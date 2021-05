Majavat monipuolistavat metsälajistoa luomalla jatkuvasti uusia tulva-alueita. Hämeenlinnan Evolle kaavaillun tiede­kansallis­puiston alueella asuu 30–40 majavaa, joiden toimien myötä metsiin on syntynyt ainut­laatuinen kosteikko­ympäristöjen kirjo.

Valkoisiksi kalutut haavat ja koivut, tuoreet lastut kaadettujen puunrunkojen vieressä, kasoiksi kootut oksat veden äärellä, pato ja valtava risupesä.

Merkit metsälammen rannalla kertovat yöllisestä aherruksesta, mutta jälkien jättäjiä ei näy. Ne ovat vetäytyneet puiseen pesäänsä suojaan, syömään ja nukkumaan.

Pesässä salaperäiset metsurit ja rakentajat myös pysyvät niin kauan kuin valoa riittää. Hämärän hetkellä ei – eikä liioin pimeän koittaessakaan – majavista näy liikahdustakaan Nimetön-lammen rannalla. Äänimaailmaa hallitsee lintujen keväinen konsertti.

Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa asuu kymmenkunta majavaperhettä, yhteensä noin 30–40 majavaa. Lisäksi alueella on tuntematon joukko nuoria yksinäisiä majavia, jotka etsivät reviiriään.

Majavat kaatavat puita, patoavat ojia ja jokia sekä saavat aikaan tulvikoita. Kun syötävä loppuu, majavat vaihtavat paikkaa. Näin ne muovaavat maisemaa.

Seutu on karua, joten majavat vaihtavat paikkaa noin kolmen vuoden välein. Tulva-alueita ja kosteikkoja syntyy koko ajan lisää.

”Majavat lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Tulva jättää kasvit veden alle, jossa ne hajoavat. Alueelle tulee hyönteisiä ja muita selkärangattomia sekä saalistajia aina lepakoihin ja lintuihin asti. Koko ravintoverkko saa alkunsa, kun ravinteita vapautuu veteen. Sammakot ja kalat käyttävät matalia tulvikkoja lisääntymiseensä”, kertoo Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman johtaja Janne Sundell.

Metsälampi on majavalle mieluinen elinympäristö. Valkoiseksi kalutut oksat kertovat tulvikon asukkaista.

Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman johtaja Janne Sundell tuntee majavapaikat Evon metsissä ja näkee heti, että Saukonojan pesässä asutaan.

Evolla on tutkittu majavia vuosikymmenet. Sundell on selvittänyt muun muassa sitä, miten majavat vaikuttavat ympäristöönsä ja muihin nisäkkäisiin.

”Majava-alueilla on suurempi lajirikkaus kuin muualla. Esimerkiksi hirviä, saukkoja ja näätiä on enemmän”, Sundell sanoo.

Vanhoille tulva-alueille jääneistä, pystyssä olevista lahopuista puolestaan hyötyvät niistä riippuvaiset eläimet, kuten hyönteiset ja linnut.

Sundell tutkii vesakkoa kasvavaa maata, jossa on siellä täällä koloja: ”Täällä on peltomyyriä. Majava on avannut niillekin ruokapaikkoja keskelle metsää.”

Majavat ovat ekosysteemi-insinöörejä. Ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta, kun ne rakentavat patoja kaatamistaan puista ja tulvittavat vesistöjä. Samalla ne uudistavat metsää.

Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen tutkimuksen mukaan majavatulvat monipuolistavat metsämaiseman rakennetta ja sen elinympäristöjen valikoimaa. Evon maisemassa vuorottelevat tulvassa olevat alueet ja eri-ikäiset tulvasta toipuvat alueet.

Majava oli pitkään poissa Evon maisemista, sillä euroopanmajava metsästettiin sukupuuttoon Suomessa 1800-luvulla.

Nykyisin Evolla on 1950-luvulla istutettuja amerikanmajavia. Tutkijoiden mukaan ne ovat luoneet alati muuttuvan tulvajatkumon, ainutlaatuisen kosteikkoympäristöjen kirjon, joka pitää yllä erilaisia elinympäristöjä.

Evon majavia on seurattu pitkään, 1970-luvun alusta saakka. Pitkän kenttähavaintoihin perustuvan havaintosarjan ansiosta Evo onkin parhaiten tunnettuja majavamaisemia maailmassa.

Lehtipuut on syöty ja havupuut kuolleet pystyyn vanhalla majavatulvikolla.

Majavat ovat muovanneet Evolle kosteikkoympäristöjä, jotka koostuvat tulva-altaista, pusikkoisista tulvikoista ja vanhoista kuivuneista majavalaikuista. Majavatulvikoilla viihtyvät muun muassa hyönteiset, sammakot ja vesilinnut.

Majava uudistaa metsää vaihtamalla paikkaa muutaman vuoden välein. Janne Sundell esittelee tulvikkoa, joka oli vielä neljä vuotta sitten veden vallassa. Entisen tulva-alueen alta on paljastunut heinikkoa ja vesaikkoa.

Näihin maisemiin, hämäläiseen majavatulvikkojen sekä vanhojen metsien ja pienten järvien mosaiikkiin, on esitetty maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa.

Tarkoituksena on luonnon ja monimuotoisuuden suojelu sekä tieteen ja tutkimuksen turvaaminen ja kansantajuistaminen.

Ympäristöministeriö esittää uusien kansallispuistojen perustamista Evon retkeilyalueelle sekä Sallatunturille.

