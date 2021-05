Lähes kaikki suomalaiset asuvat enintään 20 minuutin päässä terveysasemasta. Kosamon lapsille tuntuu sattuvan ja tapahtuvan aina kun tunnin päässä sijaitseva terveyskeskus on kiinni.

Kaikkea voi sattua, eikä se juuri koskaan osu virka-aikaan.

Tämän on Pudasjärven Puhoskylällä asuvan Mari Kosamon, 38, kolmilapsinen perhe elänyt todeksi lukuisia kertoja vuosien mittaan.

”Kahdella pojalla on pieni ikäero. Joskus he ovat myysänneet niin, että toisella on taju lähtenyt. Kaikki aina silloin kun terveyskeskus on kiinni”, Kosamo kertoo.

Hän pitää lypsykarjatilaa miehensä Sami Kosamon, 45, kanssa.

Arkisin virka-aikana auki olevaan Pudasjärven terveyskeskukseen on Kosamojen kotoa tunnin ajomatka. Oulun päivystykseen 160 kilometrin päähän perhe ajaa kaksi tuntia.

”Usein on jouduttu lähtemään yötä vasten Ouluun”, Mari Kosamo sanoo.

Ambulanssin soittamista perhe joutuu harkitsemaan tarkkaan, koska sen tulo kestää todennäköisesti vähintään tunnin.

”Ambulanssin saamiseen on myös todella kovat kriteerit.”

Kosamon perhe kuuluu Suomessa entistä harvalukuisempaan joukkoon. Oulun yliopiston tekemän tuoreen selvityksen mukaan suomalaisista peräti 96 prosenttia asuu nykyään enintään 20 minuutin automatkan päässä kunnallisesta terveysasemasta.

Julkisella liikenteellä saavutettavuus on heikompi, mutta silläkin puolet suomalaisista pääsee perusterveydenhuollon palveluihin 20 minuutissa ja noin 70 prosenttia suomalaisista puolessa tunnissa.

”Kaksikymmentä minuuttia on aika, jota voi verrata vaikkapa työmatkaan tai kauppa- tai harrastusmatkaan. Se on tyypillinen matka, jonka suomalainen tekee minne tahansa”, kuvaa tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara.

Vertaisarvioitavana olevassa tutkimuksessa mitattiin terveyskeskusmatkan lisäksi etäisyyksiä neuvolaan, suun terveyden­huoltoon ja apteekkiin. Kaikki palvelut sijaitsevat valtaosalla suomalaisista lähellä kotia. Lähimpänä sijaitsevat apteekit, joihin 83 prosenttia suomalaisista pääsee omalla autolla kymmenessä minuutissa.

” Yhä suuremmalla osalla matka keskussairaalaankin on lyhyt.

Kuten Kosamon perheessä, tärkein ja merkityksellisin on kuitenkin matka päivystykseen silloin kun apua tarvitaan kiireesti. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on yhä useammin keskussairaalassa.

Oulun yliopiston muutama vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan keskus­sairaaloiden saavutettavuus on Etelä- ja Keski-Suomessa enimmäkseen alle puolitoista tuntia. Yli puolentoista tunnin matka-aikoja on pohjois- ja itäsuomalaisilla.

Yhä suuremmalla osalla matka keskus­sairaalaankin on lyhyt. Manner-Suomessa on viiden yliopistosairaalan lisäksi neljätoista keskussairaalaa.

Enemmän kuin 40 prosenttia suomalaisista asuu yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, joita on yhdeksän. Pelkästään pää­kaupunki­seudulla asuu jo lähes neljännes suomalaisista.

Suomessa on tällä hetkellä yli viisisataa perusterveydenhuoltoa antavaa julkista terveysasemaa. Niiden määrän on ennustettu vähenevän.

Kun päivystys on kaukana, tärkein palvelu on ensihoidon yksikkö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yksikön­päällikkö Anu Niemi korostaa, että käytännössä lähes kaikissa kuntakeskuksissa on vuorokauden ympäri palveleva ambulanssi.

”Näissä meillä on todella osaavaa henkilökuntaa.”

Lyhin matka terveyspalveluihin on tuoreen selvityksen mukaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Pisimpiä asiointimatkat ovat Lapissa ja Turun saaristossa sekä Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueilla, joissa vesistöt muodostavat esteitä kulkemiselle.

Kotavaara korostaa kuitenkin, että jopa pitkien matkojen Lapissa yli 80 prosenttia väestöstä saavuttaa nykyään terveyskeskuksen omalla autolla 20 minuutissa.

”Lapissakin asutaan suhteellisen kompaktisti. Väestö on pakkautunut taajamiin, joista ainakin osa palveluista yhä löytyy.”

Niemi asuu Pohjois-Karjalassa ja tietää omakohtaisesti, mistä puhuu.

”Meillä on Suomessa kourallinen väestöä, joka asuu todella kaukana palveluista. Väestö on vuosikymmenien saatossa lipunut lähemmäs kasvukeskuksia.”

Mari Kosamon kotikylässä muuttoliike tuntuu ja näkyy perheen arjessa joka päivä. Lapset Juho, 12, Arttu, 11, ja Kerttu, 5, kaipaavat kavereita, joista lähimmät asuvat kymmenien kilometrien päässä.

Koulua omalla kylällä ei ole, mutta kauppa on yhä.

Mari, Arttu, Juho ja Kerttu Kosamo ruokkivat hiehoja kotitilallaan.

