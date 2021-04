Pitkään vaikeassa tautitilanteessa kärvistelleiden Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tartuntaluvut ovat laskeneet viime viikkoina nopeasti. Maan sairaanhoitopiireistä puolet on epidemian perustasolla.

Suomen koronavirustilanne on Euroopan parhaita: vain Islannissa, Isossa-Britanniassa ja Vatikaanivaltiossa tartuntojen määrä suhteessa asukaslukuun viimeisten kahden viikon aikana on pienempi kuin Suomessa.

Maan sisällä alueiden välisissä tartuntaluvuissa on kuitenkin suuria eroja.

Maan rauhallisin tautitilanne on Lapin ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Kummassakin on todettu alle viisi tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten 14 vuorokauden aikana.

Alta näet, miten tartuntatilanne on kehittynyt niissä sairaanhoitopiireissä, jotka olivat perjantaina epidemian perustasolla. Voit lisätä sairaanhoitopiirejä klikkaamalla grafiikassa haluamaasi sairaanhoitopiiriä.

Lapin sairaanhoitopiirin vieressä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä taudin ilmaantuvuusluku on vastaavasti yksi maan korkeimmista. Alueen tartuntojen joukosta on seulottu viruksen brittimuunnosta ja näytteitä on lähetetty testattavaksi myös eteläafrikkalaisen muunnoksen varalta.

Länsi-Pohjassa tartunnat painottuvat yhä länsirajakaupunki Tornioon. Rajan toisella puolella Ruotsin Norrbottenin läänissä koronaviruksen ilmaantuvuusluku oli perjantaina yli 700 eli kymmenkertainen Länsi-Pohjan tilanteeseen verrattuna.

Vilkas rajaliikenne vaikeuttaa Länsi-Pohjan epidemiatilanteen hallintaa. Helmikuussa rajanylitysten määrä Tornion ja Haaparannan välillä lähes puolittui tammikuun lukemista sen jälkeen kun Ruotsi oli ilmoittanut vaativansa negatiivista koronavirustestiä maahan tuleville.

Nyt nuuskaralli Ruotsiin on lisääntynyt, kertoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila HS:lle aiemmin tällä viikolla. Taskila esitti huolensa siitä, että alueen tautitilanne karkaa käsistä, jos rajayhteisöjen välisen liikenteen matkustusrajoituksia aletaan purkaa toukokuussa.

Rajaliikenteeseen liittyvä testaus kuormittaa alueen testikapasiteettia. Länsi-Pohjassa on viime viikkoina tehty Suomen eniten koronavirustestejä asukaslukuun suhteutettuna.

Tällä viikolla Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä vetosi asukkaisiin, että Ruotsiin suuntautuvaa ostosmatkaa varten testitodistusta tarvitsevat eivät hakeutuisi kunnallisiin näytteenottopisteisiin.

”Oireettomien ostosmatkalaisten testaaminen kuluttaa terveydenhuollon resursseja tarpeettomasti ja viivästyttää oireisten potilaiden testaamista”, pandemiatyöryhmä totesi tiedotteessa.

Pitkään vaikeassa tautitilanteessa kärvistelleiden Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tartuntaluvut ovat laskeneet viime viikkoina nopeasti. Edes asteittainen paluu lähiopetukseen pääsiäisen jälkeen ei ole toistaiseksi saanut tartuntalukuja uudelleen nousuun.

Tartuntamäärät eivät ole laskeneet yhtä suoraviivaisesti esimerkiksi Ahvenanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä. Pirkanmaalla Tampereen ilmaantuvuusluku on viime päivinä ollut sadan tuntumassa ja jopa Helsingin lukua korkeampi.

Viime päivinä tartuntaluvut ovat olleet lievässä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Epidemian perusvaiheessa olevan Pohjois-Pohjanmaan luvut selittyvät sillä, että alueen suurimman kaupungin Oulun tartuntamäärät ovat viime viikolla kasvaneet. Uudet tartunnat liittyvät pääasiassa muutamaan tunnettuun tartuntaketjuun. Oulu siirtyi tällä viikolla epidemian perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Kanta-Hämeen ilmaantuvuusluvut ovat kasvaneet niin, että alue on leviämisvaiheen rajalla. Koska terveydenhuollon kantokyky ei ole vaarassa, Kanta-Häme jatkaa edelleen kiihtymisvaiheessa, tiedotti alueen pandemiaryhmä perjantaina.

Lähiviikkojen tartuntaluvuilla ja niiden ehkäisytoimilla on suuri vaikutus siihen, millainen kesästä tulee, muistutti sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola torstaina tiedotustilaisuudessa.

Pohjola vetosi alueellisiin viranomaisiin, jotta nämä noudattaisivat ministeriön toimintasuunnitelmaa vaiheittaisesta rajoitusten purkamisesta.

Tilanteessa, jossa päivittäisiä tartuntoja raportoidaan keskimäärin yli 200, on Pohjolan mukaan merkittävä riski epidemiatilanteen huonontumiseen, jos sosiaaliset kontaktit äkisti lisääntyvät.

