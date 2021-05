Ajokorttilaki uudistuu jälleen, muutokset on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna

Liikenneministeriössä keskustellaan myös nuoren kuljettajan psykologiasta.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd) kehittäisi ajokoulutusta muun muassa nuorten kuljettajien tilanteisiin psykologisesti paneutumalla, kun ajokorttilakia ollaan jälleen uudistamassa.

”Tässä yhteydessä se, mitä Liikenneturva on tuonut esille – erilaisia rajoituksia – niin ne eivät toki välttämättä ole niitä, mitä tässä lakihankkeessa tuodaan esiin. Liikenneturvalla on totta kai oma tulokulmansa näihin asioihin, joka on erittäin perusteltu”, Harakka toteaa STT:lle.

Liikenneturva on aiemmin tuonut esille vaihtoehtoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi vasta ajokortin saaneiden nuorten kuljettajien seurana autossa olisi aikuinen, ja ajamista voitaisiin rajoittaa öiseen aikaan. Ikäperusteinen poikkeuslupa voitaisiin evätä, jos 17-vuotiaalla nuorella on aiempi ajokielto.

Muutoshanketta valmistellaan parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alaisessa asiantuntijaryhmässä. Lainmuutokset on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna.

”Aiheesta on tekeillä laaja tutkimus ja kesän alussa alamme valmistella hallituksen esitystä”, ministeri Harakka sanoo.

Liikennepsykologi Sari Kukkamaa on mukana ministeriön työryhmässä. Hänellä on tietoa nuorten kuljettajien osalta onnettomuudentutkinnan puolelta. Lisäksi hän tekee työssään ajokyvyn arviointeja.

Kukkamaa painottaa riittävää tunnetaitojen ja riskinhallinnan opetusta ajokoulutuksessa ja pakollisen lääkärintarkastuksen merkitystä ajokortin myöntämisessä. Nykyisessä, vuonna 2018 voimaan tulleessa ajokorttilaissa pakollista lääkärintarkastusta ei hänen mukaansa ole. Lisäksi opetustuntien määrä on vähentynyt entisestä.

”Nythän se on hakijoiden ja ikäpoikkeusluvan kohdalla myös vanhempien omantunnon kysymys, ilmoitetaanko sairauksista. En tiedä, kuinka hyvin se toimii. Minulla on sellainen tuntuma, että näillä riskikuljettajilla on kuitenkin jonkin verran sairauksia, kuten käytöshäiriöitä ja adhd:tä (tarkkaavaisuushäiriö)”, Kukkamaa kertoo.

Kukkamaa ja poliisin liikennevalvonnasta vastaava poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta arvioivat, ettei ikäperusteista poikkeuslupaa ajo-oikeuteen tulisi myöntää sellaiselle nuorelle, jolta on evätty ajolupa jo aiemmin.

”Jossain määrin olen inhimillisen ajattelun ystävä, että virheestä ei voi rangaista kohtuuttomasti. Mutta jos 16-vuotiaana on kevytmoottoripyörällä ajanut törkeän liikenteen vaarantamisen ja menettänyt korttinsa, niin tuleeko tällöin saada 17-vuotiaana ajokortti? Ei välttämättä”, Kautto pohtii.

Kauton mielestä tärkeä kysymys on se, pitäisikö ajo-oikeuden olla rajaton, kun poikkeuslupa myönnetään tiettyyn tarpeeseen. Hänen mukaansa ajomäärän tulisi olla riittävä, jotta nuorelle tulee turvallinen rutiini. Toisaalta pitäisi sulkea pois suurimmat riskit, kuten päihtyneiden kavereiden seurassa ajaminen – päihtyneenä ajamisesta puhumattakaan. Kaikkein riskialttein ajankohta on Kauton mukaan kesäöinen viikonloppu.

”Oleellista on, että rajoitteiden rikkomisesta on säädetty ajo-oikeuteen kohdistuvia seuraamuksia. Kun poliisi tapaa tällaisen kuljettajan liikenteessä, niin ei voi olla niin, että hän vain keskeyttää ajon eikä muuta tapahdu, tai tulee pieni liikennevirhemaksu”, Kautto painottaa.