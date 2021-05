Työterveydestä voi saada rokotteen esimerkiksi Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Helsinki, Espoo ja Vantaa eivät ole sallineet käytäntöä ainakaan vielä.

Koronavirusrokotteita voidaan antaa tällä hetkellä työterveyshuollon kautta ainakin noin kolmasosassa Suomen kunnista. Tilanne vaihtelee suuresti kunnittain.

Vastuu rokottamisen järjestämisestä on kunnilla. Ne voivat halutessaan siirtää osan rokotteista jaettavaksi työterveyshuollon kautta.

Maaliskuussa eduskunta hyväksyi lain, jonka mukaan Kela korvaa työnantajille rokotuksista aiheutuvia kustannuksia.

Korvaus on kymmenen euroa annettavaa rokotusta kohden. Loppuosa kuluista jää maksettavaksi työnantajalle.

Tällä hetkellä koronarokotteita on mahdollista antaa työterveyden kautta yli sadassa kunnassa. Yhteensä Suomessa on 309 kuntaa.

Tieto perustuu alan suurten yritysten Terveystalon, Mehiläisen ja Aavan verkkosivuillaan julkaisemiin listoihin sekä Pihlajalinnan sähköpostitiedonantoon. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei pidä kirjaa asiasta.

Yrityksistä kerrotaan, että uusia sopimuksia solmitaan jatkuvasti, kun neuvottelut etenevät. Osa kunnista harkitsee vielä, mutta yrityksissä uskotaan määrän kasvuun.

”Odotus on, että rokotusmäärä tulisi kasvamaan ja kesää kohti halutaan varmistaa, että rokottamiskapasiteettia riittää”, sanoo liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf Mehiläisestä.

Käytännössä työterveysrokottaminen vaatii kolmen osapuolen yhteistyötä. Ensin kunnan ja työterveyshuollon palveluntuottajan on sovittava rokottamisen järjestämisestä.

Sen jälkeen työterveyden asiakasyritysten täytyy valita rokottaminen osaksi työterveyshuoltoaan.

”Hyvin ahkerasti on ollut yhteydenottoja näihin rokotteisiin liittyen”, sanoo johtava ylilääkäri Petri Bono Terveystalosta.

Terveystalon asiakasyrityksissä on yhteensä noin 700 000 työntekijää, joista 270 000:n työnantaja on jo sopinut rokottamisesta. Mehiläisen asiakkailla on noin 500 000 työntekijää, joista noin puolet on rokotesopimusten piirissä.

Osa asiakasyrityksistä odottaa, että rokottaminen sallitaan heidän kunnassaan.

Työterveysyritysten mukaan rokotukset etenevät työterveyshuollossakin THL:n ohjeistamassa rokotusjärjestyksessä ikäryhmittäin.

Alkuviikosta esimerkiksi Terveystalo oli antanut yhteensä 32 000 ja Mehiläinen lähes 15 000 rokotetta. Osa näistä on terveydenhuollon henkilöstön rokotuksia.

Suurista kaupungeista rokottaminen on mahdollista työterveydessä ainakin Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Porissa ja Lahdessa.

Maakunnista ahkerimpia on tähän mennessä oltu Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Monella alueella kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat sopineet asiasta yhdessä.

Esimerkiksi Turussa työterveyshuolto on jo rokottanut ”reippaalla tahdilla”, kertoo hyvinvointitoimialan talous- ja hallintojohtaja Laura Saurama.

”Kyllä se auttaa meitä huomattavasti, ilman muuta”, hän sanoo.

Käytännössä asia toimii niin, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laskee ikäryhmittäin rokote-eristä tietyn osuuden, joka luovutetaan yksityiselle terveydenhuollolle.

Sauraman mukaan suurin syy päätökselle oli se, että alueella oli jo valmiiksi pulaa terveydenhuollon henkilökunnasta. Mukaan tarvitaan kaikki, joilla on rokotelupa ja mahdollisuus rokottaa.

”Jossain muualla se voi toimia pelkästään kunnan vastuulla, mutta meillä eivät olisi resurssit siihen ehkä riittäneet.”

Lisäksi Saurama korostaa, että kaupunki halusi tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta rokotekattavuus nousisi nopeasti.

Turun kaupunki rokottaa silti enemmistön asukkaistaan itse. Kaikki yritykset eivät osta rokotetta työterveyshuollon kautta, ja nuorimmat ikäluokat eivät ole työterveyden piirissä.

Terveydenhoitaja Marina Kosomaa antoi rokotteen Tatu Granhnströmille Turussa.

Kun listoja työterveysrokotuksen sallineista kunnista selaa, huomaa nopeasti kaikkein suurimpien kaupunkien poissaolon.

Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa eivät ole tehneet sopimusta rokottamisesta työterveydessä, ainakaan vielä.

Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn kertoo, että pääkaupunkiseudun kaupungit ovat halunneet tehdä asiassa yhteistyötä. Sopimusneuvottelut ovat käynnissä. Svahn toivoo niissä edistystä lähiviikkoina.

”Nyt, kun ollaan työikäisen väestön puolella pitkällä rokottamassa, voisi olla hyvä aika ottaa työterveyshuoltoa mukaan”, Svahn sanoo.

Miksi työterveyttä ei ole otettu mukaan nopeammin?

Svahn muistuttaa, että Pfizerin ja Biontechin rokotteen logistiikka on erityisen haastavaa, sillä sitä täytyy säilyttää -70 asteessa. Lisäksi rokotteita tuli aiemmin keväällä hyvin vähän kerrallaan.

”Pienestä määrästä ei ollut järkeä jakaa”, Svahn sanoo.

Nyt hänen mukaansa rokotteita tulee niin paljon, että jakaminen yksityiselle terveydenhuollolle voisi olla järkevää.

Samoihin syihin vetoaa palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen Vantaalta. Hänen mukaansa rokottaminen on sujunut hyvin ja joustavasti kaupungin omissa rokotuspisteissä.

Lukuisissa kunnissa asia on siis vielä kesken. Osa on saattanut päättää hoitaa kaiken toistaiseksi itse.

Lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä uskoo, että kyse on yksinkertaisesti siitä, että rokotukset ovat sujuneet niin hyvin. Kunnilla on ollut aikaa suunnitella joukkorokotuksia, siirtää henkilökuntaa ja varata tiloja itse.

”En usko, että siinä on sen kummempaa ideologista syytä, vaan ihan nämä käytännön syyt.”

Esimerkiksi Helsingissä on jo puhuttu siitä, että alle 50-vuotiaiden into varata rokotusaikoja oli heikompaa kuin vanhemmilla ikäluokilla. Tällä viikolla tilanne on tosin näyttänyt paremmalta.

Virolainen-Julkunen ei joka tapauksessa usko, että työterveydessä rokottamisella olisi merkittävää vaikutusta intoon.

”Tiedän itsekin helsinkiläisenä, miten hyvin rokottaminen toimii sitten, kun sitä omalle kohdalle tarjotaan. Pikemminkin kyse on siitä, miten saa omaan aikataulunsa järjestymään tai onko ylipäätään halua hakea rokote.”