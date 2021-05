Helleraja on ylittynyt tänään kymmenillä paikkakunnilla – lämpimintä Oulussa, jo yli 28 astetta

Lämpötilat ovat tänään kivunneet korkealle monin paikoin. Helleraja oli iltapäiväneljään mennessä ylittynyt jo kymmenillä paikkakunnilla, kertoo Ilmatieteen laitos.

Hellepaikkakuntia ovat olleet esimerkiksi Lohja, Lappeenranta ja pohjoisimpana Oulu. Lämpimintä on ollut Oulunsalossa Oulussa, jossa lämpötila on noussut jo 28,1 asteeseen. Se on Ilmatieteen laitoksen mukaan toistaiseksi korkein tänä keväänä Suomessa mitattu lämpötila.

Päivän ylin lämpötila saattaa vielä tänään hieman nousta ja paikkakuntia, joissa lämpötila kohoaa yli 25 asteen, tulla lisää.

Torstain sää näyttää edelleen lämpimältä. Maan eteläosassa saattaa kuitenkin liikkua kuuropilviä. Myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun suunnalla sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa.

”Tähän tulee vähän rajoittavia tekijöitä, mutta huominen on myös hellepäivä”, päivystävä meteorologi Juha Tuomala tiivistää.