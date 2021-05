Oikea otsikko on Turve on tulevaisuuden turva

Maanantaina 10. toukokuuta sivuilla A 8–9 julkaistussa jutussa turvetuottajien ilmoituksen otsikon kerrottiin virheellisesti olevan Turve on tulevaisuuden ala. Todellisuudessa otsikko on Turve on tulevaisuuden turva.