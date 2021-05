Kieltäytyjästä voidaan jatkossa tehdä rikosilmoitus poliisille ja rangaistukseksi voi saada sakkoja.

Lapin aluehallintovirasto on määrännyt pakollisen terveystarkastuksen kaikille Tornion rajanylityspaikalle Ruotsin puolelta tuleville matkustajille. Tarkastuspakko tulee voimaan perjantaina ja on voimassa kuun loppuun.

Avin johtaja Leena Räsänen kertoo, että jokainen rajan ylittäjä velvoitetaan terveystarkastukseen, ellei matkustajalla ole todistusta, joka vapauttaa tarkastuksesta. Tällaisesta todistuksesta käy negatiivinen koronatestitulos tai todistusta jo sairastetusta taudista.

Rajan ylittää näinä aikoina noin 3 500 ihmistä päivässä, kun se ennen korona-aikaa oli jopa 20 000 ihmistä. Määrä on hieman noussut parintuhannen rajanylittäjän pohjalukemista.

”Viesti kansalaisille tässä on nyt se, että he oikeasti pohtisivat, onko rajan ylitys välttämätöntä ja että he hankkisivat ennakkotestejä”, Räsänen sanoo.

Koronatesti tehdään perjantaista lähtien kaikille kontissa, joka on aivan ylityspisteen vieressä. Se toimii ympäri vuorokauden, ja tulos pikatestissä saadaan vartissa.

Syy pakkotarkastuksiin on se, että jotkut ylittäjät ovat alkaneet kieltäytyä tarkastuksesta tai siihen liittyvästä testistä. Nyt kieltäytyjästä voidaan tehdä rikosilmoitus poliisille terveydensuojelu­rikkomuksesta. Rangaistukseksi voidaan määrätä sakkoja.

Rajavartijat tarkastivat Ruotsista tulevan auton syytä rajan ylitykselle Torniossa viime vuoden maaliskuussa.­

Räsänen ei lähde arvelemaan, paljonko rikosilmoituksia tultaisiin tekemään.

Koronatilanne Ruotsin puolella Norrbottenin läänissä on paljon huonompi kuin Suomen puolella Lapissa.

Avi teki ratkaisunsa kuultuaan ensin Tornion kuntaa, Rajavartiolaitosta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä, poliisia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Räsäsen mukaan huolta lausunnonantajat kokivat lähinnä siitä, riittävätkö resurssit, jos tulijoiden määrä kasvaa suureksi.

Pakollinen terveystarkastus ei koske vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä olevaa kuljetus- ja logistiikka­henkilöstöä eikä niitä, joilla on terveystarkastuksesta vapauttava todistus. Työmatkalaiset voivat esittää viikkotesti­todistuksensa kuten tähänkin asti.