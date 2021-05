HS kysyi suurlähetystöistä, miten suomalaisten suosikkimatkakohteissa valmistaudutaan tulevaan kesäsesonkiin. Usea maa vaatii tällä hetkellä matkustajilta negatiivista koronavirustestiä.

Kesän lomakausi häämöttää jo horisontissa, mutta ulkomaanmatkailusta ei voi vielä sanoa mitään varmaa. Koronavirusrokotuksiin voi tulla takapakkia, ja virusmuunnokset saattavat sekoittaa pakkaa entisestään.

Ulkoministeriön suositus on ollut selvä jo yli vuoden ajan: tarpeetonta matkustamista ulkomaille tulee välttää.

Viimeksi ulkomaanmatkailu oli normaalitilassa vuonna 2019. Silloin suomalaisten suosituimpien ulkomaan matkakohteiden joukossa olivat Tilastokeskuksen mukaan muun muassa Viro, Ruotsi, Saksa, Espanja ja Kreikka.

HS kysyi Suomen-suurlähetystöistä, miten näissä maissa valmistaudutaan tulevaan kesälomakauteen.

Viro: Työmatkaliikenne puhuttaa matkailua enemmän

Viro ja muut Baltian maat kehittelevät viimevuotiseen tapaansa matkustuskuplaa, eli maiden välillä matkustavien ei tarvitse olla karanteenissa rajanylityksen jälkeen.

Matkailua enemmän Virossa puhutaan nyt työmatkaliikenteestä, kertoo lehdistövirkamies Sanna-Leena Immanen Suomen Tallinnan-suurlähetystöstä.

”Leimallista on se, että matkailusta on puhuttu hyvin vähän. Työmatkaliikenteen avautumista Suomen ja Viron välillä odotetaan kuin kuuta nousevaa”, Immanen sanoo.

”Eli ne, jotka kulkevat säännöllisesti edestakaisin, pääsisivät matkustamaan viikonlopuiksi kotiin.”

Viroon voi tällä hetkellä matkustaa vapaasti niistä maista, joissa ilmaantuvuusluku on alle 150. Muista maista matkustavien tulee asettua omaehtoiseen karanteeniin.

Suomen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 82, joten suomalaiset voivat matkustaa Viroon ilman karanteenivelvoitetta.

Virossa tuli maaliskuussa voimaan koko maan kattava sulkutila, ja maassa otettiin käyttöön useita rajoituksia. Maan tautitilanne oli tuolloin asukaslukuun suhteutettuna maailman huonoin. Rajoitukset sisältävät esimerkiksi 2+2-säännön: liikutaan enintään kahden ihmisen ryhmässä ja pidetään kahden metrin etäisyyttä muihin.

Maata aletaan avata varovasti maanantaina 3. toukokuuta alkaen. Esimerkiksi koulut avataan rajoitetusti ja museot saavat ottaa asiakkaita 25 prosentin täyttöasteella.

”Monet kesäkuun tapahtumat on jo lykätty syksyyn. Kalentereissa on edelleen heinäkuun tapahtumia, mutta niissäkin on hieman odottava tunnelma”, Immanen sanoo.

Immanen kertoo, että rajoituksiin voi kuitenkin tulla muutoksia äkillisestikin, sillä Viron hallitus tarkastelee rajoituksia vähintään viikoittain.

Ruotsi: Ei selkeää exit-suunnitelmaa

Ruotsin hallitus antoi vapun alla maan kansanterveysviranomaiselle tehtäväksi selvittää, miten paluu normaaliin tilanteeseen ilman rajoituksia tapahtuu. Takaraja selvitykselle on 12. toukokuuta.

Selvityksessä viranomaisia pyydetään lajittelemaan selkeät kriteerit eri tartuntatasoille, ja jokaiselle tartuntatasolle tulee asettaa suositukset rajoituksista.

”Selvityksen ei ole tarkoitus sisältää tarkkoja päivämääriä rajoituksista luopumiselle. Ruotsilla ei siis vielä ole selkeää exit-suunnitelmaa”, kertoo viestintäkoordinaattori Mikko Mäkitalo Tukholman-suurlähetystöstä.

