilta muutamaksi päiväksi Suomen syrjäisimpien laskujen ääreen Kilpisjärvelle.

”Tänään ei ole nähty ketään muuta mäessä. Pyhällä on käynyt älyttömän paljon porukkaa laskemassa koko talven ajan”, sanoo Kaipainen.

Lähimmälle tielle on noin 24 kilometriä. Vapaalasku-opastuksia ja rekikyytejä erämaahan järjestävällä kilpisjärveläisellä Ville Eskosella on ollut kiireinen kevät. Eskosen kelkkaan on kertynyt kevään aikana lähes kolmetuhatta kilometriä. Tänään Eskosella ei ole asiakaskyytejä, joten hän on tunturissa näyttämässä tuttavilleen laskupaikkoja.

Hynninen ja Kaipainen ovat käyneet alueella laskemassa vuosia. Viime vuosina lajin pariin on tullut paljon aloittelijoita, eivätkä kokeneet harrastajat pääse helposti ulkomaille, kuten Norjaan tai Alpeille. Siksi monet ovat tulleet Kilpisjärvelle.

Antte Lauhamaa, Ville Eskonen, Jenni Kaipainen ja Jussi Hynninen nousevat yli 1 100 metriä korkealle tunturille Käsivarren erämaa-alueella Enontekiöllä. Kilpisjärveläisen Eskosen mukaan suomalaiset vapaalaskun harrastajat ovat löytäneet alueen viime vuosina.­

Etelästä katsoessa pohjoisrajan lappilaiskylissä asutaan pussinperällä. Pohjoisesta näkökulmasta sijainti taas on keskeinen.

Tromssan ja Finnmarkin läänissä asuu enemmän ihmisiä kuin Suomen Lapissa. Rovaniemen kokoisesta yliopistokaupungista Tromssasta ajaa Kilpisjärvelle parissa tunnissa. Utsjoella satamakaupunki Kirkkoniemi on vielä lähempänä. Kummassakin norjalaiskaupungissa on kansainvälinen lentokenttä ja Tromssassa yliopisto.

Rajakunnissa on opeteltu elämään pussinperällä vasta kuluneen koronavuoden ajan. Utsjoella rajan paluu on kuormittanut asukkaita paljon, arvioi kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

”Tenojoki on yhdistävä joki, ja sukulaisia asuu sen molemmin puolin. Norja on täällä normaalia työssäkäyntialuetta kuten Tornion seudulla Ruotsi”, Tieva-Niittyvuopio sanoo.

Tavaraliikenne on kulkenut koko koronapandemian ajan Kilpisjärven läpi. Suuri osa rahdista on norjalaisilta kalankasvattamoilta kuljetettavaa lohta.­

Kunnanjohtajan mukaan Norja on tehnyt päätöksiä rajakäytännöistä nopeasti ja ennakoimattomasti.

”Kun tieto ei kulje, on tullut perusteettomia käännytyksiä. Perheenjäsenten oikeudet tavata toisiaan eivät ole toteutuneet. Tilanne on ollut tosi hankala”, Tieva-Niittyvuopio toteaa.

Suomen pohjoisimman kunnan johtajasta on viimeisen vuoden aikana tuntunut, että Suomessa huomio on keskittynyt länsirajaan, ja pohjoinen raja on unohdettu. Epidemiatilanne on ollut pohjoisimmissa kunnissa hyvin rauhallinen molemmin puolin rajaa, mutta rajoitukset ovat olleet pääosin samat kuin etelässä.

Petteri Lajunen ja Markku Mäenpää tulivat Kilpisjärvelle leijahiihtämään. Lounastauon jälkeen tuuli yltyi Kilpisjärven jäällä niin, että Lajunen lähti harjoittelemaan leijan avulla tehtäviä hyppyjä ja Mäenpää otti kuvia. Leijojen avulla jopa 60 kilometrin päiväretkiä tunturiin tehneet miehet eivät ole ennen nähneet Käsivarren erämaassa yhtä paljon ihmisiä kuin tänä keväänä.­

”Rajakunnat Suomessa ja Norjassa ovat yrittäneet vaikuttaa poliitikkojen suuntaan, mutta kunnat ovat pieniä tahoja neuvottelemaan.”

