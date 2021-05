Suojelupoliisi ei ole muuttanut Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palaavien suomalaisten riskiarviota.

”Suojelupoliisi on arvioinut yleisellä tasolla, että Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palaavat lisäävät terrorismin uhkaa Suomessa. Tämä arvio ei ole muuttunut”, vastasi suojelupoliisi keskiviikkona sähköpostitse HS:n esittämään kysymykseen.

Tanskan hallitus kertoi tiistaina, että se on muuttanut aiempaa ehdottoman kielteistä linjaansa koskien Syyrian leireillä olevia, terroristijärjestö Isisiin kuuluneiden kansalaistensa palauttamista Tanskaan.

Mielenmuutoksen syynä on, että Tanskan turvallisuuspalvelun arvion mukaan leireillä olevien lasten katsotaan olevan suuremmassa radikalisoitumisen vaarassa Syyriassa kuin Tanskassa.

Lue lisää: Tanska tuo Syyrian leireiltä maahan 19 lasta ja kolme äitiä, joilla on Tanskan kansalaisuus

Suojelupoliisi ei kerro, onko se tietoinen Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun (Politiets Efterretningstjeneste) näkemyksestä. Yhteistyön vakuutetaan kuitenkin olevan tiivistä terrorismintorjunnassa Pohjoismaissa.

Suojelupoliisin mukaan ”on selvää, että lasten olosuhteet al-Holilla ovat hyvin vaikeat ja altistavat radikalisoitumiselle”.

”Suojelupoliisin arvio palaajien turvallisuusuhkasta perustuu ensisijaisesti aikuisten aiheuttamaan riskiin. Ulkoministeriö on todennut, että pelkkien lasten palauttaminen ilman aikuisia ei ole mahdollista”, kommentoi suojelupoliisi HS:lle.

Konkreettisina riskeinä suojelupoliisi mainitsee, että aikuiset jatkavat todennäköisesti radikaalia toimintaansa Suomessa, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi radikaali-islamistisen ideologian levittämistä.

Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod kertoi tiistaina, että Tanska aikoo tuoda Syyrian leireiltä 19 lasta ja kolme naista. Tanskalaisviestimien mukaan naisilla on Tanskan kansalaisuus.

Lapsista 14 on Tanskaan tuotavien naisten lapsia, ja loput viisi halutaan tuoda ilman äitejään. Näiden viiden äideiltä ei tosin ole ainakaan vielä saatu lupaa heidän tuomisekseen Tanskaan.

Tanskan hallitus on vetänyt tähän mennessä hyvin tiukkaa linjaa sen suhteen, ettei se hae omia kansalaisiaan pois Syyrian leireiltä.

Suomen hallituksen politiikkana taas on ollut kotiuttaa Syyrian leireillä olevat lapset ja samalla heidän äitinsä.

Suomi kotiuttikin viime vuonna Syyriasta kaksi aikuista naista ja kahdeksan lasta. Lisäksi leireiltä on palannut omin avuin Suomeen ainakin neljä naista lapsineen.

Lue lisää: Al-Holin leirillä asuneet kaksi naista ja kuusi lasta on kotiutettu – Suomi haki ensi kertaa leiriltä pois aikuisia, joilla on Isis-kytköksiä

Syyrian konfliktialueelle meni Suomesta alun perin noin 80 ihmistä, joista osa palasi Suomeen jo aikaisemmin. Al-Holin ja al-Roj’n leireillä on yhä noin puolenkymmentä suomalaista naista.

Näytön saaminen Syyrian konfliktialueella tehdyistä mahdollisista rikoksista on ollut vaikeaa. Suomessa ei olekaan avattu kahteen vuoteen ylipäätään yhtään terrorismirikoksia koskevaa rikostutkintaa.

Jihadismiin erikoistunut tutkija Juha Saarinen arvioi, että Tanskan päätös on esimerkki Euroopassa käynnistyneestä ajattelutavan muutoksesta suhtautumisessa Syyrian leireillä oleviin Isisin entisiin ja nykyisiin kannattajiin.

