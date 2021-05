Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiasetusta, jonka avulla Suomi voisi vaatia maahan saapuvilta ulkomaalaisilta negatiivisen koronatestituloksen. Ministeriö on valmistelun yksityiskohdista vaitonainen.

Suomen koronavirustilanne on tällä hetkellä EU-maiden rauhallisin. Viime viikolla raportoitiin noin 1 300 uudesta tartunnasta, kun vielä maaliskuun puolivälissä tartuntoja todettiin viikoittain yli 4 500.

Maailmalla tilanne ei ole yhtä hyvä. Esimerkiksi Intiassa tautitilanne on edelleen vakava. Ruotsissa uusien tartuntojen määrä väkilukuun suhteutettuna on maailman korkeimpia.

Hallitus ilmoitti kaksi viikkoa sitten, että maahantulorajoituksia aletaan asteittain purkaa toukokuusta lähtien. Vielä on epäselvää, saadaanko kesään mennessä rajoille käyttöön lisätoimia, joilla varmistetaan, ettei tauti pääse leviämään Suomeen rajojen yli.

Tällä hetkellä rajaliikennettä on vain murto-osa normaalista. Esimerkiksi työmatkaliikenne EU-maista Suomeen on sallittua vain, jos työ on yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä. Nykyiset maahantulorajoitukset rajoilla ovat voimassa 25. toukokuuta saakka.

Suomi ei vieläkään vaadi maahan saapuvilta todistusta negatiivisesta korona­testituloksesta, sairastetusta taudista tai koronarokotuksesta, vaikka useimmat Euroopan maat niin tekevät. Sen sijaan yritykset voivat velvoittaa sellaista asiakkailtaan. Näin tekevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta esimerkiksi Finnair, Tallink Silja, Viking Line ja Eckerö Line.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamissa maahantulija voidaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksellä velvoittaa terveystarkastukseen, johon sisältyy koronatesti. Käytäntö vie kuitenkin paljon resursseja sekä tilaa lentokentillä ja satamissa jo nyt, vaikka matkustajia on vain murto-osa normaalista.

Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ja apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) ovat esittäneet huolensa nykyisten rajatoimien riittävyydestä siinä vaiheessa, kun matkustajamäärät kasvavat.

Helsinki, Vantaa, Finavia, Finnair, avi ja THL ovat ehdottaneet menettelyä, jossa Suomeen tulevalla olisi jo matkalle lähtiessään voimassa oleva rokotustodistus, todistus sairastetusta koronataudista tai voimassa oleva negatiivinen testitulos.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee parhaillaan lakiasetusta, jonka avulla Suomi voisi vaatia maahan saapuvilta ulkomaalaisilta negatiivisen koronatestituloksen.

Asiasta kertoi ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylelle. Varhila vahvistaa tiedon myös HS:lle.

Varhila ja muut HS:n tavoittelemat STM:n virkamiehet ovat valmistelun yksityiskohdista ja aikataulusta vaitonaisia. STM:n johtajan Pasi Pohjolan mukaan valmistelussa on esillä useita vaihtoehtoja, ja siinä tehdään yhteistyötä sisäministeriön ja oikeusministeriön kanssa. Pohjola selittää valmistelun monimutkaisuutta sillä, että asiaa pitää pohtia useista eri näkökulmista.

”Toteutettavan lainsäädännön tulee olla sellainen, ettei siinä ole merkittäviä perustuslaillisia ongelmia, se estää uusien tartuntojen tuloa rajojen yli tehokkaasti ja että se on toteutettavissa myös käytännössä”, Pohjola kirjoittaa sähköpostissaan.

Viime syksynä hallitus vei eduskuntaan esityksen, johon olisi sisältynyt vaatimus negatiivisesta ennakkotestituloksesta maahantulijoille. Esitys tyssäsi eduskunnassa siihen, että se oli oikeudellisesti ja sisällöllisesti puutteellisesti valmisteltu.

