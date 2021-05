Koronarajoitukset ovat vähentäneet huumeiden salakuljetusta vankiloihin ja parantaneet turvallisuutta.

Koronatartunnat pääsivät leviämään Helsingin vankilan sisäpuolella aiemmin keväällä. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan tilanne on saatu hallintaan.­

Vankiloiden koronatilanne on onnistuttu pitämään pääosin suhteellisen hyvänä tiukkojen rajoitusten ja vankimäärän vähentämisen myötä. Kääntöpuolena on se, että vankilat uhkaavat pian täyttyä äärimmilleen lykättyjen vankeusrangaistusten takia.

Joulukuusta lähtien sakkojen muuntorangaistuksia ja alle puolen vuoden ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanoja on lykätty. Poikkeuskäytäntö jatkuu kesäkuun loppuun asti.

Heinäkuun alusta lähtien mittavaa vankijonoa on määrä alkaa purkaa ottamalla sakkovankeja ja lyhyeen vankeusrangaistukseen määrättyjä jälleen vankiloihin.

Jonon purkaminen kestänee parhaassakin tapauksessa pitkälle vuoden 2022 puolelle. Vankipaikat eivät riitä jonon purkamiseen kovin nopeasti.

”Arviomme mukaan noin 2 100 vankeuteen määrättyä henkilöä odottaa heinäkuun alussa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Normaalisti määrä on joitakin satoja”, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen ylitarkastaja Ilppo Alatalo.

Runsas 2 000 vangin joukko vastaa noin kolmannesta siitä vankimäärästä, joka tavallisesti aloittaa vuosittain vankeusrangaistuksen suorittamisen.

”Kuormitus tulee olemaan aikamoinen vankiloissa. Jos jono purettaisiin tasaisesti vuoden aikana, silloin vankiloissa olisi päivittäin 175 vankia tavallista enemmän. Vaikka määrä jakaantuisi tasaisesti kaikkiin yksikköihin, vankipaikat eivät riittäisi”, Alatalo sanoo.

Todellisuudessa uusien vankien sisäänotto painottuu tiettyihin vankiloihin kuten Helsinkiin, Vantaalle ja Turkuun.

Tilanteesta tekee Alatalon mukaan erityisen vaikean se, että koronavirus on tuskin kadonnut syksyllä vielä kokonaan.

”Kun vankilat täyttyvät tuolloin, karanteenien järjestäminen uusille vangeille käy aika vaikeaksi. Siitä tulee kohtuullisen mielenkiintoinen ongelma hallittavaksi”, Alatalo sanoo.

Nyt vankiloiden on ollut helpompaa estää koronatartuntojen leviämistä, koska rajoitusten aikana vankiloihin on tullut uusia vankeja vain noin puolet tavallisesta määrästä. Vankiloissa on ollut päivittäin satoja vankeja vähemmän kuin yleensä.

Vangeilta ja työntekijöiltä on todettu koko koronaepidemian aikana yhteensä hieman yli 80 tartuntaa.

”Määrä on todella pieni verrattuna varuskuntiin tai muuhun laitosmaiseen toimintaan”, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.

Havaitut koronatartunnat on Vuosalmen mukaan lähes poikkeuksetta saatu vankilan ulkopuolella. Tartunnat ovat päässeet leviämään vankilamuurien sisäpuolella ainoastaan Helsingissä aiemmin tänä keväänä, mutta leviäminen saatiin sielläkin pysäytettyä.

”Riski on koko ajan akuutti. Helsingin tapaus osoitti, että tartunnat voivat lähteä leviämään hyvin nopeasti”, Vuosalmi sanoo.

Koronatartuntojen leviämistä on ehkäisty tavallista pienemmän vankimäärän lisäksi muun muassa uusien vankien karanteeneilla sekä poistumislupia ja vankien ja heidän läheistensä tapaamisia rajoittamalla.

”Tämä on ollut kuormittavaa aikaa vangeille ja henkilökunnalle. Vankien omaisiltakin on tullut yhteydenottoja, että tilannetta pidetään kovana. Uskon kuitenkin, että vangit ymmärtävät, miksi rajoitukset ovat olleet tarpeellisia”, Vuosalmi sanoo.

Rajoitukset ovat vaihdelleet eri vankiloissa kunkin alueen koronatilanteen perusteella. Nyt rajoituksia on alettu purkaa asteittain, kun tartuntojen määrät ovat vähentyneet.

”Rokottaminen tulee olemaan vankiloissakin keskeinen asia normaalitilanteeseen pääsyssä. Vielä emme tiedä, kuinka suuri osa vangeista haluaa ottaa koronarokotteen”, Vuosalmi sanoo.

Vankien rokottamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n alainen vankiterveydenhuollon yksikkö.

”Rokotettujen vankien osuus on tällä hetkellä hieman pienempi kuin muulla väestöllä. Se johtuu vankiloihin saatujen rokotteiden määrästä. Uskon, että tilanne helpottuu meilläkin, kun rokotetoimitukset Suomeen lisääntyvät”, Vuosalmi sanoo.

Jos koronatilanteessa haluaa nähdä vankiloissa jotain hyvää, niin se on vähentänyt vankien huumeidenkäyttöä ja parantanut turvallisuutta.

”Koronatilanteeseen liittyvät rajoitukset ovat tukkineet huumeiden salakuljetusväyliä vankiloihin, kun poistumislupia ja tapaamisia on rajoitettu. Myös vankien välinen väkivalta on vähentynyt. Henkilökuntaankin kohdistuvia pahoinpitelyjä on ollut vähemmän kuin vuonna 2019”, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti.