Lämpöä on tällä viikolla luvassa Etelä-Lapista aina pääkaupunkiseudulle asti.

Helleraja on rikkoutunut ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Ilmatieteen laitoksen alustavien tietojen mukaan elohopea on kivunnut yli 25 asteen rajan Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä.

Tyypillisesti vuoden ensimmäinen hellepäivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa toukokuun 25. päivän tienoilla.

Tällä viikolla lähes koko Suomeen on luvassa lämmintä säätä ja auringonpaistetta.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina lämpötilat kohoavat varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa 20 asteen paremmalle puolelle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Viikon lämpimimmäksi päiväksi hän povaa paikkakunnasta riippuen keskiviikkoa, jolloin taivas on monin paikoin pilvetön.

”Mutta ei torstaikaan kauaksi jää. Miellyttävää säätä on luvassa.”

Lämpimimmät paikkakunnat löytyvät tällä viikolla maan keskivaiheilta, Mustala arvioi. Helleraja saattaa mennä rikki myös esimerkiksi Pohjanmaalla.

”Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tullaan pääsemään yli 20 asteeseen, ja torstaina Etelä-Lappikin on hilkulla”, Mustala kertoo.

Aivan pohjoiseen lämpö ei kuitenkaan yllä, ja Lapissa on edelleen huomattavasti viileämpää muuhun maahan verrattuna. Siellä saattaa myös paikoin sadella vettä tai jopa räntää.

Vaikka aurinkoa on luvassa erityisesti maan keskivaiheille, päästään etelässä ja pääkaupunkiseudullakin nauttimaan lämmöstä.

”Rantaviivalla sen sijaan on viileämpää. Helsingissä on esimerkiksi tiistaina tuullut aika tavalla ja 20 astettakin on ollut tiukassa”, hän sanoo.

Kesäinen lämpö helli lenkkeilijöitä ja auringosta nautiskelijoita tiistaina Helsingin Merisatamassa.­

Loppuviikosta lämpö ja auringonpaiste saavat tehdä tilaa pohjoisesta virtaavalle kylmemmälle ilmalle, ja sää muuttuu viikonlopun aikana epävakaiseksi koko maassa.

Perjantaina Etelä- ja Keski-Suomessa on Mustalan mukaan vielä melko lämmintä. Maan keskivaiheilla saattaa 20 astettakin rikkoutua, mutta sadekuuroja ja ukkosta voi jo esiintyä paikoin.

Viikonloppuna Suomeen muodostuu matalapaineen alue, ja luvassa on pilvisyyttä, sadekuuroja ja viileämpää säätä. Lämpötilat vaihtelevat silti laajasti maan sisällä, sillä kylmä ilmamassa virtaa pohjoisesta etelän suuntaan.

Etelä-Suomesta ei siis välttämättä enää viikonloppuna kannata karata lämpimien säiden toivossa pohjoisempaan esimerkiksi mökille, sillä kylmä ilma virtaa etelään todennäköisesti viimeisenä.

”Etelä-Suomessa saatetaan päästä vielä 20 asteeseenkin, kun samaan aikaan aivan pohjoisessa ei olla paljoa nollan yläpuolella. Luntakin saattaa siellä tulla”, Mustala kertoo.

Sunnuntaihin mennessä lämpötila laskee etelässäkin useamman asteen ja sadekuurot lisääntyvät entisestään.

Lähipäivien säästä nauttivat myös veneilijät, ellei tuuli ylly liian kovaksi. Kuva Helsingin Merisatamasta.­

Toukokuu on tähän mennessä ollut suhteellisen kolea, ja lämpö saattaa olla monen mielestä tervetullutta. Mutta onko auringonpaistetta ja hellelukemia luvassa myös loppukuulle?

”Nyt on selvästi lämpimämpää alkukuun surkeaan säähän verrattuna, mutta kyllä se lämpimin hetki taitaa olla tässä lähipäivinä”, Ari Mustala kertoo.

Tämän viikon jälkeen on hänen mukaan havaittavissa taas pientä viilenemistä, ja lämpötila laskee kohti toukokuulle tyypillisiä pitkäaikaisia keskiarvoja. Siitä eteenpäin sään kehittymistä on toistaiseksi hankalaa arvioida.

