Turussa Varissuolla testataan oireettomia koronapikatestillä, seulonnoissa on mahdollista testata tuhat ihmistä päivässä

Turussa koronavirustartuntoja on ilmennyt koko koronaepidemian ajan eniten Varissuon alueella.

Varissuon jäähallin parkkihallissa Turussa tehtiin 6. toukokuuta 2021 koronavirusseulontoja pikatestauksella. Turussa toteutettava oireettoman väestön seulonta on ensimmäinen Suomessa.­

Turun Varissuon alueella tehdään koronatestejä oireettomille pikatestein. Kyseessä on ensimmäinen oireettoman väestön seulonta pikatestillä Suomessa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkärin Tytti Vuorisen mukaan seulonnoissa on mahdollista testata tuhat ihmistä päivässä. Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät pikatestauksen Varissuon jäähallin parkkihallissa tänään ja toukokuun 11. päivä kello 10–15. Testiin ei tarvitse ajanvarausta tai lähetettä.

Turussa koronavirustartuntoja on ilmennyt koko koronaepidemian ajan eniten Varissuon alueella. Vuorisen mukaan positiivisen testituloksen saaneiden osuus kaikista testatuista on ollut Varissuolla jopa 10 prosentin luokkaa, kun muualla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä positiivisten tulosten osuus on noin kolme prosenttia.

”Haluamme vähentää alueen viruskuormaa ja todeta oireettomien mahdolliset koronatartunnat nopeasti, siksi käytämme seulonnassa pikatestejä”, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.

Suomi on saanut 250 000 pikatestiä EU:n hätäapuvälineen rahoittamana lahjoituksena, ja pikatestejä on jaettu sairaanhoitopiirien kautta terveydenhuollon yksiköihin. Pikatestinäyte otetaan samalla tavalla nenänielusta kuin tavallinen koronatesti.

Vuorisen mukaan positiiviset tulokset varmistetaan laboratoriossa PCR-testillä.

Seulontojen jälkeen tarkastellaan, millaisia johtopäätöksiä testien tuloksista voidaan vetää esimerkiksi siitä, kuinka paljon koronavirustartuntoja esiintyy väestössä oireettomana.