Ruotsin kansanterveysviranomaisen mukaan kevennettyjä rajoituksia julkisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin voi tulla voimaan 17. toukokuuta, Mäkitalo kertoo.

”Tämä edellyttää kuitenkin, että tartuntatilanne on kyseisenä ajankohtana parempi kuin nyt.”

Nyt Ruotsi vaatii negatiivisen koronavirustestin maahan saapuvilta ulkomaan kansalaisilta. Testitulos saa olla korkeintaan 48 tuntia vanha. Poikkeuksena ovat raja-alueilla työssä käyvät henkilöt, joiden negatiivinen testitulos on voimassa viikon ajan.

Negatiivista testiä vaaditaan toukokuun loppuun saakka, mutta tautitilanteesta riippuen sitä saatetaan vaatia sen jälkeenkin.

”Toistaiseksi ei ole viestitty muutoksista tähän, eikä myöskään erikoissäännöistä naapurimaista tuleville. Samalla kuitenkin laivayhtiöt Tallink Silja ja Viking Line ovat sanoneet avaavansa matkustajalaivaliikenteen Tukholman ja Helsingin välillä kesäkuun alussa”, Mäkitalo kertoo.

Ruotsin nykyinen tilapäinen pandemialaki rajoittaa yli kahdeksan hengen kokoontumisia, mutta esimerkiksi hautajaisiin saa osallistua korkeintaan 20 ihmistä.

Yleisötapahtumia voi järjestää korkeintaan 300 ihmiselle, jos jokaiselle osallistujalle on turvavälein varustettu istumapaikka ja tapahtumassa huolehditaan terveysturvallisuudesta.

Pandemialaki on voimassa syyskuun loppuun saakka.

Espanja: Matkailukausi pyritään avaamaan koronapassilla kesäkuussa

Espanja pyrkii toukokuussa pilotoimaan EU-maiden suunnitteilla olevaa niin sanottua koronapassia, jotta kesäkuussa matkailijat voidaan toivottaa tervetulleeksi maahan. Passilla kansalainen voi todistaa, että hän on saanut rokotteen koronavirusta vastaan.

Matkailukauden avaamisen ehtona on kuitenkin se, että EU:n digitaalinen passi onnistutaan ottamaan käyttöön.

Tällä hetkellä Espanjaan voi matkustaa EU- ja Schengen-maista ilman karanteenipakkoa. Maan terveysministeriö kuitenkin tulkitsee Suomen olevan koronaviruksen riskialuetta. Tämä tarkoittaa, että Suomesta saapuvien matkustajien on esitettävä todistus korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta.

Maahan saapuvien matkustajien tulee täyttää myös sähköinen terveystietolomake. Lisäksi maahantulijoilta mitataan kuume, ja heidät voidaan määrätä terveystarkastukseen.

Kissa tarkkaili maaliskuussa kahvilasta käsin Tallinnan Raatihuoneentoria.­

Espanjaan on julistettu viime lokakuussa hätätila, joka on voimassa 9. toukokuuta asti. Hätätilaa ei olla maan hallituksen mukaan jatkamassa, kertoo konsuli Eeva Helminen Suomen Madridin-suurlähetystöstä.

Hätätila on mahdollistanut muun muassa yöllisiä ulkonaliikkumisrajoituksia. Lisäksi se on antanut itsehallintoalueille valtuudet sulkea alueiden rajoja ja rajoittaa kokoontumisia sekä ravintoloiden ja liikkeiden aukioloaikoja.

”Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, miten rajoitusten purkaminen tulee vaikuttamaan eri alueiden ilmaantuvuuslukuihin ja sitä kautta mahdollisesti myös matkailuun”, Helminen kertoo.

Saksa: Maa painoi hätäjarrua ja asetti uusia rajoituksia

Saksassa ei puhuta nyt exit-suunnitelmasta vaan hätäjarrutuksesta, kertoo lehdistö- ja kulttuurineuvos Tanja Huutonen Berliinin-suurlähetystöstä.