”Tällä viikolla lämpötilat ovat jopa jonkun verran keskiarvon yläpuolella.”

Kuopiossa Riistaveden kylässä asuva maanviljelijä Pekka Parviainen aikoo käyttää lämpimät päivät peltotöitä tehden. Tiistaina hän oli äestämässä peltoa ja kertoi, että traktorin kopissa tarkenee.

”Aurinko paistaa ja etelätuuli puhaltaa. Ulkona on 21 astetta, traktorissa kolmisenkymmentä”, Parviainen kertoi puhelimitse.

Maanviljelijä Pekka Parviainen viettää hellepäivät peltotöissä Juhukkalan tilalla Kuopion Riistavedellä. Traktorin kopissa kuulemma tarkenee.­

Kuopioon on keskiviikolle ja torstaille luvattu jopa 24:ää astetta. Lämpöaallon myötä ohra-, kaura- ja kuminapellot ovat kuivahtaneet nopeasti ja vaativat nyt viljelijän huomiota.

Kolean toukokuun jälkeen lämpö ja auringonpaiste ovat kuitenkin Parviaisen mielestä tervetulleita.

”Kyllä tämä on ihan hyvä, ei valittamista. Nautitaan nyt auringosta”, hän lisää.

Hyvän sääennusteen ja helatorstain johdosta moni luultavasti suunnittelee suuntaavansa tällä viikolla mökille. Reissu kannattaa käyttää hyödyksi ja tehdä samalla mökkipihan ylläpitotöitä, kertoo Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori. Samat vinkit pätevät myös kotipuutarhan hoitoon.

”Nyt on kevätkuopsutusten aika parhaimmillaan. Jos nurmikot tai perennapenkit ovat lehtien ja vanhan ruohon peitossa, ne kannattaa kuopsuttaa ja antaa ilmaa, että sieltä uudet kasvut pääsevät näkemään päivänvaloa”, hän sanoo.

Esimerkiksi perennat saattavat tukahtua, jos kuopsuttamisen jättää välistä. Lisäksi mahdolliset puutarhan käytävät on hyvä puhdistaa lehtimassasta, joka kannattaa kompostoida tai käyttää suoraan pensaiden juurella lannoitteena.

Avokompostin voi kääntää, jos se on ehtinyt sulaa. Sieltä saa myös valmista multaa, joka on erinomainen lannoite niin perennapenkeille kuin pensaille ja vihannesmaallekin.

Lämpötila nousi tiistaina reilusti yli 20 asteen myös Itä-Suomessa. Kuopiolainen Asko Reinikainen kävi kokemassa katiskat Vehmersalmen Hormalahdella.­

Lisäksi nyt on Taulavuoren mukaan vielä mahdollisuus kalkita nurmikko, mikä kannattaa tehdä noin 2–3 vuoden välein. Samassa yhteydessä ei kuitenkaan kannata lannoittaa, vaan kalkitsemisen jälkeen olisi hyvä odottaa pari viikkoa ennen lannoittamista.

Jos puutarhassa on kasvimaa, nyt on hyvä aika perunan istutukselle ja ensimmäisten siemenien kylvölle, Taulavuori kertoo.

”Esimerkiksi salaatit, retiisit ja kaalikasvit pystyy jo kylvämään hyvin. Sen sijaan erilaisten varsinkin lämpöä vaativien taimien istuttamisen aika ei vielä ole.”

Esimerkiksi kurpitsa, kurkku, basilika ja tomaatti kannattaa siis pitää vielä sisätiloissa tai jättää ostamatta, jos käytössä ei ole kasvihuonetta.

Mikäli pihapiiriä haluaa jo kaunistaa ensimmäisillä kukilla, ovat orvokit Taulavuoren mukaan hyvä valinta. Niitä voi laittaa esimerkiksi sisääntuloihin tai kukkapenkkeihin.

”Orvokit kestävät jopa nollaa astetta tai allekin, ja niillä saa väriä sekä pääsee kesäfiilikseen.”