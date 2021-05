Lähes puolet lastensuojelulaitosten työntekijöistä kokee työssään väkivaltaa vuosittain. Lastenkodin ohjaaja kertoo, kuinka hänet pyrittiin hiljentämään työn menettämisen uhalla.

Lyöntejä, potkuja ja lentäviä esineitä. Näin lastenkodin ohjaaja Aino kuvailee töissä kohtaamaansa väkivaltaa. Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, sillä pelkää työnsä menettämistä.

Eräs väkivaltatilanne sai alkunsa, kun lapselle ja ohjaajalle tuli erimielisyyttä arkirutiineihin liittyvistä säännöistä. Välikohtauksessa Aino kertoo saaneensa päähänsä iskun, joka vaati kiireellistä hoitoa.

Ainon kokemukset eivät ole poikkeuksellisia. Lastensuojelun laitoshoidossa työskentelevistä 43 prosenttia kokee työssään fyysistä väkivaltaa muutamia kertoja vuodessa.

Tämä ilmenee Lastensuojelun keskusliiton tuoreesta Lapsen vuoksi -selvityksestä. Joka viides vastaajista kokee väkivaltaa kuukausittain ja 12 prosenttia viikoittain. Osalle väkivalta on päivittäistä.

Liki puolet vastaajista on myös kokenut jollakin välineellä uhkailua työssään. Sanallinen uhkailu on niin yleistä, että vain seitsemän prosenttia vastaajista ei ollut kokenut sitä lainkaan. Ainon arjessa henkinen väkivalta tarkoittaa haukkumista, huorittelua ja ”vittu mä tapan sut” -tyylistä uhkailua.

”Henkistä väkivaltaa on jatkuvasti, ja se täytyy vain hyväksyä”, Aino sanoo.

Sosiaalialan laitosohjaaja on yksi työväkivallan riskiammateista poliisin, vanginvartijan ja sairaanhoitajan ohella. Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia oli toteuttamassa Lapsen vuoksi -selvitystä, jossa kartoitettiin lastensuojelun työoloja. Järjestö vaatii nollatoleranssia väkivallalle.

”Tilanne ei ole vain hälyttävä vaan järkyttävä”, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Lapsen vuoksi -selvityksessä ei ilmennyt, että väkivallan määrässä tai siihen puuttumisessa olisi eroa yksityisten ja julkisten laitosten välillä. Valtaosa laitoksista on yksityisten yritysten ylläpitämiä.

Väkivallan torjuminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jos työssä on huomattava väkivallan uhka, vaaratilanteita on pyrittävä ehkäisemään etukäteen.

Lapsen vuoksi -selvityksen mukaan lähes puolet lastensuojelun laitoshoidon työntekijöistä kokee, ettei työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyviä toimintaohjeita ole käyty läpi asianmukaisesti.

Niin ikään puolet laitoshoidossa työskentelevistä kokee, ettei koulutus väkivaltatilanteita varten ole riittävää.

Työntekijän velvollisuutena on noudattaa työnantajan ohjeita ja huolehtia omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Hänen on myös ilmoitettava työolosuhteiden vaaroista ja pyrittävä korjaamaan riskit kykynsä mukaan.

” ”Jos yrität puhua julkisesti, et työllisty alalle enää ikinä. Sen voit unohtaa.”

Työnantajan vähättelevä suhtautuminen voi kuitenkin hankaloittaa väkivallan kitkemistä. Ainolla on siitä kokemusta.

“Sinun olisi pitänyt tietää, mihin ryhdyt. Jos et tällaista kestä, niin tuossa on ovi”, hän luonnehtii saamaansa palautetta.

Vakavimmissa tapauksissa työntekijälle on tarjolla keskusteluapua. Ainon mukaan työnantaja ei siltikään kannusta puhumaan väkivallasta, joten monella tilanteet jäävät käsittelemättä.

“Tuntuu, että työntekijät leimataan heikoiksi ja huonoiksi, jos pyytää keskusteluapua.”

Kuntatyönantajien työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka on huolestunut väitteistä. Hän pitää avointa viestintää ja vuorovaikutusta tärkeänä osana työpaikan riskienhallintaa. Hän muistuttaa, että lain mukaan myös työntekijällä on vastuu ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan epäkohdista.

Kukka painottaa, että työturvallisuusilmoitusten tekemisen tulisi olla helppoa ja siihen pitäisi kannustaa. Myös ilmoitusten käsittelyyn tulisi panostaa työpaikoilla.

”Näissä kaikissa on ollut kehitettävää. Jos ilmoitusten käsittely ei johda mihinkään, voi tulla kokemus välinpitämättömyydestä.”

Ainon mukaan lastensuojelun laitoshoidossa vallitsee vaientamisen kulttuuri. Väkivallasta ei voi käydä avointa keskustelua, sillä työntekijöitä pyritään hiljentämään – jopa uhaten työn menettämisellä.

Myös Aino on kokenut painetta työnantajaltaan. Hän uskoo ongelman kytevän muissakin työyhteisöissä, sillä hän on kuullut vastaavasta painostamisesta usealta alan työntekijältä.

“Jos yrität puhua julkisesti, et työllisty alalle enää ikinä. Sen voit unohtaa”, hän kuvailee työnantajansa asennetta.

Anna Kukka näkee kysymyksessä monta puolta. Vaikka työntekijän henkilökohtaiset kokemukset eivät ole salassa pidettävää tietoa, tämän on oltava tarkkana, ettei paljasta samalla asiakkaastaan arkaluontoisia asioita. Tämä korostuu etenkin pienillä paikkakunnilla, joissa yksilöt ovat helpommin tunnistettavissa.