Rajakauppa on ollut hyydyksissä suurimman osan kuluneesta koronavuodesta. Utsjoella rajakauppa on kunnan tärkeimpiä elinkeinoja matkailun ja poronhoidon lisäksi. Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion mukaan Utsjoella on kauppojen lisäksi useita muitakin rajakauppaan laskettavia yrityksiä, jotka tekevät esimerkiksi rakennustöitä ja asentavat keittiökalusteita Norjassa, mutta joiden liikevaihto on rajasulun aikana vähentynyt jopa alle puoleen.

Huhtikuun puolivälin jälkeen Kilpisjärveltä kiinteistön omistavat norjalaiset ovat jälleen päässeet käymään kylässä ilman pelkoa karanteenista. Kilpishallin kauppias Elina Rousu-Karlsen täytti hyllyjä ennen viikonloppua. Norjalaisten suosima lihatiski on ollut pitkän tauon jälkeen auki viikonloppuisin.­

Enontekiön suurimman yrityksen Kilpishallin liikevaihdosta on viimeisen vuoden aikana kadonnut 5–6 miljoonaa euroa. Kauppiassisarusten Mikko Rousun ja Elina Rousu-Karlsenin mukaan normaalisti asiakkaista 80–90 prosenttia on norjalaisia. Ostoksilla käyvät Kilpisjärvellä mökin tai vaunupaikan omistavien norjalaisten lisäksi myös norjalaisissa naapurikunnissa mökkeilevät.

Viime keväänä varastoja täytettiin kevätsesonkia varten, kun rajaliikenteen rajoitukset tulivat yllättäen voimaan. Kesäkuun puolessavälissä liikenne vapautui. Syksyllä rajoitukset kiristyivät ja ovat sen jälkeen vaihdelleet. Talven aikana asiointiliikennettä ei ole ollut. Tämän vuoden huhtikuussa norjalaiset kiinteistönomistajat ovat taas voineet käydä Suomessa ilman pelkoa kalliista hotellikaranteenista kotimaahan palatessaan. Kilpisjärvellä norjalaisilla on runsaasti mökkejä ja vaunupaikkoja.

”On eletty viikko kerrallaan. Sesonkituotteita kuten rekiä ja moottorikelkkaöljyjä ei ole kannattanut tilata toimittajilta normaaliin tapaan”, sanoo Mikko Rousu.

Pelkosenniemen Pyhätunturilla asuva Jenni Kaipainen laskee Käsivarren erämaassa. Horisontissa häämöttävät Ruotsin ja Norjan rajalla nousevat vuoret. Kaipaisen mukaan vapaalaskubuumi on näkynyt Pyhätunturilla koko talven ajan.­

Vakituiset työntekijät ovat vuoden aikana vuorotelleet lomautusjaksoilla. Jos rajaliikenne viime vuoden tapaan alkukesästä tulee mahdolliseksi, meno on Rousun arvion mukaan hurjaa.

”Ennätykset rikotaan, jos raja on vaikka jouluunkin asti auki.”

Keskitalven kaamoksen matkailusesonkia on viime vuosien aikana kasvatettu voimakkaasti kummassakin pohjoisen rajakunnassa. Toisin kuin kevät- ja kesäsesongit, keskitalvi on rakennettu ulkomaalaisten varaan.

Viime vuonna Enontekiön kunta päätti ostaa kuntakeskus Hetan lähellä sijaitsevan lentoaseman ja sen liiketoiminnan, koska valtiollinen lentoasemayhtiö Finavia ei enää pitänyt kentän toimintaa järkevänä. Kuluneena talvena kentälle ei ole laskeutunut yhtään lentoa. Huhtikuun lopussa kiitotietä peittää lumihanki.

