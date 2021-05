Nykytiedon valossa rokotteet suojaavat myös intialaiselta variantilta. Suomessa variantin aiheuttamia tapauksia on todettu ainakin 30.

Intiassa hurjaa vauhtia leviävä koronaviruksen muunnos herättää huolta pandemian pitkittymisestä ja samalla siitä, että yhteiskunnan paluu normaaliin uhkaa lykkääntyä.

Britanniassa intialaisen variantin aiheuttamat koronavirustartunnat ovat lisääntyneet niin nopeasti, että maan kesäkuulle suunniteltu yhteiskunnan täysi avaaminen saattaa jo olla vaarassa, kertoi maan yleisradio BBC lauantaina. Pääministeri Boris Johnson sanoi perjantaina Britannian pyrkivän nopeuttamaan rokotustahtiaan, jotta rajoitusten poistamista ei tarvitse lykätä.

Britannian hallitusta neuvovat asiantuntijat, kuten julkisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) johtava lääkintäviranomainen Chris Whitty, ovat todenneet, että Intian virusmuunnos leviää tavallista nopeammin. Viranomaiset ovat varoittaneet, että Intian muunnos voi mahdollisesti olla jopa 50 prosenttia tartuttavampi kuin brittivariantti ja sen arvioidaan jossain vaiheessa olevan Britannian hallitseva virusmuunnos.

Rokotteet näyttävät kuitenkin tehoavan myös intialaiseen varianttiin, joten yhteiskunnan avautuminen näyttäisi korkeintaan lykkääntyvän.

Tämänhetkisen tiedon mukaan rokotteet suojaavat erityisen hyvin vakavalta koronaviruksen aiheuttamalta taudilta. Britanniassa, jossa yli puolet väestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, on pantu merkille, että sairaalahoitoon joutuneiden määrä ei ole kasvanut Intian variantin levitessä.

Britannian terveysministeri Matt Hancock sanoi sunnuntaina olevansa luottavainen sen suhteen, että nykyiset koronarokotteet tarjoavat hyvän suojan myös maassa leviävää intialaista virusvarianttia vastaan.

Hanckokin mukaan maanantaina voimaan tulevat koronarajoituksien lievennykset pannaan toimeen suunnitellusti. Sen sijaan myöhemmäksi suunniteltuja lievennyksiä voidaan vielä joutua siirtämään.

Britanniassa elokuvateatterit, museot ja urheilutilat on määrä avata maanantaina ensimmäistä kertaa kuukausiin. Myös tapaamisrajoituksia lievennetään ja rajoitettu matkustaminen ulkomaille on mahdollista.

Intialaisen koronavirusmuunnoksen määrät ovat kuluvan viikon aikana nousseet runsaasta viidestäsadasta pitkälle toiselle tuhannelle. Eniten virusmuunnosta on löydetty Britannian pohjoisosassa sijaitsevista Boltonista ja Blackburnista,

Syyksi muunnoksen suurempaan tartuttavuuteen on aiemmin arvioitu muun muassa viruksen kolmea tartuttavuuteen liittyvää mutaatiota. Ne auttavat virusta tarttumaan paremmin ihmisen solun reseptoriin, edistävät kykyä väistää immuniteettia ja auttavat viruksen pilkkoutumista.

Lue tiedetoimituksen artikkeli Intian virusmuunnoksesta: Intian virusmuunnos voi olla ”kolmoismutantti”

Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Intian variantin huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle. Huolestuttavia muunnoksia ovat sellaiset, joiden leviämiskyky on tehostunut tai joissa on jokin muu epidemiaan vaikuttava ominaisuus.

Muita huolestuttavia muunnoksia ovat WHO:n mukaan Britannian, Etelä-Afrikan ja Brasilian variantit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti keskiviikkona 12. toukokuuta, että Suomessa oli havaittu 25 intialaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa.

Sen jälkeen ainakin Keski-Pohjanmaan alueella on todettu vielä kuusi tapausta, kertoi Keskipohjanmaa-lehti perjantaina.

Muunnosta on epäilty tulleen Suomeen esimerkiksi venäläisen rahtilaivan mukana. Kaksi laivan henkilökunnan jäsentä toimitettiin sairaalahoitoon, ja loput ovat olleet eristyksessä tai karanteenissa laivassa.