Tampereen ratikka aloitti maanantaina koeliikenteen, jossa kyytiin nousi ensimmäistä kertaa ihan tavallisia maksavia asiakkaita. Koronan vuoksi kyytiin otettiin vain rajallinen määrä ihmisiä, ja matkustajien piti ilmoittautua ennakkoon.

Ratikkakyyti selvästi kiinnostaa kaupunkilaisia, sillä maanantaihin mennessä matkansa ennakkoon varanneita oli jo noin 3 100.

Ensimmäiset 40 matkustajaa nousivat ratikan kyytiin Tampereen Pyynikintorilta puolilta päivin maanantaina. Pysäkillä ratikkaa odottamassa olivat pääkaupunkiseudulta asti neitsytajelulle saapuneet Jonas Papathemelis Espoosta ja Magnus Buinevitš Helsingistä. He kertoivat seuranneensa aktiivisesti Tampereen raitiotien vaiheita.

”Olen joukkoliikenne- ja rautatieharrastaja, joten nämä projektit kiinnostavat. Olen korkannut myös Länsimetron ja Kehäradan neitsytmatkan, joten pitäähän tämäkin kokea”, Papathemelis kertoi.

Helsingin raitiotiehen verrattuna kyydin odotettiin olevan tasaisempaa.

”Tampereen ratikan reitillä on vähemmän jyrkkiä mutkia kuin Helsingissä, ja raideleveys on isompi. Uskon, että kyyti on junamaisempaa”, Buinevitš totesi.

Kaksikko antoi matkalle kouluarvosanoiksi peräti 9 ja 10.

Matkustajia opastamassa oli ratikan tulevia kuljettajia. Kuljettajaoppilas Lasse Rautaharkko kertoi, että koeliikenteellä on tärkeä rooli.

”Hiomme hommaa toimivaksi. Opimme pysymään aikatauluissa, ja ihmiset oppivat käyttämään ratikkaa. Samalla myös maksupäätteet saadaan koekäytettyä. Tämä on hyvä testi.”

Ylöjärveläinen Jukka Kujansuu oli myös ensimmäisen sähköbussin kyydissä, ja halusi tulla nyt testaamaan Tampereen ratikan heti ensimmäisten joukossa.­

Näin valmistaudutaan varsinaisen liikennöinnin aloittamiseen elokuussa. Samalla myös tamperelaiset tottuvat siihen, että ratikka kulkee liikenteessä.

Rautaharkko kertoi, että raitiovaunun keskinopeus on 20 kilometriä tunnissa ja suurin liikennöintinopeus on 70 kilometriä tunnissa.

”Hervannan valtaväylän vieressä mennään parhaimmillaan huimaa 70 kilometrin tuntivauhtia. Itsenäisyydenkadulla ja Sammonkadulla ajetaan neljääkymppiä ja Hämeenkadulla kahtakymppiä.”

Myös Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtaja Mika Periviita kuvasi tunnelmia erinomaisiksi.

”Kyllähän tämä on iso juhlapäivä Tampereelle. Ratikasta on puhuttu jo 1900-luvun alusta lähtien. Viimeisin ratikkakuume nousi 2000-luvun alussa, ja nyt se huipentui liikenteen avaamiseen matkustajille. Uskon, että tamperelaiset innostuvat tästä ja on aihettakin innostua.”

Ratikkaan mahtuu 260 matkustajaa, kun kaikki paikat otetaan käyttöön. Periviidan mukaan ratikan on tarkoitus olla ruuhka-aikaankin aina aikataulussaan. Vuorot kulkevat arkisin 8 kertaa tunnissa 7,5 minuutin vuorovälein.

Tampereen ratikka alkaa liikennöidä 9. elokuuta. Ensimmäiset linjat kulkevat Pyynikintorilta Hervantajärvelle ja Sorin aukiolta Tampereen yliopistolliselle sairaalalle.