Korjaus on uutta rakennusta parempi vaihtoehto, sillä puukoulunkin hiili-investoinnin takaisinmaksuaika on liian pitkä.

Suomessa puretaan vuosittain noin 4 000 rakennusta. Vaarassa ovat erityisesti vanhat koulut ja 1970-luvun kerrostalot. Valtaosa purkamisista tehdään suurissa kaupungeissa, joissa purkamalla tiivistämistä saatetaan perustella jopa ilmastonmuutoksen torjunnalla.

”Peruskorjaus on ilmastoystävällisempi vaihtoehto kuin uudisrakentaminen. Sitä se on myös niissä tapauksissa, joissa uudisrakennus tehtäisiin puusta”, dosentti Satu Huuhka Tampereen yliopistolta kertoi vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarissa.

Tampereen yliopisto on tehnyt yhdessä VTT:n kanssa ympäristöministeriölle selvityksen Purkaa vai korjata? Sen mukaan myös elinkaarikustannukset puoltavat peruskorjausta.

Tapaustutkimusten kohteina olivat 1950-luvun ja 2010-luvun koulujen peruskorjaus ja mahdollinen laajennus. Koulut, joiden tietoja selvityksessä hyödynnettiin, ovat Helsingin Vuosaaressa ja Tampereen Tesomalla. 1970-luvun asuinkerrostalo, jonka korjaamista ja lisäkerrosten rakentamista verrattiin purkamiseen ja uudisrakentamiseen, on Helsingissä.

Kouluvertailuissa tarkasteltiin peruskorjauksen vaihtoehtona koulun purkamista ja uuden rakentamista joko betonista tai puusta. Vaihtoehtona oli myös peruskorjaus ja koulun laajennus puurakenteisena ja sille vaihtoehtona ison koulun rakentaminen betonista tai puusta.

Peruskorjaus oli tutkimuksen mukaan kaikissa tapauksissa ilmastoystävällisempi ja elinkaaritaloudellisempi vaihtoehto kuin uusi koulu.

Pienen koulun peruskorjauksen hiilijalanjälki on 50 vuoden tarkastelujaksolla 4 prosenttia pienempi ja elinkaarikustannukset 15 prosenttia vähäisemmät kuin purkamisen ja uuden betonirakenteisen koulurakennuksen.

Puurakenteisen uudisrakennuksen päästöt alittavat kuitenkin peruskorjatun koulun päästöt 30 vuoden kohdalla. 50 vuoden tarkastelujaksolla puurakenteisen koulun päästöt ovat 5 prosenttia pienemmät kuin peruskorjatun koulun.

Puun käyttö rungon rakennusmateriaalina vähentää hiilipiikin suuruutta lähes kolmanneksella betonirakennukseen verrattuna. Hiili-investoinnin takaisinmaksuaika on Huuhkan mielestä puukoulullakin kuitenkin liian pitkä, sillä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta nopeat keinot ovat arvokkaimpia.

Suuren koulun peruskorjauksen ja betonirakenteisen laajennuksen hiilijalanjälki on 50 vuoden tarkastelujaksolla 8 prosenttia pienempi ja elinkaari­kus­tan­nuk­set ovat 6 prosenttia matalammat kuin purkamisen ja uuden betonirakenteisen koulun.

Peruskorjaus ja laajennus on vähähiilisempi vaihtoehto koko elinkaaren ajan myös puurakenteisilla vaihtoehdoilla.

Uuden koulurakennuksen elinkaarikustannukset ovat 17 prosenttia korkeammat kuin peruskorjauksen. Uudisrakennuksen säästöt energiakustannuksissa eivät riitä kuromaan eroa peruskorjattuun rakennukseen tarkastellussa 50 vuodessa.

Vertailu tehtiin vain betonikoululle. Puukoulun osalta hintaero olisi kasvanut, sillä puurakentaminen on betonirakentamista kalliimpaa.

Tutkimuksissa ei ollut mukana hybridivaihtoehtoa eli sitä, että uudisrakennus olisi tehty vanhojen perustusten päälle, jolloin olisi säästetty betonia.

Seminaarissa Huuhkalta kysyttiin, voisiko neliöiden sijaan vertailukohtana olla oppilasta tai käyttäjää kohden laskettu hiilijalanjälki. Ajatuksena kysyjällä oli, että uusi rakennus voisi olla toiminnallisesti vanhaa parempi.

Huuhkan mukaan tällaisia toiminnallisia eroja ei havaittu. ”Uudessa arkkitehtuurissa on usein esimerkiksi korkeita ja näyttäviä aulatiloja eikä pelkkää puhdasta toiminnallisuutta.”

1970-luvun kerrostalon toimenpidevaihtoehtoina tarkasteltiin nelikerroksisen betonitalon peruskorjausta ja kahden lisäkerroksen rakentamista puusta sekä sille vaihtoehtona purkamista ja uuden kuusikerroksisen betonirakennuksen rakentamista.

Vaikka peruskorjauksen korjausaste on tässä tapauksessa poikkeuksellisen suuri ja lisäkerrosten rakentamisen osalta se vastasi uudisrakentamista, on se hiilijalanjäljeltään 26 prosenttia ja elinkaarikustannuksiltaan 15 prosenttia edullisempi vaihtoehto kuin purkaminen ja uuden betonikerrostalon rakentaminen.

Suomessa löytyy kuitenkin vain harvoja 1970-luvun alueita, joissa näin hintaviin korjaus- ja laajennushankkeisiin kannattaa ryhtyä.

Puurakenteisten lisäkerrosten rakentamiskustannuksia voivat nostaa merkittävästi paloturvallisuusvaatimukset, jotka edellyttävät puurakenteille automaattista sammutusjärjestelmää.

Hiilijalanjälkivertailuja ei Huuhkan mukaan pidä tehdä tarkoitushakuisesti niin, että haetaan perusteluita purkamiselle korostamalla esimerkiksi yksipuolisesti uudisrakennuksen energiaratkaisuja, jos samat voidaan tehdä korjattaessakin.

On myös harhaanjohtavaa esittää hiilipäästöt yhtenä könttänä, jolla sitten perustellaan purkamista. Huuhkan mukaan hiilijalanjälkivertailu on syytä esittää ajan funktiona, jolloin hahmotetaan purkavan uudisrakentamisen hiili-investoinnin takaisinmaksuaika. Jo 30 vuoden takaisinmaksuaika on siis liian pitkä.

Laskelmissa on otettava huomioon myös se, että energiantuotannon päästöt laskevat koko ajan, jolloin käytön­aikaisen energiankulutuksen merkitys pienenee. Tämä on huomioitu ympäristöministeriön laskentaohjeissa.

Peruskorjaus on kirjallisuusselvitystenkin mukaan uudisrakentamista vähähiilisempää 30–50 vuotta tai enemmän ja myös elinkaaritaloudellisempi vaihtoehto.

”Koska tulokset ovat näin selvät, tätä näkökulmaa ei voi jättää vähähiilisyysohjauksen ulkopuolelle”, Huuhka sanoi.

”Tiukahkon hiilijalanjälkirajan määrittely edistäisi rakennusten säilymistä”, hän esittää toiveensa uudistettavaa maankäyttö- ja rakennuslakia kohtaan.

Tutkimukseen on listattu parikymmentä keinoa, joilla myös kunnat voivat kannustaa peruskorjaamiseen.