Ylen haastattelemien poliisien mukaan Suomessa toimii yksittäisiä rasistisesti käyttäytyviä poliiseja.

Yle selvitti rasismia poliisissa sekä poliisin rasismin varalta suorittamaa sisäistä valvontaa. Selvityksen mukaan poliisin rasistinen käytös on useimmiten solvauksia, joista selviää varoituksella tai jopa kokonaan ilman seurauksia.

Parikymppinen Kamrani nauhoitti poliisin rasistisia ja uhkaavia puheita salaa puhelimeensa. Yle kertoo, että tapaus sattui Pohjanmaalla vuonna 2013. Äänitteestä selviää, että poliisi muun muassa uhkaili ja solvasi Kamrania rasistisesti. Tapaus on siinä mielessä harvinainen, että Kamranilla on tapahtuneesta äänite todisteena. Yle sai haltuunsa Kamranin ääninauhat ja niitä voi kuunnella jutussa.

Ylen selvityksen mukaan valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikoksia käsittelevä yksikkö ratkaisi vuosina 2018–2020 vajaat 30 rikosilmoitusta, joissa poliisia syytettiin rasistisesta toiminnasta. Yksikään tapauksista ei edennyt esitutkintaan.

On mahdollista, että osa poliisin rasistisesta toiminnasta jää piiloon, koska epäiltyjä poliisirikoksia selvitetään myös syyttäjäalueilla. Useassa poliisista tehdyssä rikosilmoituksessa ilmoittaja on kokenut, että poliisi on pysäyttänyt hänet etnisen alkuperän vuoksi. Etninen profilointi on Suomessa laitonta.

Ylen aineistossa oli useampi ilmoitus, jossa poliisi on ilmoittajan mukaan pysäyttänyt auton ja tarkastanut henkilöllisyyspaperit ja rekisteriotteen ilman syytä. Joidenkin ilmoittajien mielestä poliisi on käyttäytynyt tilanteissa rasistisesti ja epäasiallisesti, naureskellut tai huutanut.

Poliisi on selittänyt näissä tilanteissa toimintaansa sillä, että kyse on ollut normaalista liikenteen tai liikennesääntöjen valvonnasta. Ilmoittajille ei yleensä ole konkreettista todistusaineistoa siitä, että pysäytys olisi ollut aiheeton. Jutuissa todisteet ovat sana sanaa vastaan.

Välillä poliisia myös syytetään rasistisesta toiminnasta ilman syytä.

Ylen haastattelemien poliisien mukaan Suomessa toimii yksittäisiä poliiseja, jotka toimivat rasistisesti. Toiminta on haasteltujen mukaan lähinnä rasistisia juttuja kahvipöydissä ja kentällä.

Poliisilaitosten sisäisissä kurinpidon päätöksissä vuosilta 2018–2020 rasismi nousi esille neljässä tapauksessa. Yleensä rasistisesta käyttäytymisestä seuraus on varoitus. Useampi varoitus johtaa potkuihin, mutta viime vuosina rasismin takia ei ole erotettu poliiseja.