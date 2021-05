Kysely: Kodin ja koulun yhteistyö on ollut korona-aikana vähäisempää

Joka kolmas vanhempi kertoi, että koulussa ei ole tänä lukuvuonna lainkaan järjestetty vanhempainiltoja. Etenkin uuteen kouluun siirtyvien lasten vanhemmat olisivat kaivanneet enemmän yhteydenpitoa.

Moni vanhempi kertoi kyselyssä, että ensimmäisen luokan oppilaiden vanhempien kouluun tutustuminen on jäänyt kokonaan pois.

Koronaepidemia on vaikeuttanut myös kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempien osallisuus ja mukanaolo koulun arjessa on ollut vähäistä. Myös vanhempaintoimintaa on kuluvana vuonna ollut vähemmän kuin aiemmin.

Tämä käy ilmi Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skola -yhdistyksen kyselystä, johon vastasi helmi–maaliskuussa yli 26 000 vanhempaa.

Vaikka suurin osa vanhemmista on kyselyn mukaan tyytyväisiä siihen, miten lasten koulunkäynti oli kuluvana lukuvuonna järjestetty, kokemukset lapsen koulunkäynnistä kuitenkin vaihtelevat.

Etenkin alakouluikäisten lasten vanhemmista valtaosa, 70 prosenttia, vastasi, että vanhemman piti auttaa lasta koulutehtävissä enemmän kuin aikaisemmin. Myös sosiaalisten suhteiden puute ja lasten työmäärä huolestuttavat vanhempia.

”Vuorotyöläisenä ei oikein jaksaisi tätä toista, uutta, pyytämättä tullutta ammattia: opettajaa. Liian paljon jää kodin vastuulle.” – Kyselyyn vastannut vanhempi

Vanhemmat ovat kyselyn mukaan pääosin tyytyväisiä kodin ja koulun väliseen viestintään. He kiittelevät rehtoreiden ja opettajien jaksamista. Osa vanhemmista kuitenkin kokee koronaan liittyvän viestinnän liian vähäiseksi ja välillä vaikeaselkoiseksi.

Viidesosa (20 prosenttia) alakoululaisten vanhemmista ja neljäsosa (25 prosenttia) yläkoululaisten vanhemmista kokee, että kodin ja koulun yhteistyö on vähäisempää kuin ennen koronaa.

Vanhemmat ovat kokeneet saavansa opettajalta huomattavasti vähemmän konkreettisia vinkkejä ja neuvoja lapsen tukemiseen, jos lapsi on kuluvana lukuvuonna ollut pois koulusta koronaan liittyvän syyn takia muun luokan jatkaessa lähiopetuksessa kuin silloin jos koko luokka on ollut etäopetuksessa.

Vanhempainvartteja ja vanhempainiltoja on kuluvana lukuvuonna järjestetty pääosin etänä. Vanhempien mukaan noin kolmasosassa, 32 prosentissa, kouluista vanhempainiltaa ei ole järjestetty lainkaan.

Runsas neljäsosa, 27 prosenttia, yläkoululaisten vanhemmista ja pieni osa, 10 prosenttia, alakoululaisten vanhemmista sanoi, ettei myöskään vanhempainvartteja ole pidetty.

Vanhemmat pitävät etävanhempainiltoja toimivina, mutta he kaipaavat myös lähivanhempainiltojen keskustelua, vuorovaikutusta ja toisiin vanhempiin tutustumista.

Vanhemmat kaipaavat lisäksi koulun yhteisöllisyyttä ja yhteisiä tapahtumia.

Erityisen haastavaa korona-aika on ollut 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen, joille uusi koulu, opettajat ja muut vanhemmat ovat jääneet vieraammiksi. Myös 9. luokkalaisten vanhemmat toivat kyselyssä esiin huolta siirtymästä toiselle asteelle.

Vanhemmat kokevat kyselyn mukaan kouluyhteisöt edelleen turvallisiksi. Erityistä tukea saavien lasten vanhemmat kokevat kyselyn mukaan koulun vähemmän turvalliseksi kuin muut vanhemmat.

Näin vanhemmat kertovat

”Koronatilanne on hoidettu koulussa niin hienosti, ettei se millään tavalla ole kuormittanut lapsemme koulunkäyntiä tai meitä vanhempia.”

”Tiedottaminen on ollut selkeää ja ajantasaista. Olen kokenut, että koulussa (rehtorilla) on tilanne hallussa.”

”Koulun viestintä on ollut liian vähäistä. Tiedonkulku on jätetty oppilaan vastuulle.”

”’Kaikki mukavat tapahtumat ovat jääneet koronatilanteen takia väliin, jolloin emme ole tavanneet henkilökunnan tai lasten vanhempien kanssa. Yhteisöllisyys puuttuu.”

”Kouluun tutustuminen jäi kokonaan pois ja vanhemmat eivät päässeet koulun alkaessakaan tutustumaan tiloihin tai henkilökuntaan.”

”Osallistujia oli etäyhteyden kautta jopa enemmän kuin ns. normaaleissa vanhempainilloissa.”

”’Koulun ja kodin yhteistyö tuntuu myös etäyhteyksien vuoksi tavallista vajavaisemmalta, vaikka viestit kulkevatkin moitteettomasti.”

”Tunnolliselle jännittävälle koululaiselle etäkoulu oli huomattavasti helpompaa kuin lähikoulunkäynti.”

”Stressaantuminen tehtävistä on ollut ajoittain hurjaa. Yläkoulun opettajien antamat tehtävät ovat olleet välillä turhankin vaativia.