Lähtökohtaisesti ongelmat tulisi ratkaista työyhteisön sisällä. Työväkivallasta tulee silti käydä yhteiskunnallista keskustelua. Siksi työpaikoilla olisi hyvä sopia, millä tavalla tällaiseen keskusteluun voi osallistua.

Aino kertoo, että väkivallan torjumisen keinot ovat todellisuudessa vähäiset. Ohjaajan on ensisijaisesti pyrittävä keskustelemaan lapsen kanssa, jotta väkivallan uhka ei kärjistyisi teoiksi. Vakavammissa tilanteissa lapsesta on tartuttava kiinni useamman aikuisen voimin. Sellaisia keinoja työntekijöillä on korkea kynnys lähteä käyttämään.

Henkeä uhkaavassa tilanteessa ohjaajalla on oikeus puolustautua.

“Jos puolustaa itseään ja asiakasta sattuu, joutuu siitä itse raastupaan. Se pelottaa minua.”

Keinojen vähyys ja hiljentämisen kulttuuri aiheuttavat Ainossa suojattomuuden tunnetta. Jos ongelmista ei voi puhua, työntekijöiden turvattomuuteen ei myöskään tule muutosta. Mitä väkivallan uhalle pitäisi tehdä?

Talentian Jenni Karsio katsoo, että työsuojelun osaamista ja valvontaa tulisi parantaa koko sosiaalialalla. Kuntien tulisi osoittaa lisää varoja lastensuojelun palveluihin, sillä ne ovat vastuussa palveluiden järjestämisestä.

Lisää resursseja tarvittaisiin myös työsuojelun valvontaan, jota aluehallintovirastot ja Valvira toteuttavat.

Kuntatyönantajien Anna Kukka alleviivaa turvallisuusohjeiden tuomista käytäntöön. Työnantajan on huomioitava väkivalta osana vaarojen arviointia, selvitettävä uhkatilanteet ja puututtava niihin. Työntekijöiden koulutus ja työympäristön turvallisuudesta huolehtiminen ovat ennakoivia tekijöitä.

”Väkivallattomuus ja siihen panostaminen ovat työpaikan strateginen päätös.”

Laitoshoidon työoloja parantaisi myös se, jos alalle saataisiin lisää työntekijöitä ja kohtuullinen henkilöstömitoitus toteutuisi.

Hallitusohjelmaan kirjattu lastensuojelulain uudistus oli lausuntokierroksella torstaihin 20. toukokuuta asti. Uudistuksen tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja siten vahvistaa lasten oikeuksien toteutumista lastensuojelussa.

Esityksessä vaativan sijaishuollon yksiköissä tulisi olla kaksi työntekijää yhtä lasta kohden. Nykyisin työntekijöitä arvioidaan olevan vähintään 1,3 yhtä lasta kohden. Aino suhtautuu kyynisesti lupauksiin henkilömäärien lisäämisestä: alan vetovoimaa ei paranna palkkaus, joka ei tunnu vastaavan työn kuormittavuutta.

”Ne ovat kauniita sanoja paperilla. Mistä niitä sosiaalityöntekijöitä ilmaantuisi yhtäkkiä? Työ on niin rankkaa, ettei pelkkä raha riitä motivaattoriksi.”

Aino työskentelee seitsenpaikkaisessa lastenkodissa, jossa haastavuusluokituksen mukaisesti tulisi olla neljä työntekijää vuoroa kohden. Usein vuorossa ollaan kuitenkin yksin tai kaksin, sillä osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi.

”Kaikki asukkaista tarvitsevat vierihoitoa ja jatkuvaa läsnäoloa. Siitä voi laskea, paljonko kenellekin jää annettavaa.”

Lue lisää: HS kertoi maaliskuussa helsinkiläisen lastenkodin henkilöstöpulasta ja kiireisestä arjesta, jossa kaikista ei ehdi pitämään huolta.

Karsio painottaa, että lasten ongelmiin tulisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Hän nostaa esiin koulukuraattorien ja -psykologien sekä varhaiskasvatuksen merkityksen. Koulumaailman ohella sosiaali- ja terveyspalveluiden tulisi toimia saumattomasti yhteen.

Aino on samaa mieltä aikaisen avun tärkeydestä. Hän tekee selväksi, ettei hän kaipaa vahvempia voimakeinoja työntekijöiden käytettäväksi.

”Jos lasten hätään vastattaisiin ajoissa, en minäkään saisi turpaan.”

Karsion mukaan mielenterveyden ongelmista johtuva työkyvyttömyys on alalla yleistä. Lastensuojelun laitoshoidossa työskenteleminen on sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa. Aino kokee, että pienilläkin arjen onnistumisilla saa anteeksi paljon vaikeita hetkiä.

”Toissa iltana eräs nuori hoiti iltatoimensa oma-aloitteisesti ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Se oli voitto, joka korvasi monta hirveää viikkoa.”

Tilanne on Ainolle ristiriitainen, sillä raskaasta arjesta huolimatta hän kokee kiintymystä asiakkaisiinsa. He ovat lapsia, jotka tulevat rikkinäisistä olosuhteista.

Vaikka Aino on ollut alalla vasta muutaman vuoden, ajoittain hän harkitsee alanvaihtoa. Sen jälkeen lasten elämässä olisi yksi välittävä aikuinen vähemmän.

”Olisinko itsekin pettävä aikuinen heidän elämäntarinassaan?”