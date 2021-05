Sekä Helsingin yliopiston että Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään samanaikaisesti Helsingin Messukeskuksessa touko–kesäkuun vaihteessa.

Korkeakoulut valmistautuvat parhaillaan touko–kesäkuun vaihteessa järjestettäviin valintakokeisiin. Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ovat ilmoittaneet, että valintakokeet voidaan järjestää terveysturvallisesti kampuksilla.

Tosin Helsingissä valtaosa pääsykokeista järjestetään kampusten sijaan Messukeskuksessa. Muutos ei liity koronaepidemiaan, vaan sitä on suunniteltu jo pidempään, kertoo projektipäällikkö Anna-Liisa Kuusela Helsingin yliopiston hakijapalveluista.

”Messukeskuksesta olemme saaneet kaivattuja lisätiloja samasta rakennuksesta, joten se on ollut siinäkin mielessä hyvä ratkaisu”, Kuusela sanoo.

Kevään yhteishaussa Helsingin yliopistoon haki vajaat 30 000 ihmistä, joista Kuuselan arvion mukaan valintakokeisiin osallistuu todennäköisesti noin 70 prosenttia.

Myös Haaga-Helian, Laurean sekä Metropolian ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään Messukeskuksessa samaan aikaan yliopiston kokeiden kanssa.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin on ilmoittautunut runsaat 20 000 hakijaa, joista Metropolian opintoasiainpäällikön Tapio Rimpiojan arvion mukaan 70–80 prosenttia saapuu paikalle.

Hakija saa valintakoekutsussa qr-koodin, joka kertoo tarkan päivän, paikan ja kellonajan.

”Näin on pyritty saamaan porrastus, jotta saadaan suuri määrä ihmisiä organisoitua turvaväleillä”, Rimpioja kertoo.

Korkeakoulut suosittelevat, että osallistujat välttävät mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita. Yliopistot edellyttävät ja ammattikorkeakoulut suosittelevat maskin käyttöä koetilanteessa.

Kuusela kertoo, että Helsingin yliopisto on ottanut käyttöön lisätiloja, sillä kahden metrin turvavälin takia tiloihin mahtuu aiempaa vähemmän hakijoita. Tavallisesti kokeita on valvonut runsaat sata henkilöä, mutta tänä vuonna heitä on vajaat 200.

”Tiloille ei ole asetettu kansallisesti maksimihenkilömäärää, koska käytössä olevat tilat ovat niin erilaisia. Hakijoiden määrä tiloissa vaihtelee, mutta kahden metrin turvavälit säilyvät”, Kuusela sanoo.

Kuusela toteaa, että tämän vuoden valintakokeet ovat vaatineet enemmän työtä kuin tavallisesti.

”Olemme tiivistäneet kansallista yhteistyötä kevään aikana, ja se on tuonut ison avun. Turvallisuusohjeet on mietitty yhtenäisiksi”, Kuusela kertoo.

Hakijoiden saapuminen ja kulku Messukeskuksessa suunnitellaan niin, että kahden metrin turvaväli säilyy koko ajan.

”Tämä ei ole niin helppoa toteuttaa kampuksella pienissä luokkatiloissa. Lähtökohtana oli, että kokeet eivät jää ainakaan tiloista kiinni”, Tapio Rimpioja sanoo.

”Ensimmäisenä ehtona tietenkin on, että sairaana ei tulla kokeeseen. Se on yritetty tehdä joka ohjeessa ja yhteydenotossa selväksi.”

Hakijat eivät saa liikkua Messukeskuksessa tai kampuksilla ilman saattavaa henkilökuntaa. Koetilat siivotaan kokeiden välissä, ja päivän päätteeksi ne desinfioidaan.

Jos hakijan koetilanne vaatii erikoisjärjestelyjä, kuten avustajaa tai hiljaista tilaa, hän tekee kokeen kampuksella.

”Kokeissa tehdään kaikki mahdollinen terveyden ja turvallisuuden osalta, mitä nykyisillä tiedoilla ja toimenpiteillä on tehtävissä”, Rimpioja sanoo.

Ammattikorkeakoulujen valintakoe uudistui muutama vuosi sitten. Sen myötä hakija voi valita koepaikaksi myös ammattikorkeakoulun, joka sijaitsee lähellä omaa asuinpaikkaa. Näin vähennetään valintakokeisiin osallistumiseen liittyvää matkustamista.

”Se on erittäin hyvä asia korona-aikana”, Rimpioja toteaa.

Valintakokeet järjestetään 31.5.–4.6. Kokeita ei katsota yleisötilaisuuksiksi, joten niitä eivät koske yleiset kokoontumisrajoitukset.

Opiskelijavalinnassa korostetaan nykyisin todistusvalintaa, mutta Kuuselan ja Rimpiojan mukaan se ei ole näkynyt vielä valintakokeisiin osallistuvien määrässä.