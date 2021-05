Ihmiset ovat taas lähteneet liikkeelle aiempaa enemmän, mikä on viime päivinä näkynyt hieman lisääntyneinä tartuntoina.

Koronavirustartunnat lähtivät Suomessa laskuun muutama viikko sitten, mutta viime päivinä tartuntoja on ollut hieman enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan epidemiatilanne Suomessa on mennyt pääsääntöisesti selvästi parempaan suuntaan. On alueita, joilla tautitapauksia on vähän – mutta on myös leviämisvaiheessa olevia alueita, joilla ilmaantuvuus on yhä melko korkea.

”Viime päivinä on nähty vähän enemmän tautitapauksia kuin viimeiseen pariin viikkoon. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että ihmiset ovat enemmän liikkeellä ja tapaavat toinen toisiaan vähän enemmän”, Puumalainen sanoo.

”Voi olla, että ollaan vähän väsyneitä näihin koronarajoitustoimiin. Ei olla ehkä ihan niin huolellisia ja varovaisia kuin edelleen olisi tarvetta olla.”

Ihmisiä liikkumaan ovat ehkä innostaneet kevään ja rokotusten eteneminen. Sunnuntaina vietetään äitienpäivää, joka saattaa olla monille syy lähteä liikkeelle ja tavata ihmisiä.

Puumalaisen mukaan nyt tarvitaan malttia, jotta parantunut tautitilanne ei ryöpsähdä uudelleen huonompaan suuntaan.

”Virusta selvästi leviää yhä väestössä. On aihetta olla varovainen ja noudattaa edelleen rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia.”

Äitienpäivää ajatellen hän muistuttaa huomioimaan erityisesti iäkkäät tai perussairautta sairastavat sukulaiset, jotka voivat altistua vakavalle koronataudille.

Korona-aikana tutuksi tulleita suosituksia tulisi yhä noudattaa – siitäkin huolimatta, että iäkkäät sukulaiset olisi jo rokotettu.

Eli ihmisiä tulisi tavata vain pienellä porukalla. Tulisi välttää sosiaalisia kontakteja, jotka eivät ole aivan välttämättömiä. Turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa pitäisi noudattaa sekä käyttää kasvomaskia etenkin julkisissa sisätiloissa.

Tapaamiset on turvallisempaa järjestää ulkona kuin sisällä.

Jos on pieniäkään oireita, kaikkia tapaamisia pitää välttää ja mennä yhä matalalla kynnyksellä koronatestiin, Puumalainen muistuttaa.

Tutkimusten mukaan koronarokotteilla on hyvä suojateho varsinkin vakavaa tautimuotoa vastaan. Puumalainen sanoo, että rokotteet vähentävät myös riskiä saada tartunta ja tartuttaa muita.

Hänen mukaansa rokotusten eteneminen luo uskoa siihen, että turvatoimista voidaan joskus luopua ja palata kohti normaalia elämää. Se aika ei kuitenkaan ole vielä nyt.

”Nyt on vielä se tilanne, että ilmaantuvuus on suhteellinen korkea ja virusta selvästi kiertää väestössä. Edes rokotettujen osalta ei kannata ottaa tarpeettomia riskejä. Eli oltaisiin varovaisia ja jaksettaisiin vielä tätä koronantorjuntaa”, Puumalainen sanoo.

”Kun epidemia tästä edelleen hiipuu ja rokotettujen osuus väestössä kasvaa, sillä tavoin pääsisimme kesää kohden parempaan tilanteeseen. Ja olisi paremmat edellytykset lähteä rajoituksia vähitellen purkamaan.”