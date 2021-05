Saimaan norppa-alueet ehtivät olla kolmisen viikkoa ilman lakisääteisiä kalastusrajoituksia. Nyt kiisteltyihin kalastusrajoituksiin saatiin ratkaisu.

Saimaan alueen kalastusrajoitusaika ei pitene heinäkuulle, mutta rajoitusalue laajenee.

Näin päätti hallitus torstaina istunnossaan, jossa se käsitteli asetusta saimaannorppaa suojelevista uusista kalastusrajoituksista.

Kalastusrajoitusalue kasvaa jatkossa 2 800 neliökilometriin, mikä on 243 kilometriä aiempaa suurempi. Uuden asetuksen myötä rajoitukset ulottuvat alueille, joille saimaannorppa on levittäytynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön kalastusneuvos Eija Kirjavaisen mukaan rajoitusalue nelinkertaistuu kymmenen vuoden takaisesta alueesta.

Verkkokalastus on kiellettyä rajoitusalueella 15. huhtikuuta ja 30. kesäkuuta välisenä aikana. Myös alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkot kielletään. Niiden kalastuskielto päättyy jo 20. kesäkuuta.

Jatkossa verkkojen tulee olla myös kireällä eli verkot tulee ankkuroida, jolloin norpat havaitsevat ne helpommin.

Poistumisaukolliset rysät tulevat sallituiksi, ja pystylangoilla madalletut verkot kielletään.

Uusi asetus tulee voimaan lauantaina 8. toukokuuta. Nyt päätetyt kalastusrajoitukset ovat voimassa huhtikuuhun 2026 saakka.

Torstaina maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuudessa todettiin, että saimaannorpan suojelun välitavoite eli 400 yksilön kanta saavutettiin kuusi vuotta etuajassa.

”Siksi oli perusteltua, että jatkamme suurin piirtein samanlaisella asetuksella myös tästä eteenpäin, koska se on toiminut hyvin”, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

”Ja mikä tärkeintä, siihen on sitouduttu kaikilta osin. Asukkaat, kesäasukkaat, kalastajat, osakaskunnat: kaikki ovat sitoutuneet tähän. Yleinen hyväksyttävyys on sillä tasolla, että olemme pystyneet huolehtimaan norppakannan suotuisasta kasvusta ja kehityksestä.”

Saimaannorppakanta on kasvanut keskimäärin 5,6 prosenttia vuodessa. Ministeriön mukaan kalanpyydyskuolleisuus suhteessa kannan kokoon on pienentynyt. Se on ollut noin viisi kuollutta norppaa vuodessa.

Kalastusrajoituksista on käyty kovaa poliittista vääntöä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välillä. Kyse on saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisesta.

Erimielisyyksien takia aiempi asetus ehti vanhentua ennen kuin hallitus pääsi päättämään uudesta asetuksesta. Noin kolmen viikon ajan Saimaalla ei ollut voimassa olevia lakisääteisiä kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi.

Torstainakaan asetuksesta ei päätetty yksimielisesti, vaan hallitus hyväksyi asetuksen äänestämällä luvuin 10–2.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) ja opetusministeri Jussi Saramo (vas) olivat sillä kannalla, että verkkokalastuskieltoa olisi pitänyt pidentää eikä muikkuverkkojen käyttöä olisi pitänyt sallia etuajassa.

Mikkosen mukaan verkkokalastusrajoitusta olisi pitänyt jatkaa heinäkuun loppuun saakka.

”Nyt hyväksytyssä asetuksessa verkkokalastuskiellon pituus saimaannorppien tärkeimmällä levinneisyysalueella säilyy ennallaan. Verkkokalastusrajoitusten ulottaminen vähintään heinäkuun puoliväliin olisi ollut todella tärkeää saimaannorppien verkkokuolemien vähentämiseksi”, Mikkonen sanoi istunnon jälkeen lähettämässään tiedotteessa.

”Vetoan kalastajiin, että verkot pidettäisiin naulassa myös heinäkuun aikana. Suomella on erityinen vastuu saimaannorpan suojelusta, sillä laji elää koko maailmassa ainoastaan Saimaalla. Saimaannorppia on selvästi vähemmän kuin vaikkapa isopandoja, lumileopardeja tai vuorigorilloja.”