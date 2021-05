Kesän tulon odotetaan vaikuttavan epidemiaan sitä heikentävästi, mutta turvallisuudesta pitää huolehtia myös ulkotiloissa.

Suomen koronavirusepidemia on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan vaiheessa, jossa takaiskuja voi vielä tulla. Suurin osa väestöstä on nimittäin yhä altis tartunnoille. Huoleen on hänen mukaansa aihetta, jos tartuntamäärät kasvavat ensi viikolla.

”Tapausmäärien nousut ovat vielä kohtuullisen maltillisia. Lähinnä tapausmäärät ovat tasaantuneet. Jos ensi viikolla nähdään nousua, niin silloin kannattaa olla ehkä enemmän huolissaan”, Salminen sanoo.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 280 uutta koronavirustartuntaa, kun määrä oli viime viikon keskiviikkona 270.

Matkaa normaaliin elämään on Salmisen mukaan vielä jäljellä, joskin tilanne muuttuu koko ajan parempaan suuntaan.

”Sitä mukaa, kun ihmisiä rokotetaan ja erityisesti sitten, kun heidät on rokotettu kaksi kertaa, pääsemme varmaankin lähes normaaliin elämään ainakin loppukesän puolella.”

Kesän tulo on Salmisen mukaan perinteisesti merkinnyt vastaavien tautiaaltojen hiipumista, mutta nyt tilanne on erilainen. Ennen pandemiaa ei nimittäin ole tultu kesään epidemian keskeltä.

Kesällä ihmiset ovat enemmän ulkotiloissa, mikä voi vähentää tartunnan saamisen riskiä. Toisaalta ihmisten varovaisuus taudin osalta voi Salmisen mukaan kesällä höllentyä.

”Ennusteet ja skenaariot ovat sen suuntaisia, että kesällä olisi vaikutusta epidemiaan. Luulen, että ulkona oleskelu on aina hyvä. Jos kokoonnutaan, niin kokoonnutaan mieluummin ulkona. Mutta kyllä sielläkin etäisyyksien pitäminen olisi tarpeen. Meillä on myös viitteitä siitä, että jos oikein pitkään ollaan tiiviisti isolla porukalla yhdessä [ulkona], niin tauti voi silloinkin tarttua.”

Vapun kenties varomaton vietto näkyy Salmisen mukaan konkreettisesti muutamilla paikkakunnilla tartuntamäärien kasvuna. Valtakunnallisesti tilanne näyttää kuitenkin toistaiseksi rauhallisemmalta.

”Nyt voi tietysti olla, että nämä luvut, jotka nousuna nähdään, johtuvat osittain siitä, että vappuna pääsi pikkaisen ote herpaantumaan ja tavattiin vähän enemmän ystäviä kuin mitä aikaisemmin on tavattu. Meillä on siitä muutamalta alueelta selvät viitteet.”

Esimerkiksi Kokkolassa on havaittu vappubrunssilta alkunsa saanut tartuntaketju, josta on lähtenyt liikkeelle useita jatkotartuntoja. Yhteensä vappubrunssilta levinneitä tartuntoja on todettu 41, ja noin 300 ihmistä on karanteenissa.

Brunssilta lähtöisin olevat koronavirustartunnat ovat levinneet erityisesti alueen nuorten keskuudessa, kertoi Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueen infektiolääkäri Marko Rahkonen keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa.

Brunssia vietettiin johtajaylilääkäri Pirjo Dabnellin mukaan ravintolatilassa, jossa on noudatettu pöytäseurueiden välisiä turvavälejä. Turvaväleistä huolimatta koronavirus pääsi tilassa leviämään. Tiedotustilaisuudessa todettiin, että tartunnat ovat levinneet erityisesti alueen nuorten joukossa.

Tartuntaketjun näytteitä on lähetetty analysoitavaksi virusmuunnosten selvittämiseksi. Yhden näytteen tulos on varmistunut Intian virusmuunnokseksi.

Intian virusmuunnoksesta tiedetään Salmisen mukaan vielä melko vähän. Alustavien tietojen valossa näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi rokotteet tehoavat tähän virusmuunnokseen samalla tavalla kuin muihinkin muunnoksiin.

”[Maailman terveysjärjestö] WHO on arvioinut, että virusmuunnos saattaisi olla vähän tartuttavampi, samalla tavalla kuin brittivariantti”, Salminen sanoo.

Intian virusmuunnoksia on THL:n mukaan todettu Suomessa tähän mennessä 25 tartuntatapauksessa. Tapaukset liittyvät matkailuun joko suoraan tai jatkotartuntojen kautta.

WHO lisäsi virusmuunnoksen huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle keskiviikkona.