”Tämä vaikuttaa olevan osa laajempaa trendiä. Taustalla voi olla myös se, että Euroopassa turvallisuusviranomaiset alkavat pohtia kysymystä siitä näkökulmasta, että saattaa olla turvallisempi ratkaisu, että nämä henkilöt tuodaan takaisin Eurooppaan.”

Jihadismitutkija Juha Saarinen ei usko, että poliitikkojen olisi helpompi tehdä palautuspäätöksiä nyt siksi, että Isisin julmuudet alkaisivat vähitellen painua unohduksiin.

Saarinen ei usko, että kyse olisi vain poliittisesta paineesta saada kiusallinen kysymys johonkin ratkaisuun.

”Voi siinä sitäkin olla, mutta en missään nimessä usko, että tämä on vain yhden tekijän aiheuttamaa”, hän sanoo.

”Tässä on varmasti monta osatekijää ollut mukana. Keskeisin mielestäni on se, että jos turvallisuusviranomaiset suosittelevat, että tällaisia henkilöitä haetaan takaisin, niin siitä voi seurata aika merkittäväkin muutos aikaisempaan. Sen merkitystä ei tule aliarvioida.”

” Näytön saaminen Syyrian konfliktialueella tehdyistä mahdollisista rikoksista on ollut vaikeaa.

Saarinen ei myöskään usko, että poliitikkojen olisi nyt helpompi tehdä palautuspäätöksiä siksi, että Isisin julmuudet alkavat vähitellen painua unohduksiin suuren yleisön mielestä. Hänen mukaansa jos jokin taho niin tiedusteluviranomainen tietää, mikä Isis oli ja on.

”Tanskassa on tietysti mielenkiintoista, että puoluepolitiikassa on suhtauduttu aika vihamielisestikin tällaiseen palauttamiseen. Mitä tässä poliittisesti mahtaa olla taustalla, siihen en osaa ottaa kantaa.”

Saarisen mukaan lapsien ja naisten palauttaminen kotimaihinsa on perusteltavissa oleva toimenpide, jos heidät saadaan radikalisoitumista ehkäisevien toimien ja sellaisen oikeusjärjestelmän piiriin, jossa on todennäköistä, että he joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen mahdollisista rikoksistaan.

Saarinen kuitenkin huomauttaa, että kyse on aina yksilöistä eivätkä naiset ja lapset ole yhtenäinen joukko.

”Kun puhutaan aikuisista henkilöistä, niin osa heistä on tieten tahtoen vienyt lapsensa konfliktiympäristöön tietäen riskit. Riskit ovat aika merkittävät.”

Saarinen muistuttaa, että lapset taas on viety konfliktialueelle tai he ovat syntyneet siellä.

”Se pitää aina ymmärtää, että nämä lapset, huolimatta siitä mitä he ehkä ovat joutuneet siellä tekemään, ovat uhreja, mutta monet näistä naisista eivät ole. Konfliktialueille matkustaminen on tietoinen valinta, joka on tehty välillä aika merkittävänkin tiedon valossa”, Saarinen sanoo.

”Sivistysvaltion tehtävään kuuluu, että uhreja pyritään auttamaan.”

Suojelupoliisin mukaan yleisellä tasolla voidaan sanoa, että Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palaavat naiset ”jatkavat todennäköisesti radikaalia toimintaansa Suomessa. Keskeinen turvallisuustekijä on konfliktialueella muodostuneet yhteydet ja verkostot”.

Suojelupoliisin mukaan palaavat lapset tarvitsevat todennäköisesti laaja-alaista tukea vuosia, koska he ovat altistuneet äärimmäisen radikalisoivalle ympäristölle.

”Jos lasten integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan epäonnistuu, on mahdollista, että lapsista voi aiheutua pitkällä aikavälillä turvallisuusuhkaa.”

Lue lisää: HS vieraili al-Holin vankileirillä joulukuussa 2019: Heli haluaa palata, Jonna jäädä leirille ja kumpikin pelkää, että lapset viedään heiltä väkisin

Lue lisää: Al-Holin leiriltä Suomeen saapuneet naiset voivat saada tukea irtautuakseen ääriajattelusta – HS kysyi terrorismi­tutkijalta, miten exit-ohjelmat toimivat