Runsaasti keskustelua aiheuttaneiden valkoposkihanhien aiheuttamien maatalous­vahinkojen vähentämiseksi testataan tänä keväänä hanhipeltojen ja erilaisten karkotus­menetelmien toimivuutta.

Pohjois-Karjalassa varaudutaan kevään hanhimuuttoon. Odotettavissa on satoja tuhansia arktisia valkoposkihanhia, jotka muuttavat Suomen yli Jäämerelle pesimään.

Valkoposkihanhet ovat herättäneet runsaasti keskustelua, sillä ne levähtävät Suomessa ja tankkaavat ravintoa pitkää muuttomatkaa varten. Jälki on ollut usein sen mukaista: hanhet ovat syöneet ruohon pelloilta, ja viljelijöiden ensimmäinen sato on mennyt lintujen suuhun.

Hanhien aiheuttamat satovahingot ovat olleet paikoin mittavia etenkin Itä-Suomessa. Viljelijöille hanhituhoista maksetut korvaukset ovat olleet miljoonan euron luokkaa vuodessa.

Nyt Pohjois-Karjalaan on perustettu erityisiä hanhipeltoja, joille on istutettu hanhille mieluista syötävää. Tarkoitus on houkutella hanhet tietyille alueille syömään, jotta maataloudelle aiheutuvat vahingot vähentyisivät.

Lisäksi testataan erilaisten karkotuskeinojen, kuten laserin ja lennokkien käyttöä.

Luonnonvarakeskus (Luke), ympäristöministeriö ja Pohjois-Karjalan ely-keskus kertovat hanhipelto­kokeilusta tänään torstaina. HS näyttää tiedotustilaisuuden suorana alkaen kello 10.

Tilaisuuden avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr). Mukana ovat myös muun muassa Hanhipelto-hankkeen johtaja Jukka Forsman Lukesta, lajivahinko­koordinaattori Mika Pirinen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta sekä viljelijä Mika Piiroinen Tohmajärveltä.

Valkoposkihanhien arktinen kanta on runsastunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Kyseessä on eri kanta kuin pääkaupunki­seudulla ja muualla rannikolla pesivät hanhet, jotka aiheuttavat keskustelua muun muassa rannoille ja puistoihin levittäytyessään.

Viime keväänä Kaakkois-Suomen kautta kulki yli puoli miljoonaa Jäämerelle muuttavaa valkoposkihanhea – ja kaikilla oli nälkä. Kovin paljon jäljelle ei jäänyt, kun matkalaiset popsivat levähdyspaikoillaan ruohon pelloilta. Itäsuomalaisten maanviljelijöiden mukaan kevät oli ennätysmäinen.

Maatalousyrittäjien mitta tuli täyteen monilla alueilla, sillä pelottelu – pelättimet, ilmapallot, haukkaleijat, kaasutykit – ei ole karkottanut hanhia. Moni haluaa, että luonnon­suojelulailla rauhoitettuja ja EU:n tiukasti suojelemia lintuja ryhdyttäisiin metsästämään.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu laji, jota ei saa vahingoittaa. Varsinais-Suomen ely-keskus voi kuitenkin myöntää luvan poiketa rauhoitus­määräyksestä. Ampumista kokeiltiinkin viime syksynä pelottelu­tarkoituksessa.

Barentsinmerellä pesii yli miljoona valkoposkihanhea. Ne talvehtivat pohjoisessa Keski-Euroopassa. Osa muuttaa Jäämerelle Suomen, osa Venäjän kautta.

Suomen kautta kulkevan reitin hanhet löysivät vasta kymmenisen vuotta sitten. Syytä ei tiedetä, mutta arvioita ovat muun muassa Venäjän Karjalan peltojen pusikoituminen ja ilmavirtaukset, jotka ohjasivat linnut Suomeen. Sitten ne oppivat, että reitin varrella on ravintoa.