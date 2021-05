Maanpuolustuskoulutusyhdistys joutuu taas selittämään valtionavustuksiensa kohteita puolustusministeriölle.

Puolustusministeriö kertoi maanantaina keskeyttäneensä valtionavustusten maksamisen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) määräaikaisesti toukokuun ajaksi.

Ministeriö perustelee päätöstä sillä, että MPK:n valtionavustuksen käyttöä koskevassa taloushallinnossa ja raportoinnissa on löytynyt puutteita tarkastuksissa. Lisäksi vuosiraportoinnin tiedoissa on ollut epätarkkuuksia.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti sanoo, että kyse on puhtaasti kirjanpitoon liittyvistä kuittien merkinnöistä ja tiliöinneistä.

”Meillä ei ole mitään viitteitä siitä, että joku olisi pannut rahaa omiin taskuihinsa.”

Viime vuoden helmikuussa puolustusministeriö tiedotti, että sen laillisuustarkastus oli paljastanut MPK:n toiminnassa epäselvyyksiä.

Silloin havaittiin muun muassa, että alaikäisiä oli osallistunut sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen ja että Puolustusvoimien aseita oli käytetty sellaisissa koulutuksissa, joissa ei olisi saanut.

Lisäksi todettiin, ettei MPK pystynyt olemassa olevista kuiteista esittämään, mihin koulutuksiin se oli valtionavustuksensa kohdentanut.

Puolustusministeriö laajensi selvityksiään koskemaan koko nykymuotoisen MPK:n olemassaolon aikaa vuodesta 2008 alkaen. Erityisen tarkastuksen kohteeksi otettiin vuosi 2016.

”Tässä mennään nyt askel askeleelta, katsotaan mihin se johtaa”, Puolustusministeriön kansliapäällikkö Juusti sanoo.

MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, joka järjestää vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutusta. Sitä varten on olemassa myös oma lakinsa.

Yhdistys on saanut valtionavustusta vuodesta 2020 lähtien vajaa viisi miljoonaa euroa vuodessa ja sitä ennen vajaa kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Rahoituksen lisääntyminen johtuu siitä, että MPK:n tehtävät muuttuivat vuoden 2020 alussa.

Puolustusministeriön tehtävänä on valvoa sitä, mihin MPK:n valtionavustuksia käytetään.

MPK:n kurssitarjonta on laaja. Se ei saisi kuitenkaan esimerkiksi järjestää valtionavustuksen turvin kursseja, jotka kilpailevat muiden yhdistysten kurssien kanssa.

HS:n tietojen mukaan kyse saattaa ollakin osin juuri siitä, että MPK:n epäillään toimineen eräänlaisena ”markkinahäirikkönä”.

Yhdistyksen järjestämillä kursseilla, jotka eivät palvele sotilaallisia valmiuksia, on paljon osallistujia. Mukana on myös naisia, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta.

Turun Sanomien mukaan kyse olisi siitä, että puolustusministeriö olisi päättänyt, ettei valtionapua saisi käyttää naisille suunnattuun koulutukseen.

MPK:lla on toukokuun loppuun asti aikaa antaa vastineensa puolustusministeriölle.

”Me teemme päätöksen sillä perusteella, mikä on MPK:n vastaus. Lisäksi olemme pyytäneet ulkopuolista arviointia, millainen tämä tapaus on ulkopuolisten asiantuntijoiden silmissä ja sen perusteella tehdään arvio”, Juusti sanoo.

Puolustusministeriö käyttää siis arvioinnissa ministeriön ulkopuolisia juristeja.

MPK:n toiminta jatkuu toukokuussa normaalisti. Yhdistys on kuitenkin ottanut voimakkaasti kantaa tilanteeseen.

”Ajetaanko vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus alas?” yhdistys kysyy verkkosivuillaan.

Myös reserviläisjärjestöt ovat puolustaneet yhdistystä.

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen ei halua puhua tilanteen yksityiskohdista, koska yhdistyksen vastine ministeriölle on vielä jättämättä.

”On syytetty epätarkoituksenmukaisesta rahankäytöstä”, hän sanoo.

”Olemme ymmällämme ja päällimmäisenä on epäoikeudenmukaisuuden tunne, koska olemme jatkuvasti raportoineet ja tehneet kuten on vaadittu. Haluamme herättää ihmiset, että tämä on vakava paikka.”