Maaseudulla pelätään, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi istutettavat metsät ja maanomistuksen karkaaminen kaupunkeihin saavat perinteiset maalaismaisemat katoamaan.

Ilomantsi

”Tässä silmä ja sielu lepää”, huokaisee Joonas Potkonen Ilomantsin Parppeinvaaran laella.

Katse yltää kauas länteen. Yli rinnepellon, jolta Potkonen korjasi viime syksynä ohraa. Ja yli järven, jonka takana kohoavat vaarat nousevat horisonttia vasten.

Pohjois-Karjalalle ja etenkin Ilomantsille ominainen maalaismaisema on vaarakylämaisema. Kylät peltoineen sijaitsevat vaarojen, mäkien, laella. Maisema on avoin ja vaaran laelta näkee seuraavan vaaran laelle.

Ilomantsin keskustan liepeillä sijaitseva Parppeinvaara runokylineen on yksi paikkakunnan paraatipaikoista ja matkailukohde. Vielä viitisen vuotta sitten rinnepelto oli pahoin pusikoitunut.

Maaviljelijä ja koneyrittäjä Joonas Potkosen aloitteesta Parppeinvaaralla käynnistettiin hanke: pusikoitunut maisema avattiin ja pelto kunnostettiin viljelykuntoon.

Sitä Potkonen on tehnyt muuallakin Ilomantsissa. Hän on vuokrannut hylättyjä, vesakoituneita peltoja, raivannut ja kunnostanut ne uudelleen viljelykäyttöön.

”Meidän alueella on paljon peltoja, jotka eivät oikein kelpaa kenellekään ja jotka ovat jo pudonneet pois EU:n tukijärjestelmistä. Niitä on jäänyt heitteille, maisemallisestikin arvokkaita”, Potkonen sanoo.

Joonas Potkonen ja Sara Komulainen Ilomantsin Parppeinvaaralta avautuvassa maisemassa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi metsiä pitäisi istuttaa lisää. Maaseudulla kamppaillaan kuitenkin myös perinteisten maalaismaisemien, avarien peltomaisemien säilymisen puolesta.

Potkosen sydäntä riipaisee, kun satoja vuosia sitten hevospelillä raivatut pellot kasvavat pajua tai niille istutetaan puita.

”Metsää pitäisi kasvattaa lisää, mutta tämä seutukunta on kohta pelkkää puupeltoa ja hoitamatonta pajukkoa. Maatalousmaisemien ja agraarikulttuurin säilyttäminen on se minun sydäntä lähellä oleva asia”, hän sanoo.

Ilomantsin Parppeinvaaralta avautuma näkymä. Etualalla Ravintola Parppeinpirtti, oikealla yläkulmassa Ilomantsin keskustaa, horisontissa Ilomantsinjärvi ja sen takana sijaitsevat vaarat.

Suomessa on 156 valtioneuvoston valtakunnallisesti arvokkaaksi määrittelemää maisema-aluetta. Lisäksi on maakuntaliittojen osoittamia maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.

Ilomantsissa Sonkajan, Kirvesvaaran ja Hakovaaran vaaranlakikylät ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakunnallisesti arvokas puolestaan on Ilomantsinjärven länsi- ja eteläpuolelle kaartuva vaaramaisemavyöhyke.

Kuuksenvaara on yksi Ilomantsin vanhimmista kylistä. Siellä, vaaran laella sijaitsevassa entisessä kyläkoulussa matkailuyrittäjä Eija Irene Hiltunen asuu ja pitää majataloa.

Hiltusen oma lähiympäristö on jo pitkälti metsitetty. Myös viimeisessä avoimessa kaistaleessa, kylätieltä näkyvässä vaaramaisemassa kasvaa pian nuori koivikko ja kuusikko. Koulun tontin rajallekin on istutettu kuusentaimia.

”Täällä on ollut ominaista, että on nähnyt talolta toiselle ja kylältä toiselle. Nyt tämä ominaispiirre on häviämässä. Enää on tosi vähän niitä näkymiä, että voi nähdä viljeltyjä alueita ja taloja”, Hiltunen sanoo.

Eija Irene Hiltunen pitää aamiaismajoitusta ja valmistaa pellavavaatteita Kuuksenvaaran entisellä kyläkoululla. Koulun ympäristö on metsitetty.

Hiltusen mielestä olisi tärkeää, että vanhojen kylien keskeiset alueet pidettäisiin avoimina. Ne ovat paikallista kulttuurihistoriaa ja myös matkailun vetovoimatekijöitä.

”Koen huolta paitsi omasta elinkeinostani, myös omasta elinympäristöstäni. 30 vuoden kuluttua tästä ei näe paljon mihinkään. Ympärillä on kuusikko”, Hiltunen sanoo.

Hän kokee, että metsätalous määrittelee liiaksi maaseudun elinehtoja – eivätkä esimerkiksi matkailun ja metsätalouden tavoitteet aina mene yksiin.

Suomalaisen metsätalouden vastuullisuuden takeena pidetty PECF-metsäsertifikaatti on viime aikoina saanut ankaraa kritiikkiä. Kritiikin mukaan ympäristö on jäänyt puuntuotannolle alisteiseksi, ja sertifikaattia syytetään viherpesusta.

