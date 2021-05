Main ContentPlaceholder

Pertti Nurmi halusi ostaa koiran ja hankki amerikanbully Chapon – koirasta tulikin 74-kiloinen salikaveri, ja nyt Nurmi haluaa hälventää rodun aggressiivista mainetta

Chapo on tiettävästi Suomen suurin amerikanbully. Se herättää huomiota kadulla kulkiessaan ja on tuttu näky tamperelaisella kamppailusalilla. Omistaja Pertti Nurmi kertoo, millaista on elämä poikkeuksellisen ison koiran kanssa.

Pertti Nurmen reilu 3,5-vuotias amerikanbully Chapo on isäntänsä paras kaveri. Siitä lähtien, kun Nurmi toi koiran puolivuotiaana kotiinsa, Chapo on seurannut häntä liki kaikkialle.­

”Onko se vaarallinen?” mies kysyy englanniksi. TamperelainenPertti Nurmion juuri astunut kadulle thai- ja potkunyrkkeilyseura Chitalada Finlandin salin ovesta, kun ulkomaalaistaustainen mies tulee juttusille. Tämä on huomannut Nurmen poikkeuksellisen kookkaan koiran. Ei ole vaarallinen, Nurmi vakuuttaa, ja tuntematon uskaltautuu antamaan Chapo-koiralle rapsutuksia.