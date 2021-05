Komitea vaatii parannusta esimerkiksi suomalaisten vankiloiden ja laitosten lääkärintarkastuskäytäntöihin, nuorten päihdeongelmien hoitoon koulukodeissa ja pidätettyjen oikeuksiin.

Suomen vankiloiden ja laitosten epäkohtia ei ole korjattu useista huomautuksista huolimatta, selviää Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean eli CPT:n tuoreesta raportista.

Esimerkiksi poliisivankiloihin ja ulkomaalaisten säilytystiloihin pidätetyt ihmiset eivät saa vieläkään ilmoittaa tilanteestaan läheisilleen kohtuullisessa ajassa, vaikka CPT on huomauttanut asiasta jo vuonna 2014.

Raportin mukaan ilmoitus voi viivästyä jopa lain salliman pidättämisen enimmäiskeston ajan eli 96 tuntia. Lain mukaan viivästys saisi olla korkeintaan 48 tuntia.

Suomessa ei ole myöskään riittävällä tavalla noudatettu komitean aiempia suosituksia pidätetyn ihmisen oikeuksista tavata lääkäriä.

Raportin tiedot perustuvat CPT:n valtuuskunnan viime vuoden syyskuussa tekemään tarkastusmatkaan. Valtuuskunta vieraili esimerkiksi vankiloissa, psykiatrisilla osastoilla, ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä sekä poliisin säilytystiloissa useilla paikkakunnilla.

Lisäksi komitea vieraili ensimmäistä kertaa suomalaisissa koulukodeissa. Vierailuilla selvisi, että laitoksissa asuvien nuorten päihdeongelmien hoito on riittämätöntä.

Raportissa kehotetaankin viranomaisia parantamaan koulukotien päihderiippuvuuden hoitoa. Komitealle tulee ilmoittaa suunnitelmista tilanteen korjaamiseksi kolmen kuukauden kuluessa.

Vapautensa menettäneiden oikeuksia ja kohtelua valvova CPT toistaa myös raportissa jo aiemmin esiin tuomansa huolen siitä, että Suomen vankiloissa ei ole onnistuttu riittävällä tavalla puuttumaan vankien väliseen väkivaltaan ja pelotteluun.

CPT kertoi syksyllä vierailunsa jälkeen, että tilanne on huolestuttava erityisesti Turun vankilassa, jossa on sattunut useita väkivaltaisia välikohtauksia. CPT:n mukaan Suomen vankiloihin tarvittaisiin lisää koulutettua henkilökuntaa erityisesti vankiloiden suljetuille osastoille.

Myös terveystarkastukset uusille vangeille ja ulkomaalaisten säilöönottoyksiköihin saapuville ihmisille ovat raportin mukaan puutteellisia. Komitea kehottaakin Suomen viranomaisia järjestämään laitoksiin ja vankiloihin nopean ja systemaattisen lääkärintarkastusjärjestelmän.

Parannusvaatimuksien lisäksi raportissa myös kiitetään Suomea siitä, että paljuselleistä on vihdoin päästy eroon Hämeenlinnan naisvankilassa ja että Suomessa on tehty lakimuutoksia, joilla on tähdätty poliisivankiloissa vietetyn ajan lyhentämiseen.