Poliisi valvoo karanteeneja Imatralla Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on pyytänyt Kaakkois-Suomen poliisilta virka-apua karanteeniin ja eristykseen määrättyjen ihmisten valvomiseksi. Eksoten tiedotteen mukaan poliisi on hyväksynyt virka-apupyynnön ja valvoo karanteeneja loppuviikon ajan.

Siellä 38 ihmistä on määrätty eristykseen koronavirustartunnan takia. Loput keskuksen asukkaat on asetettu karanteeniin. Poliisin tehtävä on valvoa, että karanteeniin ja eristykseen määrätyt eivät poistu vastaanottokeskuksen alueelta.

Koronavirustartuntojen rypäs ilmeni 23. huhtikuuta. Lähes kaikki asukkaat oli testattu 28. päivään mennessä, ja negatiivisen tuloksen saaneet testataan vielä uudelleen tänään torstaina.

Eksote tiedottaa, että vastaanottokeskuksen asukkaita on ohjeistettu siitä, miten karanteeniin tai eristykseen määrätyn ihmisen pitää toimia tai mitä he saavat tehdä. HS