”Turistina Saksaan ei pääse, ja tavoitteena on saada ensin tartunnat laskemaan”, Huutonen sanoo.

Saksa kiristi rajoituksiaan 23. huhtikuuta alkaen alueilla, joilla tartuntojen ilmaantuvuus on yli sata tapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisen viikon aikana.

Rajoituksissa on osavaltioiden välillä runsaasti eroja, ja tiukimmillaan ne tarkoittavat esimerkiksi ulkonaliikkumisrajoituksia kello 22–05 välisenä aikana. Silloin liikkuminen on sallittua vain työn tai muun pakollisen syyn takia. Ulkona saa kuitenkin liikkua yksin puoleen yöhön asti, jos aikeena on kävellä, urheilla tai ulkoiluttaa koiraa.

Saksaan pääse tällä hetkellä vain negatiivisella koronatestituloksella, joka on korkeintaan 48 tuntia vanha. Testiä ei vaadita alle kuusivuotiailta.

Lentoyhtiöt saavat ottaa Saksaan tulevaan koneeseen vain testin tehneitä matkustajia. Testipakko on voimassa 12. toukokuuta asti.

Saksan mukaan Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Päijät-Häme kuuluvat riskialueisiin. Sieltä tullessaan matkustaja joutuu pakolliseen kymmenen päivän karanteeniin, jota voi lyhentää viiden päivän jälkeen negatiivisella testillä.

”Turisteja ei edes oteta maahan, eivätkä hotellit ole auki turisteille. Saksan luvut ovat yhä korkealla Suomeen verrattuna”, Huutonen sanoo.

”Varmasti kaikki odottavat, että edes terassit avautuisivat vaikka edes tiukin rajoituksin. Täysin normaalia turistikesää tuskin on tulossa.”

Kreikka: Turistit toivotetaan tervetulleiksi toukokuun puolivälistä alkaen

Kreikassa suhtaudutaan turistikauteen positiivisen odottavasti, kertoo lähetystösihteeri Eili Andersson Ateenan-suurlähetystöstä. Maata ollaan avaamassa turisteille toukokuun puolivälissä.

Siihen asti esimerkiksi maan läänien välillä ei saa matkustaa kuin välttämättömistä syistä ja maassa on käytössä yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Kahviloiden ja ravintoloiden terassit aukeavat 3. toukokuuta, ja arkeologisia ulkoilmakohteita on jo avattu maski- ja kävijärajoittein. Anderssonin mukaan vielä on liian aikaista arvioida museoiden ja tapahtumien tilannetta kesällä.

”Määräyksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Säännöt ja rajoitukset saattavat vaihdella tautitilanteen mukaan lyhyelläkin varoitusajalla.”

Ihmiset odottivat vuoroaan koronavirusrokotukseen Tukholmassa 16. huhtikuuta.­

Tällä hetkellä Kreikkaan voi saapua, jos esittää korkeintaan 72 tuntia vanhan negatiivisen koronatestituloksen. Vaihtoehtoisesti maahan pääsee, jos on saanut kaksi rokoteannosta vähintään 14 vuorokautta ennen maahantuloa.

Lisäksi matkustajalla tulee olla etukäteen täytetty matkustajatietolomake.

Andersson kertoo, että karanteenivaatimuksia löysätään vähitellen. Esimerkiksi viime viikolla poistui vaatimus seitsemän päivän karanteenista EU- ja Schengen-maista saapuville.

”Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida varmuudella, millainen tilanne on esimerkiksi heinäkuussa. On todennäköistä, että jonkinlaisia rajoituksia on edelleen voimassa”, Andersson sanoo.

Kuubalainen katutaiteilija Ricardo Elias Hardy, 57, esiintyi elävänä patsaana madridilaisessa puistossa 1. huhtikuuta.­

Saksa kiristi koronarajoituksiaan huhtikuussa. Kuva Bonnista 24. huhtikuuta.­