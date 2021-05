Syyttäjä ei vie korkeimpaan oikeuteen poliisijohdon juttua, vapauttavan tuomion saaneiden osalta käsittely on ohi

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on päättänyt, ettei syyttäjä vie poliisijohdon juttua korkeimpaan oikeuteen.­

Syyttäjä ei aio viedä korkeimpaan oikeuteen juttua, jossa korkeita poliiseja oli syytteessä Helsingin poliisin tietolähdetoimintaan liittyvistä epäselvyyksistä.

Päätös tarkoittaa sitä, että Helsingin hovioikeuden vapauttavat tuomiot viidelle syytetylle jäävät lopullisiksi. Muiden muassa entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron, Helsingin poliisin nykyisen päällikön Lasse Aapion ja keskusrikospoliisin nykyisen päällikön Robin Lardotin syytteet hylättiin Helsingin hovioikeudessa.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen katsoo, että syytteet kilpistyivät joidenkin syytettyjen osalta nimenomaan näytön puutteeseen. Näyttö on nyt kahteen kertaan perusteellisesti arvioitu, joten sitä ei kannata viedä enää korkeimpaan oikeuteen, hän sanoo.

”Hovioikeus on vahvistanut, että Helsingin poliisilaitoksessa on toimittu väärin ja lainvastaisesti tietolähdetoiminnassa. Käräjäoikeus ei nähnyt, että kukaan olisi ollut tästä vastuussa, ja se tuli nyt kumottua. Hovioikeuden tuomiossa tuli selväksi, ketkä tästä lainvastaisesta toiminnasta olivat vastuussa.”

Toiviainen korostaa asian yhteiskunnallista merkitystä. Hänestä on ollut erittäin tärkeää, että asia selvitettiin tuomioistuimessa.

”Tietolähdetoiminta on toimintaa, joka täytyy järjestää asianmukaisesti. Jonkun täytyy myös vastata siitä. Tuntui todella erikoiselle, että käräjäoikeudessa ei meinattu millään löytää vastuullista. Hovioikeudessa löytyi.”

Hovioikeus tuomitsi maaliskuussa kolme Helsingin poliisin päällystöön kuulunutta miestä sakkoihin tietolähdetoiminnan epäselvyyksistä.

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja Helsingin entinen poliisikomentaja Jukka Riikonen tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Riikonen sai 50 päiväsakkoa, mutta Aarnio ei saanut lisää rangaistusta entisten tuomioidensa päälle. Aarnio on lainvoimaisesti tuomittu yhteensä 13 vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huumerikoksista. Lisäksi hänet on tuomittu elinkautiseen vankeuteen vanhasta palkkamurhasta, mutta asian käsittely on vielä vireillä Helsingin hovioikeudessa.

Aarnion alainen Petri Rainiala sai virkavelvollisuuden rikkomisesta 100 päiväsakkoa.

Tuomituilla on vielä reilu viikko aikaa jättää valituslupahakemuksensa korkeimpaan oikeuteen.

Jutussa on kyse Jari Aarnion johtaman huumepoliisin yhteistyöstä alamaailman tietolähteiden kanssa.

Huumepoliisi tuhosi tiedot Helsingin poliisilaitoksen tietolähteistä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Tämän jälkeen rekisterissä ei ollut vuosiin kirjattuna lainkaan lähteitä.

Tietolähteet pitäisi rekisteröidä valvonnan takia. Ilman lähteiden kirjaamista poliisi voi helpommin suojella alamaailman tiedonantajiaan rikosepäilyiltä palkintona vihjeistä. Samasta syystä poliisi ei saa nykyään myöskään tavata tietolähteitään yksin.

Aarnio on aiemmin tuomittu muun muassa törkeistä huumerikoksista pitkän linjan huumerikollisten kanssa.