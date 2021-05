Myös ruoan valinta etukäteen tuo säästöjä, kun syömättömiä annoksia ei heitetä pois.

Lentoyhtiö Finnair tutkii keinoja, joilla se voisi vähentää koneidensa painoa ja siten polttoaineen kulutusta.

Yksi keinoista sijaitsee jokaisen matkustajan edessä. Tulevaisuudessa matkustaja löytää edessään olevan penkin lehtilokerosta mahdollisesti vain muovisen turvaohjeen, kun aiemmin siellä oli esimerkiksi lennon aikana tarjoiltavaa ruokaa esittelevä lehtinen, ostoskatalogi ja Blue Wings -lehti.

Suuri osa printtituotteista poistuu lähivuosina matkustamoista, koska niistä aiheutuva ylimääräinen paino siis lisää polttoaineen kulutusta.

Laajemmin on kyse siitä, että Finnair aikoo olla vuonna 2045 hiilineutraali. Tavoitteena on puolittaa nettopäästöt vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Siksi yhtiö etsii nyt säästöjä yksityiskohdistakin, kuten matkustamon paperimäärästä.

Finnair on laskenut, että paperin tuoma lisäpaino vaihtelee konetyypin mukaan. Keskiarvo on noin 50 kiloa, mutta laajarunkokoneissa lisäpaino on keskimäärin jo 126 kiloa.

Polttoainetta näiden painotuotteiden kantamiseen kului vuonna 2019 eli ennen korona-aikaa Finnairin mukaan noin 473 tonnia.

Samana aikana Finnairin kokonaiskulutus oli yhtiön mukaan 1 132 187 tonnia.

Finnair etsii keinoja vähentää koneidensa painoa.

Korona-aika on vienyt painotuotteet koneista muutenkin. Finnair arvioi parhaillaan, missä muodossa ja missä määrin ne palaavat, kun poikkeusajoista päästään ja lentoliikenne muuttuu normaaliksi.

”Meillä on tavallaan painonvartijoiden porukka, joka koettaa löytää mahdollisuuksia vähentää koneiden painoa eri tavoin. Se lähtee esimerkiksi mattojen ja maalien painosta printtiin ja cateringin osiin sekä siihen, mitä asiakkaalla on mukanaan, kun hän tulee koneeseen”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

Nyt kun poikkeusaikana pitäisi terveys­turvallisuuden vuoksi esimerkiksi vaihtaa uudet lehdet ja esitteet joka lennolle, hänen mukaansa ei olisi järkevää viedä suurta määrää paperipinkkoja kaukokohteisiin vain paluulentoa varten.

Finnair aikookin ohjata matkustajansa käyttämään entistä enemmän älylaitteitaan, joilla saa lennon aikana ilmaisen yhteyden Nordic Sky -palveluun. Sieltä löytyy suuri määrä aineistoa, joka aiemmin oli paperisena. Muusta netin käytöstä pitää maksaa erikseen.

Tässäkin painaa vaakakupissa konkreettisesti se, että netin tarjoava laitteisto tuo koneeseen lisäpainoa ja vaatii ulkoisen antennin, joka taas tuo pienen lisän ilmanvastukseen.

Finnair laski taannoin, mitä merkitsee, jos jokainen matkustaja jokaisella lennolla vuoden aikana jättäisi pois yhden lisä­kenkä­parin eli arviolta kilon. Ilmeni, että siten säästetyllä polttoainemäärällä yhtiö lentäisi kaksikymmentä kertaa Helsinki-Vantaalta Tokioon.

”Sellainen antaa syitä kytätä painoa, koska asiat kertautuvat volyymin kautta”, Larilahti sanoo.

Paperikuorman vähentäminen ei kuitenkaan koske oksennuspussia, koska sitä ei voi korvata digitaalisesti.

Myös toinen painoon vaikuttava asia on tulossa lähiaikoina matkustajille tutuksi.

Joillain pidemmillä lennoilla matkustaja on saanut valita ruokansa eli päättää itse, ottaako liha- tai kasvisannoksen tai syökö lento­kone­ateriaa lainkaan. Tämä on tarkoittanut, että koneessa on pitänyt olla ylimääräisiä annoksia ruokaa.

” ”Ylimääräiset ruoat on pitänyt polttaa, jos lento tulee EU:n ulkopuolelta.”

Nyt Finnair aikookin muuttaa käytäntöä niin, että asiakas voi aiempaa useammin valita ruokansa jo hyvissä ajoin ennen lentoa, jolloin sitä otetaan koneeseen vain tarvittava määrä. Samalla pienenee ruokahävikki.

”Ylimääräiset ruoat on pitänyt polttaa, jos lento tulee EU:n ulkopuolelta. Tekeehän se häjyä laittaa avaamattomia ruokapakkauksia tuleen”, Larilahti sanoo.

Matkustaja itse voi vaikuttaa lennon päästöihin ainakin tulemalla ajoissa kentälle ja portille. Tätäkin Finnair on laskenut: jos kone lähtee myöhässä, jokainen kiinni otettava minuutti ilmassa tuo sadan polttoainekilon lisäkulutuksen.

Tavanomaiseen liikennöintiin on vielä matkaa. Finnairilla on matkustajia nyt noin kymmenen prosenttia normaaliajan matkustajamäärään verrattuna.