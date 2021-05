Salossa on todettu viime aikoina huomattavan paljon koronatartuntoja. Tauti on levinnyt erityisesti perheissä ja kouluissa.

Salossa on todettu viimeisen kahden viikon aikana suhteellisesti enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muualla Suomessa. Tartuntoja on ollut erityisesti alle 12-vuotiaiden ja yli 20-vuotiaiden ikäryhmissä.

Salon tartuntataudeista vastaavan ylilääkärin Kaisa Ellän mukaan luvut kertovat siitä, että jatkotartuntoja on paljon perheissä ja lähipiirissä.

Ellä kertoo, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneiden läheisistä kaikki halukkaat on testattu, vaikka he olisivat oireettomia. Muutamassa paikassa järjestettyjen joukkotestausten avulla löytyi useita vähäoireisia tai oireettomia koronatartuntoja.

”Perheissä koronavirus leviää kuin kulovalkea”, Ellä sanoo.

Salossa on asetettu rajoituksia samalla tavoin kuin muuallakin Varsinais-Suomessa. Myös Salon koronarokotuskattavuus on korkea: asukkaista jopa 41,4 prosenttia on jo saanut ensimmäisen annoksen. Vastaava luku koko Suomen alueella on 34,9 prosenttia.

Ellän mukaan kaupungin tartuntamäärien kasvu ei liity mihinkään yksittäiseen lähteeseen vaan johtuu siitä, että jo pääsiäisviikosta lähtien tartuntoja on ollut paljon.

”Koko ajan on uutisoitu, että tilanne on mennyt parempaan suuntaan, minkä takia ihmiset eivät ole enää niin huolissaan. Ihmiset ovat väsyneet vähän liian aikaisin pitämään koronakuria.”

Ellä epäilee, että Salon pahentunut tilanne voi johtua osittain myös herkästi tarttuvasta brittivariantista.

Aiempina viikkoina koronavirus on levinnyt Salossa erityisesti nuorison keskuudessa, ja viime keskiviikkona 7.– 8.-luokkalaiset sekä lukiot siirtyivät etäopetukseen. Koronatartuntojen vuoksi kokonainen alakoulu ja yksi päiväkotiryhmä on asetettu karanteeniin.

Maanantaina kaupunki arvioi, pitäisikö myös alakoulujen luokkien 4.–6. ja yläkoulun luokan 9. siirtyä etäopetukseen.

Myös liikuntatilat on suljettu kaikilta muilta paitsi alakouluikäisiltä ja sitä nuoremmilta.