Suomen vanhin yhä toimiva vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö juhlii perjantaina perinnepäiväänsä.

Sotilaskotisisar Noora Orpana valmisti kermamunkkeja Kankaanpäässä. Kuva on vuodelta 2017.­

Sotilaskodissa nautittu kahvi ja munkki on yksi vahvimpia suomalaisia sotilasperinteitä.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kansallisen perinteen perustuksissa on vakavia murtumia: sotkun munkit kelpaavat yhä harvemmalle varusmiehelle.

Vieläkö sotilaskodin munkit ovat varusmiesten ykkössuosikki, Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti?

”Eivät ole. Silloin kun on reserviläisiä paikalla, ne ovat suosikkituotteita, mutta ei enää varusmiehillä. Kyllä he joskus niitä ottavat ja varsinkin metsässä”, Mustalahti sanoo.

Mustalahden mukaan varusmiehet eivät juo enää niin paljon kahviakaan, vaan he nauttivat kofeiininsa energiajuomista ja sokerinsa suklaasta.

”He ostavat suolaista välipalaa, sämpylää, pizzapaloja, paninia, hampurilaisia ja sipsejä.”

Energiajuomat ovatkin tämän päivän sotilaskotien ”uusia munkkeja”.

”Yritämme tuotesijoittelulla laittaa niitä vähän nurkan taakse mutta kyllä he löytävät ne”, Mustalahti sanoo.

”Nykynuorille on jostain syystä tullut sellainen käsitys, että jos he eivät koko ajan juo jotain energiajuomaa, niin he nukahtavat.”

Perjantai oli Suomen sotilaskotijärjestön perinnepäivä. Järjestö muodostuu 36 yhdistyksestä ja niiden yhteisestä kattojärjestöstä Sotilaskotiliitosta.

Sotilaskotijärjestössä työskentelee noin 170 palkattua työntekijää ja noin 4 800 vapaaehtoista.

Järjestö ei saa valtion budjettirahaa vaan se rahoittaa toimintansa omilla tuotoillaan.

Toiminnan ylijäämä lahjoitetaan kokonaan varusmiesten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen. Ylijäämää kertyy vuodessa yleensä noin 800 000 euroa.

Toiminnan kannattavuus perustuu vapaaehtoisten ilta- ja viikonlopputyöhön sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tukeen, sillä ne eivät peri sotilaskodeilta tilavuokraa.

Sotilaskodissa iso kuppi kahvia maksaa 70 senttiä ja munkin saa 30–40 sentillä.

Liikkuva sotilaskoti heinäkuussa 1941 rintaman lähellä.­

Maailma on myös sikäli muuttumassa, että sotilaskotisisaret ovat viime vuosina saaneet vierelleen yhä enemmän sotilaskotiveljiä. Toiminnassa on mukana jo yli sata miestä.

”Viiden viime vuoden aikana olemme saaneet miesjäseniä. Miesten määrä toiminnassa lisääntyy”, sanoo Mustalahti.

Miesten määrän kasvusta ollaan tyytyväisiä. Sotilaskotisisaret ja -veljet ovat myös varusmiesten juttukavereita. Joskus on helpompi puhua miehelle.

Mustalahti myöntää, että sotilaskotijärjestöllä on samat huolet kuin muillakin vapaaehtoisjärjestöillä. Nuoria on vaikea saada mukaan ja työt kasautuvat liian harvoille tosiaktiiveille.

”Meillä on toistaiseksi vapaaehtoisia riittänyt, että siinä mielessä voimme sanoa, että meillä menee hyvin”, Mustalahti sanoo.

”Jossain vaiheessa oli sellaista, ettei haluttu tulla mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, sillä sitähän tämä on, tosin aseetonta. Huolehdimme palveluksessa olevien varusmiesten hyvinvoinnista. Yritämme järjestää varusmiehille virkistystä ja valistusta, että he jaksavat olla siellä.”

Mustalahden mukaan suhtautuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön on nyt kuitenkin muuttunut. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pyrkijöiden määräkin on kasvanut.

Koronavirusaika on teettänyt lisää työtä. Tilanne on vaihdellut varuskunnittain, mutta sotilaskodeissa ei ole saanut oleskella kuin erityisjärjestelyin. Sen sijaan tuotteiden ostaminen mukaan on ollut mahdollista.

”Jossain sotilaskoti on ollut kokonaankin kiinni ja hoidettu palvelut autolla”, Mustalahti kertoo.

”Tai sitten on otettu reppu selkään ja on palveltu puskissa. Se on vaihdellut varuskunnittain ja koronatilanteen mukaan.”

Ensimmäinen suomalaisille sotilaille tarkoitettu sotilaskoti avattiin 7. päivä toukokuuta 1918 Helsingin Vuorikadulla oleviin NMKY:n tiloihin. Sotilaskotiliitto perustettiin kolme vuotta myöhemmin eli liitto juhlii tänä vuonna satavuotista taivalta.

Ensimmäinen suomalaisille sotilaille tarkoitettu sotilaskoti toimi Helsingin Vuorikadulla NMKY:n tiloissa.­

Sotilaskotijärjestö onkin Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.

Järjestö toimi aktiivisesti myös sotavuosina. Esimerkiksi keväällä 1944 sotatoimialueella toimi noin 600 sotilaskotia ja 1 800 sotilaskotisisarta.

Sotilaskotijärjestöllä on myös omat sankarivainajansa, sillä kolme sotilaskotisisarta sai surmansa neuvostoliittolaisen partion hyökkäyksessä Kuusamossa vuonna 1942.