Evolle puistoa valmistelevan työryhmän on määrä jättää esityksensä kesäkuun loppuun mennessä. Puisto suojelisi laajan, paikoin erämaisen metsäalueen. Sellaisista on Etelä-Suomessa enää rippeet jäljellä.

Puistohankkeesta huolimatta retkeilyalueella alkoi kuitenkin maaliskuussa kaatua metsää muuallakin kuin majava-alueilla, kun Metsähallitus aloitti hakkuut.

Hakkuista nousi voimakas keskustelu, ja kritiikin siivittämänä Metsähallitus keskeytti hakkuut seuraavana päivänä. Koneet siirrettiin muualle, mutta metsään ehti syntyä noin viiden hehtaarin hakkuualue ja pieni aukko.

Evon omat metsurit jatkavat yön pimeydessä monimuotoisuustyötään.

Metsätie ylittää joen, jonka reunoilla on selvästi keskeneräinen työmaa. Tuoreita jälkiä on paljon: järsittyjä koivuja, joen ylle kaatuneita puita, talttahampaiden jyrsimiä lastuja...

Vesi on noussut miltei tien tasolle. Tämä on yksi syy siihen, miksi kaikki eivät majavista pidä. Ne saavat veden tulvimaan myös kulkureiteille.

Majavat kaatavat puita ja voivat tuhota taimikoita. Ne syövät lehtipuiden kuorta ja paikoin viljelykasveja.

Majavat ovat taidokkaita metsureita.

Majavat syövät etenkin lehtipuiden kuorta.

Lammin biologisen aseman Sundell esittelee tulvaniittyä, joka oli vielä nelisen vuotta sitten veden vallassa.

Majavat ovat muuttaneet eivätkä enää kunnosta patoa. Se on alkanut päästää vettä läpi. Entisen tulva-alueen vesi on laskenut, ja alta on paljastunut heinikkoa ja vesaikkoa.

Kuolleet kuuset törröttävät pystyssä ja lahoavat. Havupuita majavat eivät mielellään syö.

”Haapa on ylivoimaisesti suosituin laji. Sitä majavat hakevat pidemmältäkin kuivalta maalta, jopa kymmenien metrien päästä”, Sundell kertoo.

Yleensä majavat pysyttelevät veden äärellä. Kuivalla maalla ne ovat hitaita ja alttiita pedoille, kuten ilvekselle. Araksi majavan on tehnyt myös ihminen, sillä majava on riistalaji.

Padon tarkoitus onkin paitsi pitää vedenpinta pesän suuaukon yläpuolella myös levittää vettä sinne, missä ruoka on. Näin sinne pääsee turvallisesti uimalla ja puunrunkojen ja oksien kuljetus käy kätevästi.

Syksyllä majavat rakentavat ravintolautan pesän äärelle talvea varten.

Ruokaa tarvitaan paljon, sillä pesässä elää yleensä kolme sukupolvea, vanhemmat sekä viime- ja tämänvuotiset poikaset. Sukukypsiksi tulleet poikaset ajetaan pois, ja niitä voi harhailla keväisin metsälampien ympäristössä.

Suomessa on syksyllä 2020 tehdyn majavalaskennnan mukaan arviolta 3 700–5 000 euroopanmajavaa. Amerikanmajavia on noin 10 000–19 000.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan euroopanmajavat ovat levittäytyneet ja kanta kasvanut etenkin Etelä-Suomessa Satakuntaa lukuun ottamatta.

Kaiken kaikkiaan suurin majavatiheys on eteläisen Suomen euroopanmajava-alueilla.

Fakta Suomessa on kaksi majavalajia Majava on Suomen suurin jyrsijä. Suomessa elää kaksi majavalajia, euroopanmajava ja amerikanmajava. Euroopanmajava oli vielä 1800-luvulla ainoa majavalajimme. Voimakas metsästys tuhosi kannan. Suomeen tuotiin 1930-luvun lopulta lähtien majavia Kanadasta ja Norjasta. Kanadanmajavia nimitetään nykyisin amerikanmajaviksi. Norjasta tuodut ovat alkuperäistä Suomessa ollutta alalajia, euroopanmajavaa. Lajeja on miltei mahdoton erottaa silmällä toisistaan. Amerikanmajava on Suomessa vakiintunut vieraslaji ja riistalaji. Se syrjäyttää euroopanmajavan, jos lajien reviirit kohtaavat.

Majavapato nostaa tehokkaasti veden pintaa.

Evolla amerikanmajavat ovat kunnostaneet vanhan pesän asuinpaikakseen.

”Siellä on melko varmasti asukkaita. Täällä on jatkuvasti elämää”, Sundell toteaa Saukonojalla.

Veden pinnalla näkyykin kuplia, mutta pinnalle sukeltaja ei tule.

Nimetön-lammella selvästi asutaan. Pesän päällä on valkeita puita ja tuoreita risuja.

Pitkin rantoja on ruokailupaikkoja, ja vedessä kelluu kaluttuja keppejä siellä täällä. Suuret puut kasvavat vedestä kuin mangrovesuolla.

Hämärtyvä ilta on rauhallinen ja tyyni. Käki kukkuu, mutta sateen yltyessä linnut hiljenevät.

Asukkaat pysyvät pesänsä suojassa eivätkä näyttäydy vieraille. Tämä on majavien valtakuntaa.