Kahden yön risteilylle Helsingistä Hankoon tai Turkuun – kesän risteilykartta on todella erilainen

Viking Line: ”Kun Tukholmaan ei pääse, on pitänyt keksiä jotain uutta.” Tallink Silja: ”Meilläkin on karttaa tutkittu ja mietitty eri vaihtoehtoja.”

Kesän risteilykartta Itämerellä näyttää todella erikoiselta. Laivayhtiöt ovat joutuneet kehittämään koronarajoitusten vuoksi monenlaisia vaihtoehtoisia reittejä ja siksi monissa Itämeren satamissa nähdään tänä kesänä ruotsinlaiva ensi kertaa ehkä koskaan.

Kun normaalisti Helsingistä ja Turusta on risteilty Tallinnaan ja Tukholmaan ja joillakin matkoilla on poikettu myös Maarianhaminaan, niin ensi kesän reitistö on paikoin jotain ihan muuta.

Esimerkiksi risteily Hankoon tai Kotkaan tuskin olisi koskaan tapahtunut, ellemme eläisi yhä keskellä korona-aikaa.

”Tilanne on se, että kun Tukholmaan ei pääse, on pitänyt keksiä jotain uutta”, sanoo tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström Viking Linelta.

Samoin Tallink Siljan markkinointi- ja asiakasjohtaja Sari Sotkas sanoo, että ensisijaisena syynä poikkeukselliseen kesään on se, että matkustajat eivät pääse maihin Tukholmassa ja Tallinnassa, mutta risteilyltä halutaan silti ainakin yksi yö laivassa. Siksi yhtiöt ovat kehitelleet uusia reittejä.

”Meilläkin on karttaa tutkittu ja mietitty eri vaihtoehtoja. Mutta esimerkiksi Kemiin ei mikään yhtiö lopuksi lähtenyt, koska siitä aiheutuisi niin isot polttoainekulut”, Sotkas sanoo.

Viime syksynä julkisuudessa leikiteltiin ajatuksella, että jokin Viking Linen alus alkaisi risteillä Kemiin. Yhtiö totesi pian, että hankkeessa on paljon vaikeuksia kuten matka-aika ja jäät.

Myös Eckerö Linen m/s Finlandia -laiva risteilee kolmena kesäkuisena lauantaina Helsingistä Tallinnan sataman kautta Hankoon.

Esimerkiksi Viking Line tarjoaa heinäkuun alussa kahden yön risteilyä Helsingistä Hangon Regattaan niin, että laiva kulkee mennessä ja tullessa Tallinnan kautta. Tosin maihin ei siellä pääse. Hangossa maissa ollaan lähes koko päivä.

Tunnelmaa Hangon Regatasta muutaman vuoden takaa. Veneet palaavat purjehduspäivän jälkeen satamaan.­

Tallinnan satamassa pitää laivan käydä, jotta veroton tarjoilu on mahdollista ravintoloissa ja myymälöissä edullisemmat hinnat, Boijer-Svahnström sanoo. Lisäksi se mahdollistaa rahdin kuljettamisen Helsingin ja Tallinnan välillä.

Toinen vastaava tapaus on samalla Gabriella-laivalla tehtävä risteily Kotkan Meripäiville heinäkuun lopussa. Sekin kuljetaan Tallinnan satama-altaan kautta maissa käymättä.

Tall Ships Races -aluksia Kotkan Meripäivillä heinäkuussa 2017.­

Ja Helsingistä voi Tallinnan kautta risteillä Gabriellalla myös Turkuun heinäkuun alussa, samoin Maarianhaminaan niin, että päivä ollaan maissa.

Purjelaivatapahtuma Tall Ships Race pistäytyy tänä kesänä Turussa, Maarianhaminassa ja Tallinnassa, ja Gabriella risteilee myös niistä jokaiseen, kun purjelaivat ovat satamissa.

”Meillä oma henkilökunta keksi näitä. Kohteita voi tulla myös vielä lisää. Sen me olemme pandemian aikana oppineet, että pitää tehdä nopeita päätöksiä”, sanoo Boijer-Svahnström.

Hän uskoo, että kysyntää uusille kohteille on ja laivojen makuuttaminen satamissa maksaa joka tapauksessa, joten parempi on niitä käyttää.

”Olemme puhuneet myös, että Tukholmasta voisi tulla risteily Vaasan ja Pietarsaaren seuduille, sellainen voisi olla tulevaisuutta. Myös Rauma, Pori ja Saarenmaa ovat mahdollisia tulevaisuuden kohteita. Kaikkihan on kiinni siitä, että on sopiva satama”, hän jatkaa.

Kilpakumppani Tallink Silja tarjoaa sekin poikkeuksellisia reittejä. Tukholman-reitiltä tuttua Silja Serenadea ei ainakaan alkukesästä Tukholmassa nähdä, sillä se kulkee kesäkuussa Helsingin ja Tallinnan väliä. Sekin tekee yhden yön risteilyjä maissa käymättä.

Silja Serenade Helsingin edustalla maaliskuussa 2020.­

”Se ei ole koskaan toiminut tuolla reitillä. Meidän kyselyssämme se valittiin suomalaisten suosikkilaivaksi ja me vastaamme nyt siihen kysyntään”, Sotkas sanoo.

Heinäkuussa se laajentaa reittiään ulottumaan myös Maarianhaminaan, jossa vietetään päivä maissa. Molemmat yhtiöt uskovat, että juuri Ahvenanmaa kiinnostaa suomalaisia kovasti kesällä, koska sinne ei ole karanteenirajoituksia.

Ruotsin puolella on kehitelty kokonaan uutta reittiä heinäkuussa Serenaden sisaralukselle ja ruotsalaisille asiakkaille. Siellä Silja Symphony risteilee Tukholmasta Ystadiin eli Ruotsin eteläkärkeen asti, osa niistä kulkee Gotlannin Visbyn kautta.

Viking Line puolestaan tarjoaa sekin ruotsalaisille asiakkailleen aivan uutta Itämerta. Se risteilee Tukholmasta Puolan Gdanskiin, Bornholmin saarelle Tanskaan ja Höga Kustenille Pohjanlahdelle.

Molempien yhtiöiden laivoille otetaan kesäkaudella 75 prosenttia matkustajia niiden enimmäismatkustajamääristä. Yhtiöt toivovat, että tilanne normalisoituisi viimeistään kesän jälkeen.

”Toivomme että juhannuksen jälkeen tilanne olisi melko lailla parempi. Silloin pitäisi rokotettujen määrä olla melkoisen kattava. Terveiden, rokotettujen henkilöiden tulisi saada matkustaa. Jo aikaisemmin”, sanoo Boijer-Svahnström.