HS:n haastattelemien oikeustieteilijöiden mukaan perustuslaki ei kuitenkaan estä negatiivisen testitodistuksen vaatimista ulkomaalaisilta.

Pohjola viittaa syksyllä kaatuneeseen hallituksen esitykseen, kun hän puhuu Vantaan kokoaman työryhmän ehdotuksesta.

Hänen mukaansa esityksen tekee ongelmalliseksi se, että siinä siirrettäisiin merkittävää julkista valtaa yksilön terveystietojen tarkistamisesta yksityiselle toimijalle. Työryhmän esityksessä todistuksia tarkistaisivat ennen matkan alkua liikenteenharjoittajat eli lentoyhtiöt ja varustamot.

”Olen itsekin tutustunut Vantaan ryhmän esitykseen, missä on paljon hyvää, mutta juridisesti se on hieman ohut, eikä ryhmän esitys liikenteenharjoittajien velvoittamisesta ole ongelmaton. Tätä asiaa on käyty läpi jo viime syksynä liikenne- ja viestintäministeriön esityksessä, jolloin sen on arvioitu olevan ongelmallinen perustuslain suhteen”, hän kirjoittaa.

Viruksen leviäminen Suomeen rajojen yli ei olisi uusi ilmiö.

”Viime vuonna Suomessa käytännössä tukahdutettiin koronavirus, mutta sitten se pääsi leviämään ulkomailta tulleiden tapausten mukana”, sanoo Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Rajojen asteittainenkin avaaminen tuo nytkin mukanaan riskin uusista tapauksista. Aivelo kuitenkin muistuttaa, että tällä hetkellä Suomella on arsenaalissaan pysyvä rajoituskeino: rokotukset.

”Jos vertaa viime vuoteen, yhtä pahaa tilannetta ei ole edessä. Viime vuonna mitään ratkaisua ei ollut, nyt on rokotukset. Vaikka mentäisiin vähän pieleen, se ei olisi niin paha. Riskit ovat enemmän hallinnassa”, sanoo Aivelo.

Rajojen avaamisen riskit ovat suoraan verrannollisia siihen, kuinka suuri osa niin maahantulijoista kuin suomalaisista on rokotettu.

”Kannattaa kiiruhtaa hitaasti. Mitä parempi rokotesuoja suomalaisilla on siinä vaiheessa, kun rajan yli alkaa tulla enemmän ihmisiä ja uusia tapauksia, sitä parempi. Tiedämme, että maailmalla koronatilanne on menossa huonompaan suuntaan.”

Toisaalta rokotekattavuus kasvaa myös monessa muussa maassa. Matkailun, perheiden luona vierailun ja työvoiman liikkeen mahdollistaminen otetaan huomioon riskiarvioinnissa.

Euroopan unioni aikoo kesällä ottaa käyttöön digitaaliseksi vihreäksi passiksi nimetyn yhtenäisen todistuksen.

Sen kanssa saisi matkustaa sisämarkkinoilla, jos on saanut rokotteen tai jos kädessä on tuore negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta koronataudista. Aivelon mielestä passin sisältö on kyseenalainen.

”Se on vähän outoa, että pääsee matkustamaan vapaammin, jos sairastaa koronan. Se luo huonoja kannusteita.”

Vihreä passi on tulossa käyttöön heinäkuussa. Sen tarkoitus on helpottaa matkustamista Schengen-alueella. Kansallinen, Omakantaan tuleva rokotetodistus otettaneen käyttöön vielä tämän kuun aikana.

Aivelo on epäilee sitä, kuinka hyvin virusvarianttien tulo maahan voidaan estää. Jos tavoite ei ole Australian tai Uuden-Seelannin tavoin estää viruksen kiertäminen maassa kokonaan, yksittäisten muunnosten maahantulon estäminen täysin on vaikeaa.

Rajoitukset rajoilla riippuvatkin Aivelon mukaan siitä, mikä on Suomen tavoite epidemiatilanteen suhteen.