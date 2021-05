Suurimmaksi osaksi pyörät on hankittu laillisesti, mutta joukossa on myös varastettuja pyöriä.

Lounais-Suomen poliisi tutkii tällä hetkellä kymmentä eri tapausta, jotka liittyvät pimeään polkupyöräkauppaan. Tapauksia tutkitaan veropetoksina.

Tutkittavissa tapauksissa yksityiset toimijat ostavat ihmisiltä polkupyöriä ja myyvät niitä voitolla eteenpäin muun muassa Tori.fi-sivuston ja Facebookin Marketplacen kautta.

Asia tuli esiin polkupyörävarkauksiin liittyvän rikostutkinnan yhteydessä. Polkupyöräkaupan tutkinnassa on tullut ilmi myös useita muita rikoksia.

”Kyse on mittavasta käytettyjen polkupyörien jälleenmyynnistä, josta ei ilmoiteta verottajalle. Veropetoksen lisäksi myyjä voi syyllistyä kätkemisrikokseen, mikäli tietoisesti välittää rikoksella saatua omaisuutta eteenpäin”, sanoo rikoskomisario Mika Paaer Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Suurimmaksi osaksi eteenpäin myytävät pyörät on hankittu laillisesti, mutta joukossa on myös varastettuja pyöriä.

Osa epäillyistä rikoksista on jatkunut jopa neljän vuoden ajan, minkä aikana on myyty 7 000–10 000 pyörää. Osa taas on myynyt muutamia kymmeniä pyöriä vuosittain.

Yksittäisten pyörien myynnissä ei ole ongelmaa, mutta jos vuosittain sama ihminen myy kymmeniä tai satoja pyöriä, on syytä epäillä, että kyse on liiketoiminnasta.

Lounais-Suomen poliisi pyytää myös havaintoja epäilyttävistä pyöräkauppiaista. Jos esimerkiksi myyjä ei luovuta tietojaan, kuten pyörän runkonumeroa, ostopaikkaa tai henkilöllisyyttään, haluaa maksun vain käteisellä ja jos samalla ihmisellä on useita pyöriä myynnissä, kaupat kannattaa jättää tekemättä ja ilmoittaa asiasta poliisille.

Poliisi muistuttaa, että myös ostajalla on vastuu toiminnastaan.

”Jos kallista polkupyörää myydään todella halvalla, esimerkiksi puoleen hintaan sen arvosta, voidaan ostajaakin mahdollisesti epäillä rikoksesta, mikäli polkupyörä myöhemmin paljastuu anastetuksi”, sanoo Paaer.