Taloja on tyhjentynyt viime vuosina kiivaaseen tahtiin, kun ikääntyvät muuttavat lähemmäs keskustaa.

”Omakin mummo sinnitteli pitkään täällä, mutta onneksi hänelle saatiin paikka taisteltua Pudasjärveltä”, Kosamo sanoo.

Hänen perheessään oma auto on korvaamaton. Se vaihdettiin vastikään korkeampaan malliin, koska tiet ja tienpito ovat jatkuvasti huonontuneet.

Kun apu on kaukana, perhe on opetellut omatoimiseksi. Lääkekaappi on aina kunnossa, ja ohjeet ensiapuun ovat jääkaapin ovessa. Lapset osaavat toimia hädän tullen.

”Kauheasti ei kärsi sairastaa, kun syrjässä asuu. Terveyttä pitää arvostaa ja pyrkiä siihen, ettei isompaa satu.”

Tutkijat ovat viime vuosina hahmotelleet liikkuvia terveyspalveluja pitkien etäisyyksien alueille.

Kotavaara sanoo tuoreimman tarkastelun kuitenkin yllättäneen siinä mielessä, että aiempaa harvemmalla on tarvetta palveluautoille.

Niemi näkee liikkuvien palveluiden mahdollisuudet esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluissa, joissa perinteiselle vastaanotolle saapumiseen on korkeampi kynnys.

Sote-uudistus on siirtämässä kunnalliset terveyspalvelut laajempien hyvin­vointi­alueiden haltuun. Niemi arvioi, että luvassa on terveysasemien voimakasta profiloitumista.

”Täyden palvelun terveyskeskuksia ei ole järkevää enää ylläpitää, mutta palvelutarjonnaltaan erilaisia terveysasemia kyllä. Niihin voivat palvelut jalkautua etäyhteyksin.”

Nykyinen terveyskeskusverkko syntyi Niemen mukaan toisenlaiseen maailmaan.

”Asia on tietysti herkkä, koska monen mielestä kaikki oli ennen paremmin. Muutos vaatii myös päättäjiltä taitoa käsitellä sitä pelkoa, joka muutokseen liittyy.”

Vaikka terveyspalvelut sijaitsevat valtaosalla suomalaisista kohtuullisen matkan päässä, saatavuus eroaa paikkakunnittain. Lääkäriaikaa saattaa joutua jonottamaan viikkoja tai jopa kuukausia, ja akuutti­päivystyksessä odotusajat voivat venyä tunneiksi.

THL:n tuoreimman, huhtikuulta olevan tilaston mukaan lähes 4 300 suomalaista oli odottanut kiireetöntä lääkärinaikaa perusterveydenhuollossa yli kuukauden. Se oli kymmenesosa kaikista aikaa odottaneista.

Pitkään jonottaneiden osuus on pienentynyt korona-aikana. Huhtikuussa 2019 yli kuukauden jonottaneita oli runsaat 9 300, noin viidennes kaikista aikaa odottaneista.

Kosamon perhe haki helpotusta huoleen pitkistä jonotusajoista ottamalla yksityisen sairaus­kulu­vakuutuksen kaikille lapsille.

Tilastokeskuksen mukaan samoin tekee yhä useampi suomalainen. Yksityinen sairaus­kulu­vakuutus – yksi tai useampi – on jo joka viidennellä kotitaloudella ja kahden huoltajan lapsiperheistä lähes puolella.

Jonoista pyritään pääsemään sote-uudistuksessa eroon, mutta Niemi muistuttaa tekijäpulan asettavan haasteita.

”Osassa terveyskeskuksia ei ole tarpeeksi hoitajia eikä lääkäreitä ja kysyntä on suurta. Tätä tuskaa on ratkottava pitkäjänteisten rekrytointien ja etäpalveluiden avulla.”

Resurssit riittävät Niemen mukaan paremmin, kun sähköiset omahoitopalvelut saadaan paremmin osaksi arkea.

Mari Kosamo sanoo, että sähköiset palvelut eivät useinkaan toimi. Vaikkapa reseptin uusiminen Kanta-palvelussa on osoittautunut hitaaksi.

”Lääkärin vastaanottoa etänä en ole vielä kokeillut. Se voisi olla joissain tilanteissa hyvä mutta on tuntunut vielä vaikealta.”

” Ossi Kotavaara ei maantieteilijänä usko, että kaupungistumiselle syntyy tarpeeksi suurta vastavoimaa.

Kosamon lapsista on tullut kokeneita automatkustajia, mutta välillä ajaminen on väsyttänyt perheenäitiä. Ei hän silti voisi kuvitella asuvansa kaupungissa.

”Täällä on vapaus, ovi voi olla auki ja ruoka tulee omasta takaa. Lapset pääsevät kotona kalastamaan, metsästämään ja ratsastamaan ja oppivat työn tekemiseen.”

Korona-aika synnytti muuttoliikettä pois isoista kaupungeista kohti väljempiä kuntia. Ossi Kotavaara ei maantieteilijänä usko, että kaupungistumiselle syntyy tarpeeksi suurta vastavoimaa.

”Väestödynamiikka kuitenkin muuttuu, kun monipaikkainen asuminen rakentaa palveluille kysyntää eri aikoina.”

Nopeat lähdöt ovat Kosamon perheessä vähentyneet lasten kasvaessa. Siitä, kun tajuttomana hetken ollutta lasta vietiin päivystykseen, on aikaa jo vuosia.

Kaikki päättyi hyvin: pieni poika oli kunnossa, ja kotiin päästiin aamuyöstä.