”Etenkin Hetan osalta viime talvi oli hyvin hiljainen, koska ulkomaalaisia matkailijoita ei ollut. Kotimaan matkailijat ovat onneksi löytäneet Kilpisjärven”, sanoo Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Ville Eskosen moottorikelkan mittariin on kertynyt koronakevään aikana lähes 3 000 kilometriä asiakasreen vetämistä. Toukokuussa Eskonen lomailee Keski-Suomessa ennen kesän kalastussesongin alkua. Erämaahan kyytejä tarjoavia yrityksiä on Kilpisjärvellä useita, ja osa yrityksistä tulee kevääksi kylään toimimaan myös etelämmästä, kuten Muoniosta.­

Vapaalaskun lisäksi suomalaiset tulevat Kilpisjärvelle perinteisten eräelämysten perässä. Pysäköintialueet ovat muutamaa ruutua vaille täynnä autoja ja peräkärryjä, joilla moottorikelkkoja kuljetetaan. Pilkkijät kulkevat erämaahan perusteellisesti varustautuneina. Kelkkojen perässä vedettäviin tavararekiin pakataan tuulelta suojaavia pilkkiarkkeja ja lämmittimin varustettuja kotatelttoja.

Rantapelkonen pitää Kilpisjärveä kylänä, jonka vetovoima on poikkeuksellinen. Kylän viimeiset vapaat omakotitalotontit myytiin alkuvuodesta.

”Jo aiemmin Kilpisjärvellä on ollut asuntopula, nyt on lisäksi tonttipula. Kunnan pitää hommata lisää tontteja”, toteaa kunnanjohtaja.

Kuntakeskuksessa Hetassa tontteja on, mutta niiden kysyntä on pienempää.

Utsjoella ei ole yksittäistä Käsivarren erämaata vastaavaa erä- ja luontomatkailukohdetta. Kunnanjohtaja Tieva-Niittyvuopion mukaan kesämatkailu on pääosin Tenojoen kalastusmatkailun varassa. Ensi kesän lohisesonki peruuntuu, koska Suomi ja Norja päättivät huhtikuun lopussa lohenpyynnin täyskiellosta heikentyneiden lohikantojen takia. Kielto kestää vuoden loppuun. Kunta on heikkojen näkymien takia alkanut laatia suunnitelmia äkillisen rakennemuutoksen varalle.

Kauhakuormaaja rouhii paksua lumipatjaa Kilpisjärven kylällä. Lumen alta paljastuva tie johtaa harjulle, jonne Ville ja Margit Eskonen rakennuttavat noin neljän miljoonan euron hotellikokonaisuuden, vaikka pandemia on koetellut hotellialaa rajusti. Tarkoitus on tarjota saman katon alta majoitus, ruokaa ja ohjelmapalveluita ympäri vuoden.

”Matkanjärjestäjät ovat tulleet linjoja pitkin halaamaan”, sanoo Margit Eskonen.

Kilpisjärveläinen yrittäjä Ville Eskonen voitelee vapaalaskusuksiaan ja Margit Eskonen aloittelee työpäivää keittiönpöydän ääressä. Pariskunta rakennuttaa kylään uuden hotellin.­

Rahoituskokonaisuuden kasaaminen on ollut Margit Eskosen mukaan työlästä. Koronapandemia teki työn vielä hankalammaksi, mutta nyt hotellityömaalle on jo varattu kaivinkone pohjatöitä tekemään.

Kilpisjärvellä matkailu- ja ohjelmapalvelutoiminta on Ville Eskosen mukaan ollut pienimuotoista verrattuna suuriin tunturikeskuksiin.

”Erämaa-alue suojaa matkailun ylikuumenemiselta, koska toiminta on rajoitettua”, Ville Eskonen toteaa.

Keskitalvella suurin osa matkailijoista tulee Norjan kautta. Pariskunnan mielestä on maailmanlaajuisesti harvinaista, että matkailija voi viidenkymmenen kilometrin matkalla nähdä vuoria, valaita, poroja ja tundraluontoa.

”Tavoite on tehdä yhteystyötä rajan yli. Norjalaisia on ikävä”, sanoo Margit Eskonen.