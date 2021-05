Malminetsintäyhtiö Pallagen on ilmoittanut Tukesille peruuttavansa asukkaissa ja kesäasukkaissa huolta herättäneen varauksensa Päijänteellä.

Asikkalan Kalkkinen on suosittua loma-asutusaluetta. Suuri osa mökkiläisistä on kotoisin pääkaupunkiseudulta.

Pelätty kaivoshanke Päijänteen seudulla pysähtyi jo ennen kuin sitä oli suunniteltukaan. Malminetsintäyhtiö Pallagen on perunut huolta ja keskustelua herättäneen malminetsintävarauksensa Asikkalassa, Sysmässä ja Heinolassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo vahvistaa, että yhtiöltä on tullut ilmoitus varauksen peruuttamisesta.

”Yhtiö ilmoitti peruuttavansa varauksensa. Samalla raukesi etuoikeus malminetsintään alueella”, Keskitalo sanoo.

Keskitalo kertoo keskustelleensa brittitaustaisen Pallagenin toimitusjohtajan Andrew Daceyn kanssa asiasta.

”Hän oli hämmästynyt varauksen herättämästä mediahuomiosta ja totesi, että yhtiö keskittyy muille alueille”, Keskitalo toteaa.

Malminetsintävarauksen peruuntumisesta kertoi keskiviikkona muun muassa Yle, jonka mukaan Pallagenin ilmoitus otettiin kunnissa helpotuksella vastaan.

Päijänteen seudulle tehty malminetsintävaraus sai aikaan paikallisen kansanliikkeen Asikkalan Kalkkisissa. Uhkakuvana väläyteltiin jopa Helsingin juomaveden pilaantumista, sillä pääkaupunkiseutu saa käyttövetensä Päijänteestä.

Huoli Päijät-Hämeeseen mahdollisesti suunnitellusta kaivoksesta sai alkunsa brittitaustaisen Pallagenin varausilmoituksesta, jonka Tukes hyväksyi maaliskuun lopussa.

Malminetsintävaraus koski noin 470 neliökilometrin aluetta Asikkalassa, Sysmässä ja Heinolassa. Paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat pelkäsivät, että varausilmoitus johtaisi malminetsintään Päijänteen kansallispuiston lähellä.

Malminetsintävaraus on ilmoitus, joka antaa etuoikeuden hakea myöhemmin malminetsintälupaa. Tukesin mukaan varaus on ikään kuin tiedotus siitä, että yhtiö on kiinnostunut alueesta ja harkitsee malminetsintäluvan hakemista.

Varsinaisen kaivostoiminnan aloittamiseen päätyy keskimäärin yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta. Tähän kuluu kymmeniä vuosia.