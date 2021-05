Sotilastiedustelun mukaan erityisesti Venäjä on lisännyt entistä suorituskykyisempiä joukkoja Suomen lähialueille.

Sotilastiedustelu julkaisi ensimmäisen julkisen katsauksensa. Kuva on siinä käytettyä kuvitusta.­

Puolustusvoimat julkaisi torstaina julkisen sotilastiedustelukatsauksen. Runsaat 30-sivuista julkaisua on odotettu kiinnostuksella, sillä se on ensimmäinen laatuaan.

Julkaisun sisältö oli sikäli odotetunlainen, ettei siinä ollut yksityiskohtaista kuvausta viime aikojen toiminnasta. Sen sijaan siinä on yleiskuvaus sotilastiedustelun organisaatiosta ja toimintatavoista.

Ensimmäisen sotilastiedustelukatsauksen kansi.­

Sotilastiedustelu perustelee katsauksessa yksityiskohtien niukkuutta.

Taustalla on pohjimmiltaan aina lähteiden, henkilöstön, toimintatapojen ja tiedustelukykyjen suojelu. Samalla kun suojellaan tietoja, pitää suojella myös ”tietovajeita” eli ei paljasteta sitä, mitä ei tiedetä.

”Tiedustelu pitää toimintatapamallinsa salaisina myös siksi, että onnistunut operaatio voidaan tarvittaessa toistaa.”

Katsauksen mukaan Suomen sotilasvastatiedustelu on havainnut ulkomaisten tiedustelupalvelujen jatkaneen aktiivista toimintaa Suomessa.

”Pandemian luomat liikkumisrajoitukset ovat jossain määrin vaikeuttaneet tiedustelupalvelujen toimintaa kentällä, mutta erityisesti toiminta tietoverkoissa on ollut aktiivista.”

Katsauksessa todetaan, että Itämeren alueen sotilasstrateginen merkitys on jatkanut kasvuaan.

”Etenkin Venäjä on sijoittanut Suomen lähialueille entistä suorituskykyisempiä ja teknologisesti kehittyneempiä asejärjestelmiä parantaen samalla joukkojensa valmiutta ja kykyä keskittää lisäjoukkoja alueelle”, katsauksessa sanotaan.

”Alueen Nato-maissa on tapahtunut vastaavaa kehitystä, mutta selvästi hitaammin.”

Katsauksessa huomautetaan, että arvioitaessa Suomeen kohdistuvaa sotilaallista uhkaa on tärkeää mieltää, että ”lähialuetta koskeva toimintaympäristötietoisuus ei yksin anna riittävän selkeää kuvaa arvion perusteeksi”.

Itämeren alueen lisäksi Suomen sotilastiedustelua kiinnostavat erityisesti alueet, joilla Suomi osallistuu sotilaalliseen kriisinhallintaan.

Merkittävinä tapahtumina Suomen kriisinhallinnan operaatioalueilla mainitaan Iranin ohjusisku Irakiin vuoden 2020 alussa, Beirutin sataman räjähdys ja sitä seurannut hallituskriisi Libanonissa syksyllä 2020 sekä sotilasvallankaappaus Malissa.

”Kaikissa kolmessa maassa tilanne on rauhoittunut, mutta tilanne on niissä edelleen hyvin räjähdysherkkä”, katsauksessa sanotaan.

Sotilastiedustelun katsauksessa todetaan, että kokemukset kesällä 2019 voimaan tulleista uusista toimintavaltuuksista ovat olleet myönteisiä ja ”päätöksentekoprosessit näyttävät toimivan lainsäätämisvaiheessa suunnitellulla tavalla”.

Katsauksessa on mainittu myös, että uusi tiedustelulainsäädäntö on kehittänyt ja syventänyt sotilas- ja siviilitiedustelun välistä yhteistyötä.

Sen sijaan katsauksessa ei yllättäen kerrota ongelmista, joista HS uutisoi eilen keskiviikkona.

Sotilastiedustelu on valittanut resurssiongelmista, joita on syntynyt siksi, että Suojelupoliisi on esittänyt sille niin paljon tietoliikennetiedustelutehtäviä.

Katsauksessa ei myöskään mainita HS:n julkistamaa tietoa siitä, että sotilastiedustelu on kokenut ongelmaksi sen, että sotilastiedustelun ulkoinen ja sisäinen valvonta vie niin runsaasti sen aikaa.

Myös tiedusteluvalvontavaltuutettu julkaisi torstaina kertomuksensa viime vuodelta.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen kertoo vuosikertomuksessaan, että hänen toimistostaan tehtiin tiedusteluviranomaisiin erilaisten perehtymiskäyntien lisäksi 172 varsinaista valvontakäyntiä.

Valvontakäyntien yhteydessä tarkastettiin kaikki tiedusteluviranomaisten tekemät tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat ja tiedustelun suojaamiseen liittyvät päätökset. Päätösten lukumäärä on salaista tietoa.