Viking Sallyn yli kolmen vuosikymmenen takaisen murhan käsittely alkoi maanantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Poikkeuksellinen murhaoikeudenkäynti oli houkutellut paikalle sankan joukon mediaa Tanskaa ja Saksaa myöten.

Viisikymppinen tanskalaismies sai syytteen murhasta ja murhan yrityksestä.

Miestä syytetään saksalaisen miehen murhasta ja saksalaisen naisen murhan yrityksestä Viking Sally -aluksella heinäkuun lopussa 1987.

Syyttäjien mukaan mies iski helikopterikannella makuusäkeissä nukkuneisiin uhreihin useita iskuja aluksesta ottamallaan kuonavasaralla. Iskut osuivat uhreja päähän.

20-vuotias opiskelija Klaus Schelkle kuoli pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin pari tuntia myöhemmin. 22-vuotias nainen, Bettina Taxis, loukkaantui vakavasti mutta jäi henkiin.

Kukaan ei nähnyt tekoja, joten vain rikoksen tekijä ja henkiin jäänyt uhri tietävät, mitä on tapahtunut, syyttäjät jatkoivat. Naisuhri loukkaantui kuitenkin niin vakavasti, että hän ei muista tapauksesta mitään.

Syytetty on sama henkilö, joka löysi uhrit.

Todistajina kuullaan useita ihmisiä, joille syytetty on kertonut sellaisia asioita, jotka voidaan tulkita niin, että hän on ollut tekijä, syyttäjät kertoivat.

Syyttäjät ovat nimenneet todisteeksi esimerkiksi tekstiviestit, jotka syytetty on lähettänyt entiselle vaimolleen. Niiden mukaan mies olisi kirjoittanut tappaneensa jonkun ja selvinneensä murhasta.

Koko tutkinta avattiin uudelleen sen jälkeen, kun Suomen poliisiin tuli tietoja siitä, että syytetyn entinen vaimo oli syyttänyt ex-miestään Viking Sallyn tapahtumista.

Murha on ainoa rikosnimike, josta voidaan enää nostaa syyte. Kaikki lievemmät rikosnimikkeet, kuten tappo, ovat jo vanhentuneita. Murha sen sijaan ei vanhene koskaan.

Syyttäjät perustelevat rikosnimikkeitä sillä, että teot ovat kohdistuneet pahaa-aavistamattomiin, puolustuskyvyttömiin uhreihin ja ne on tehty osoittaen erityistä raakuutta ja julmuutta.

Syytetty oli tekohetkellä 18-vuotias. Hän kiisti syyllisyytensä molempiin rikoksiin. Häntä ei ole asian takia vangittu.

Mies oli saapunut Turkuun oikeudenkäyntiä varten eikä peitellyt kasvojaan medialta. Hän esiintyi ilman maskia, koska on jo saanut kaksi rokotetta koronavirusta vastaan.

Taxis ei ollut maanantaina paikalla Turussa. Sen sijaan Schelklen omaisia oli saapunut Turkuun.

Käräjäoikeus on varannut asian käsittelylle koko viikon.

Oikeudenkäynnin aluksi käräjäoikeus päätti asettaa hyödyntämiskieltoon syytetyn ensimmäiset uudet kuulustelut vuodelta 2016 poliisin tekemien virheiden takia.

Miestä kuulusteltiin ilman oikeusavustajaa, osittain englanniksi. Oikeuden mukaan tarve avustajaan oli ilmeinen, koska kyse on erittäin vakavista rikosepäilyistä. Virhe ei myöskään voinut johtua kiireestä, koska rikokset ovat tapahtuneet yli 30 vuotta sitten.

Sen sijaan oikeus päätti, että vanhat kuulustelukertomukset ovat julkisia. Tanskalaismies oli pyytänyt niitä salaisiksi.

Oikeus myös kieltäytyi ottamasta vastaan syytetyn todisteita, jotka olisivat hänen mukaansa osoittaneet, että joku toinen on tehnyt rikokset.

Oikeus huomautti, että poliisi on vuosien varrella epäillyt teosta useita ihmisiä, mutta epäilyt ovat sittemmin kuihtuneet. Oikeus piti näiden ihmisten kutsumista todistajiksi tarpeettomana, koska syyttäjän tehtävä on näyttää, että tanskalaismies on syyllinen.

Uhrit löydettiin yöllä helikopterikannelta.

Laivalla tehty henkirikos johti tuoreeltaan laajaan operaatioon.

HS raportoi tuolloin, että Turun rikospoliisi eristi lautan ja tutki kaikki laivalla olleet 1 400 matkustajaa ja parin sadan hengen miehistön.

Henkirikos johti laajaan operaatioon Turun satamassa.

Nuoret löydettiin HS:n mukaan neljän aikaan aamuyöstä.

”Nuoret löysi helikopteritasolta tanskalainen partiopoika”, HS kirjoitti.

Uhrit olivat kotoisin Stuttgartista, ja he olivat kolmen hengen porukassa interrail-matkalla. Seurueen kolmas jäsen, 21-vuotias poika, oli teon aikaan muualla laivassa, joten hänet pystyttiin hyvin nopeasti sulkemaan epäilysten ulkopuolelle.

Viking Sally oli kovaonninen laiva. Useiden nimen ja omistajan vaihdosten jälkeen laiva seilasi Estonia-nimellä Tukholman ja Tallinnan väliä. Se upposi myrskyssä 28. syyskuuta 1994. Onnettomuudessa sai surmansa 852 ihmistä.