Myös Eija Irene Hiltunen arvostelee sertifikaattia siitä, ettei se suojaa riittävästi myöskään rakennettua kulttuuriympäristöä – suositukset voi jättää huomioimatta.

Kuuksenvaaran vanha kyläkoulu.

Hiltunen on turhautunut siihen, että hänen oman kotinsa ja yrityksensä ympäristö muuttuu vuosien myötä kuusikoksi eikä hän itse voi vaikuttaa siihen. Hän kertoo ettei ole onnistunut luomaan keskusteluyhteyttä ulkopaikkakuntalaiseen maanomistajaan.

Hiltunen näkee ongelmallisena maanomistuksen muutoksen: nykyään iso osa maanomistajista asuu kaupungeissa, kaukana omistamistaan maista. Matkailuyrittäjä kokee, että kun omistus siirtyy oman elinpiirin ulkopuolelle, se etääntyy myös alueen arjesta.

”Ei mennä asukkaiden elinympäristön ehdoilla. Tässä on käynyt niin, että me syrjäseutujen asukkaat joudumme elämään metsäteollisuuden ehtojen mukaan”, Hiltunen sanoo.

”Ennen kun kyläläiset itse omistivat maita, huomioitiin myös naapureita ja mietittiin, miltä oma kylätie näyttää. Nyt muualla asuvat ja metsäyhtiöt omistavat maat.”

Eija Irene Hiltunen puolisonsa Eero Tuomiston kanssa kotinsa lähellä sijaitsevassa maisemassa, joka on vielä toistaiseksi avoin. Etualalla olevalle pellolle on istutettu puuntaimia.

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä arvioi, että maanomistuksen etääntyminen kaupunkeihin aiheuttaa haittoja, mutta myös hyötyjä.

”Kyllä varmasti monet kaupunkilaiset metsänomistajat ymmärtävät maiseman arvot ja haluavat pitää niistä huolta. Myös luonnon arvostuksen ja metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta siinä voi olla myös hyviä piirteitä. Riippuu vähän siitä, kuka maita omistaa.”

Heikkilän mukaan Suomessa ei ole suoraan maisemansuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Sääntely tulee välillisesti lähinnä maankäyttö- ja rakennuslain kautta.

”Kaavat ovat myös maisemasuunnittelua, vaikkei sitä nimitystä käytetäkään. Kaavoissa tulee huomioida arvokkaat maisema-alueet”, Heikkilä sanoo.

Hänen mukaansa säädösten puitteissa maanomistajalla on kuitenkin oikeus tehdä maillaan mitä haluaa. Yhteiskunta ohjaa tuillaan esimerkiksi säilyttämään peltoalueita tuotannossa, metsittämään tai hoitamaan ja kunnostamaan luonnon elinympäristöjä.

Uusi joutomaiden metsitystuki kannustaa maanomistajia metsitykseen, jotta maankäyttösektorin päästöt vähenisivät ja hiilinielut lisääntyisivät. Tuki on tarkoitettu maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen.

Ilomantsilaista Eija Irene Hiltusta huolettaa, että se kiihdyttää arvokkaiden maisemien katoamista.

Tämä huoli on tunnistettu, sanoo neuvottelevan virkamies Kaisa Pirkola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Pirkolan mukaan tarkoituksena ei ole metsittää maisemallisesti arvokkaita alueita. Sen vuoksi hakuprosessiin sisältyy ely-keskuksen lausunto, jossa arvioidaan myös maisemallisia arvoja.

”Se ei varmasti ole aukoton keino turvata asiaa. On kuitenkin aidosti tavoitteena, että käytöstä pois jääneiden peltojen monimuotoisuus ja maisema-asiat otettaisiin huomioon”, Pirkola sanoo.

Maaseudun kulttuurimaisema on maatalouden eli ihmisen toiminnan tulosta. Maatalouden jatkuminen ylläpitää avointa peltomaisemaa, mutta yhteiskunnan muutosten myötä myös maisema muuttuu väistämättä.

”Kaikkea vanhaa maisemaa emme voi ylläpitää ja se olisi ehkä turhaakin. Mutta että saisimme säilytettyä niitä helmiä myös tuleville sukupolville”, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen sanoo.

Ilomantsissa Joonas Potkonen uurastaa omalta osaltaan sen eteen, että oman kotiseudun perinteiset vaarakylämaisemat eivät häviäisi.

Joonas Potkonen ja Sara Komulainen Parppeinvaaralla. Takana ravintola Parppeinpirtti ja kunnostettu rinnepelto, jota Potkonen viljelee

Hän viljelee nyt reilun sadan hehtaarin alalla – vuokrapelloilla – kuminaa, viljoja, hernettä ja rypsiä. Pelloista viidesosa on hylkiöpeltoja, jotka ovat ehtineet jo pudota tukijärjestelmän ulkopuolelle ja jotka Potkonen on kunnostanut uudelleen viljelykäyttöön.

Näiltä pelloilta Potkonen saa tuloja korjaamalla sadon ja myymällä sen.

”Taloudellisesti ajateltuna tässä ei ole järkeä, mutta jotenkin tässä on sinnitelty. Palo on ollut siihen, että nämä kauniit vaarakylämaisemat säilyisivät meillä.”