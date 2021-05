Ensi viikon säällä on suuri vaikutus Lapin tulviin. Jos rankat sateet osuvat samaan aikaan lumen sulamisen kanssa, voivat vesistöt tulvia paljon.

Lumet sulavat nyt nopeasti Lapissa lämpimien säiden johdosta, ja tiedossa voi olla hieman keskimääräistä suurempia tulvia.

Valtavia tulvia ei kuitenkaan ole ympäristöhallinnon johtavan hydrologin Noora Veijalaisen mukaan todennäköisesti luvassa tänä vuonna.

Ennusteet elävät vielä. Ratkaiseva hetki nähdään ensi viikon puolella, kun selviää, kuinka lämmintä säätä Lappiin on luvassa.

”Paljon riippuu ensi viikon säästä, koska sääennusteissa oli hieman viileämpää säätä tiedossa, mikä vähän hidastaa lumen sulamista. Sen jälkeen sää lämpenee kuitenkin uudestaan”, Veijalainen sanoo.

Veijalaisen mukaan ratkaisevaa on, paljonko lämpötila nousee Lapissa ja paljonko lunta on vielä tarkalleen jäljellä. Lisäksi vaikuttavaa on se, tuleeko Lappiin sateita ja kuinka paljon.

Ennustetut tulvat ovat Veijalaisen mukaan keskimääräisiä tai vähän keskimääräistä suurempia.

”Esimerkiksi Rovaniemellä tulvat pysyvät varmaankin paljon pienempinä kuin viime vuonna. Kittilässä tulvat nousevat ehkä hieman keskimääräistä suuremmiksi, mutta keskiennuste on pienempi kuin viime vuonna.”

Tulvaennusteissa on Veijalaisen mukaan paljon vaihtelua, sillä maksimiennusteissa voi olla tiedossa isoja ja poikkeuksellisia tulvia. Keskiennusteiden mukaan nyt on kuitenkin tulvakevät, jollaisia nähdään kerran kahdessa tai kerran viidessä vuodessa.

”Jos tulee esimerkiksi hyvinkin rankka sade juuri samaan aikaan kun lumi sulaa, se voi nostaa tulvaennustetta paljonkin. Lumet ovat sulamassa kuitenkin nopeasti. Tulvahuippu voi kasvaa isommaksi kuin mitä pelkän lumen määrän perusteella voisi olettaa.”

Pohjois-Pohjanmaan Ii-joella on ennusteiden valossa tiedossa keskimääräisiä tai hieman keskimääräistä suurempia tulvia.

Tulviin kannattaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen vesitalousasiantuntijan Timo Hampisen mukaan varautua nostamalla irtaimistoa ja veneitä ranta-alueilta ylemmäs turvaan.

”Vesi nousee suhteellisen nopeasti. Kannattaa ennakoiden nostaa tavaroita ylemmäksi. Nyt Ii-joen seudulla oli keskimääräistä vähemmän lunta, mutta sulaminen oli nopeaa, joten siitäkin muodostuu näillä näkymin keskimääräinen tulva”, Hampinen kertoo.

Pienelle karhunkierrokselle suuntavien ihmisten kannattaa varautua Oulanka-joen tulvimiseen, joka voi Hampisen mukaan katkaista vaellusreitin väliaikaisesti.

”Tulvinta voi kestää muutamia päiviä. Se ajoittuu suurin piirtein viikonlopulle ja seuraavan viikon alkuun.”

Etelämmässä muun muassa Päijänteen vedenpinta on hydrologi Noora Veijalaisen mukaan melko korkealla. Vesistön osalta tulvaraja voi ylittyä, jos alueella sataa runsaasti.

”Päijänteen pinta on nyt nousemassa korkeammalle kuin yleensä. Ehkä kerran viidessä vuodessa se on näin korkealla. Toisaalta se on nyt samalla tasolla kuin viime syksynä, mutta pinta nousee vielä noin 20 senttiä nykyisestä.”

Päijänteen pinnan noususta ei kuitenkaan ole Veijalaisen mukaan tiedossa suurempia vahinkoja.